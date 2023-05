„Schaufenster-Resolution macht keinen Sinn“: Peitinger Gemeinderat fällt deutliche Entscheidung

Von: Christoph Peters

Wie es mit dem Schongauer Krankenhaus weitergeht, steht noch nicht fest. Im Peitinger Gemeinderat hat man nun eine Resolution verabschiedet. © Foto: Herold/Archiv

Mit ihrem Antrag auf eine Resolution zum Erhalt des Schongauer Krankenhauses sind die Unabhängigen Peitinger am Dienstag im Marktgemeinderat gescheitert. Stattdessen wurde mit großer Mehrheit eine alternative Resolution aus der Feder des Bürgermeisters verabschiedet.

Peiting – „Eigentlich sollte es den Antrag gar nicht geben müssen“, schickte Christian Lory (Unabhängige Peitinger) voraus. Schließlich habe der Bürgerentscheid klar gezeigt, dass die Bürger für einen Erhalt des Schongauer Krankenhauses seien. „Doch wenn man sieht, was seitdem passiert ist, ist er wohl doch notwendig“, betonte er.

Die Sorge um eine mögliche Schließung sei groß in der Bevölkerung. Mittlerweile würden Kinder bereits auf dem Parkplatz zur Welt kommen, weil es keine Geburtenstation mehr gebe. „Wir fordern daher den Ausbau des Schongauer Krankenhauses auf das Level zwei mit Geburtenstation als deutliches Signal an Kreistag, Landrätin und Aufsichtsrat.“

Mit Spannung war im Vorfeld der Sitzung erwartet worden, wie sich Bürgermeister Peter Ostenrieder positionieren würde, der als Kreisrat und Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH direkt an den Entscheidungen rund um die Situation der Kliniken beteiligt ist. Von einer möglichen Schließung des Schongauer Krankenhauses würden weder Aufsichtsrat noch Kreistag sprechen, machte Ostenrieder klar.

Bürgermeister Peter Ostenrieder spricht von „Schaufenster-Resolution“

„Völliger Blödsinn“ sei es, wenn gesagt werde, dass die Schongauer Klinik „mit Absicht an die Wand gefahren wird“. Vielmehr sei allen wichtig, dass die Gesundheitsversorgung in Schongau erhalten bleibe, „das gilt auch für mich“. Der Bürgermeister verwies auf den jüngsten Kreistagsbeschluss, der genau dem Rechnung trage.

Der sehe schließlich vor, dass ein Konzept zur Sicherstellung der klinischen Versorgung im Landkreis mit Klinikstandorten in Weilheim und Schongau jeweils mit Notversorgung erarbeitet werden solle. „Eine Schaufenster-Resolution macht da in meinen Augen keinen Sinn.“ Wenn schon, müsse diese auch umsetzbar sein.

Ostenrieder plädierte daher für eine alternative Variante, die er dem Gremium vorlegte. Die Forderung an den Kreistag lautete darin, „die Bedeutung des Standorts Schongau für die Gesundheitsversorgung im westlichen Landkreis bei allen künftigen Entscheidungen noch sensibler zu bewerten und zugleich die finanziell, medizinisch und personell realisierbaren Angebote am Standort Schongau nach Möglichkeit für die Zukunft anzubieten“. Man stehe damit für einen starken Standort Schongau, „in welcher Rolle auch immer“.

Doch Lory war das nicht konkret genug. Man wolle nicht „irgendeine Rolle“, sondern ein Krankenhaus auf dem Level 2, denn nur dann sei eine Geburtshilfe umsetzbar. Doch ein solcher Umbau zum Schwerpunktversorger sei nicht darstellbar, hielt Ostenrieder entgegen. Nicht einmal das Aktionsbündnis würde diesen fordern.

Es sei zweifelhaft, ob überhaupt Weilheim dafür in Frage komme, sah hier auch Marion Gillinger (ÖDP) wenig Erfolgschancen. Herbert Salzmann (SPD) attestierte Lory gar einen „Realitätsverlust“. Solch eine Forderung sei schlichtweg falsch und würde von der Mehrheit der Bürger im Landkreis zudem sicher abgelehnt.

„Es geht uns um Schongau. Aus. Punkt. Ende.“

Alex Zila (Unabhängige) sprang daraufhin seinem Fraktionskollegen bei. Man hänge nicht an einem Ausbau zu Level 2, solange Notversorgung und eine Geburtenstation vor Ort auch unabhängig davon gesichert seien. Zila kritisierte, dass dazu in Ostenrieders Resolution keine Aussagen gemacht würden. „Es geht uns nicht um zwei Standorte, sondern um Schongau. Aus. Punkt. Ende.“

Ostenrieder erinnerte, dass die Geburtshilfe mangels Personals stillgelegt werden musste, dieses Problem könne man nicht einfach per Resolution beheben. Dass mit der Geburt auf dem Parkplatz in Oberhausen „so ein Drama“ erzeugt werde, ärgerte den Bürgermeister. Die Familie wäre auch nicht rechtzeitig in Schongau angekommen, „das Kind wäre wahrscheinlich am Parkplatz vom Tannen Geiß auf die Welt gekommen“. Was auch immer vergessen werde in der Diskussion sei, dass ohnehin nur ein Bruchteil der Schwangeren in Schongau entbunden hätten. „Der Trend geht zum Krankenhaus mit Kinderklinik, die kriegen wir in Schongau nicht.“

Da könne man als Politiker diskutieren, wie man wolle, an diesen Tatsachen komme man nicht vorbei, pflichtete Salzmann dem Rathauschef bei. Ärzte, die als Belegärzte arbeiten wollen, seien rar, die Sicherheitsbedürfnisse der Schwangeren gewachsen. „Die Welt hat sich in dieser Hinsicht verändert.“ Auch Stephan Walter (CSU) forderte, Realitäten anzuerkennen und nicht nur populistische Forderungen aufzustellen.

Finanzielle Situation nicht aus den Augen verlieren

Claudia Steindorf (SPD) sagte, dass man mit Blick auf die Kreisumlage die finanzielle Situation nicht aus den Augen verlieren dürfe. Man brauche eine bezahlbare Gesundheitsversorgung, „diese sehe ich nicht standortbezogen“. Sie forderte, zu einer sachlichen Diskussion zurückzukehren, eine Deeskalation wünsche sie sich auch vom Aktionsbündnis.

Dem pflichtete Gunnar Prielmeier (SPD) bei. „Denkt an die Mitarbeiter, die haben Angst“, sagte der zweite Bürgermeister, der selbst im Schongauer Krankenhaus arbeitet. Dass die Grundversorgung in Schongau erhalten bleibt, fand auch Hermann Mödl (BVP) wichtig. In der Vergangenheit seien viele Patienten mit planbaren OPs in andere Kliniken gegangen. „Jetzt, wo die Schließung Thema ist, schreien alle.“

Nicht nur Norbert Merk (CSU) betonte, dass der Gemeinderat in Sachen Krankenhaus nicht zuständig sei, letztlich könne man nur einen Appell machen. Doch genau diese Signalwirkung würden die Peitinger erwarten, betonte Tobias Eding (SPD). „Die Bürger wollen hören, dass das Schongauer Krankenhaus wichtig ist für uns.“ Er finde den Antrag der Unabhängigen deshalb gut.

Doch bei der folgenden Abstimmung hoben nur fünf Räte für die Resolution die Hand. Die große Mehrheit stimmt für die von Ostenrieder vorgeschlagene Alternative.

