Als Peiting noch ein eigenes Krankenhaus hatte: Warum die Einrichtung vor 50 Jahren schließen musste

Barmherzige Schwestern Peiting im Jahr 1957: die Schwestern und Schwesternhelferinnen mit Hausmeister Josef Baumann im Treppenhaus des Neubaus 1957. © Gerhard Heiß

Es ist fünf Jahrzehnte her: Schweren Herzens beschloss der Marktgemeinderat Peiting in seiner Sitzung vom 1. Dezember 1971, das gemeindliche Krankenhaus nach Abzug der Ordensschwestern zum 30. Juni 1972 aufzulösen. Über sieben Jahrzehnte hatten dort Peitinger das Licht der Welt erblickt.

Peiting – Bürgermeister Karl Fliegauf setzte sich vor der Schließung vehement beim Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul für den Verbleib der Schwestern im Krankenhaus Peiting ein – indem er mehrfach persönlich vorsprach und mittels schriftlicher Ersuchen. Doch der Schwesternmangel und vor allem das Fehlen jeglichen Nachwuchses ließ dem Mutterhaus keine andere Wahl: So mussten Oberin Ursilla Wastl und ihre drei Mitschwestern ihr ans Herz gewachsenes Haus verlassen.

Mit den Peitingern blieben sie jedoch bis zu ihrem Tode verbunden. Als letzte verstarb Schwester Monalda Sommer 2012 im Alter von 101 Jahren in München. Das Grab der auf dem Peitinger Friedhof bestatteten Schwestern – unter ihnen die langjährige Oberin Abdela Baumgartner – wird bis zum heutigen Tag liebevoll gepflegt.

Am Beginn des segensreichen Wirkens der Schwestern war einmal mehr der damalige Pfarrer Georg Braun gestanden. Nach Errichtung der neuen Mädchenschule mit Kloster im Pfarrgarten überließ der Geistliche der Gemeinde pachtweise das 1854 erbaute Kloster mit Schule neben der Kapelle „Maria unter der Egg“. Die Kosten für den Umbau zum Krankenhaus beliefen sich auf 11 091,61 Reichsmark, wovon die Bevölkerung 6800 RM durch Schenkungen aufbrachte. Die Kapellenstiftung „Maria unter der Egg“ gab zudem 683 RM als Zuschuss.

1902 war das Krankenhaus eröffnet worden

Die Feier zur Eröffnung des Krankenhauses am 3. August 1902 begann mit einem Rosenkranz in der Pfarrkirche. Interessant die Zugordnung für den Festzug zur „Einbegleitung“ der Ehrwürdigen Barmherzigen Schwestern nach Maria Egg: Schulknaben und -mädchen, Musikchor, Katholischer Arbeiterverein mit Fahne, Verwaltungen und Festteilnehmer, Hochwürdige Geistlichkeit, weiß gekleidete Jungfrauen, Ehrwürdige Barmherzige Schwestern, Ehrwürdige Schulschwestern, Feiertagsschulmädchen und erwachsene Jungfrauen, die übrigen Teilnehmer. In der Kapelle fanden Andacht und Weiherede statt, auf dem Vorplatz des Krankenhauses die Übergabe des Hauses an die Schwestern mit Ansprachen. Dazu spielte auch die Blechmusik, und es sang die „Liedertafel“.

Der erste ehrenamtliche Verwalter des Hauses war Josef Wörnzhofer. Das Krankenhaus hatte damals 21 Betten. Das Haus verzeichnete einen großen Andrang und viele Entbindungen. Verluste machte es nicht.

Durch An- und Umbau entstanden 1956/57 zwei OP-Säle, fünf zusätzliche Krankenzimmer und eine neue Küche. Die Bettenzahl erhöhte sich auf 31. Die Kosten in Höhe von 270 000 D-Mark wurden ohne Schulden und Fremdmittel gestemmt. In einem einstimmigen Beschluss zu den Baumaßnahmen vom 6. Februar 1956 heißt es: „Die gewählte Vertretung der gesamten Einwohnerschaft erachtet es als ihre Pflicht, den Willen der Öffentlichkeit zu respektieren.“

Heute wird das Gebäude als Museum und Bücherei genutzt

Bei der Einweihung am 23. November 1957 dankte Bürgermeister Karl Fliegauf an erster Stelle den Peitinger Steuerzahlern. Landrat Gustav Hilger hatte schon damals die Sorge, dass es vielleicht einmal nicht mehr möglich sein könnte, genügend Schwestern für die Krankenhäuser zu finden.

Für den langjährigen ärztlichen Leiter Dr. Heinrich Aigner hatte das Helfen oberste Priorität. So operierte er einen Armen auch mal unentgeltlich.

Nach der Schließung wurde das Haus unter anderem für schulische Zwecke genutzt. Auch die Verlagerung des gemeindlichen Bauamts in die Räume wurde angedacht. Was Gemeinderat Heinrich Gruber positiv sah: „Dann können hochtrabende Pläne gleich nebenan im Friedhof beerdigt werden.“ Inzwischen ist in dem Gebäude mit dem Museum und der Bücherei ein kulturelles Zentrum entstanden.

Von Gerhard Heiß

