Kreisjugendfeuerwehrtag: Nachwuchs zeigt in Peiting sein Können

Beim Kreisjugendfeuerwehrtag in Aktion: Josna Kirchbichler (hinten) und Ben Schlüter von der Peitinger Jugendfeuerwehr an der Kübelspritze.

19 Mannschaften beim Wettbewerb

Von Hans-Helmut Herold schließen

Einmal im Jahr findet der Kreisjugendfeuerwehrtag statt. Es ist der Höhepunkt im Kalenderjahr der Jugendfeuerwehren, die in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten. Das Ziel dieses Tages ist natürlich auch, dass sich die Mädchen und Buben der verschiedenen Wehren näher kennenlernen.

Landkreis – „Ich habe einen Heidenrespekt vor Euch, denn Ihr übernehmt eine ganz wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft“, sagte Landrätin Andrea Jochner- Weiß bei ihrer Begrüßung der 19 Mannschaften am Peitinger Feuerwehrhaus. Diese warteten in der Fahrzeughalle schon fast ungeduldig auf den ersehnten Startschuss des Wettbewerbs.

Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder betonte, dass alle jungen Nachwuchskräfte Verantwortung in den Ortschaften übernehmen würden. Er dankte aber auch den Eltern der Jugendlichen, die so sehr hinter der Arbeit ihrer Sprösslinge stehen. „Ihr seid der wichtige Nachwuchs in unserer Gesellschaft“, betont er lobend.

Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta erinnerte daran, „dass der Wettbewerb auch Spaß machen soll“. Dabei schlug er den Bogen und blickte 50 Jahre zurück, als in Peiting die erste Jugendfeuerwehr gegründet wurde. „Der jetzige Kreisbrandinspektor Ludwig Fernsemmer hat damals wie Ihr jetzt angefangen und war in der ersten Feuerwehrgruppe dabei“, so Sobotta. Für dieses Jubiläum überreichte er symbolisch an Anna Bertl von der Jugendfeuerwehr Peiting eine Erinnerungsmedaille.

Peitings Feuerwehr-Kommandant Klaus Straub machte es kurz und bündig: „Alle sind da, Kreisbrandrat, Kreisbrandinspektion und Kreisbrandmeister. Ich wünsche guten Verlauf und guten Wettstreit.“

Kreisbrandmeister gibt Startsignal

Das letzte Wort hatte dann Kreisjugendwart und Kreisbrandmeister Günter Drobilitsch von der Peitinger Feuerwehr: Auf seinen Schultern hatten die Vorbereitungen des Wettbewerbs gelegen. Er rief quasi als Startsignal den Jugendlichen zu, dass sie heute im Mittelpunkt stehen. „Es ist Euer Tag, auf geht’s!“

+ Die besten drei Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Weilheim-Schongau Fischen, Pähl und Haunshofen auf dem Siegerfoto. © Hans-Helmut Herold

Die Mädchen und Buben brannten förmlich darauf, ihre Leistungen den Schiedsrichtern zu zeigen. Schließlich waren wochenlang die geforderten Disziplinen geübt worden.

Alles war genau vorgegeben, alle Handgriffe mussten sitzen. „Es ist wie im richtigen Einsatz“, erklärte Kreisbrandinspektor Markus Deutschenbauer. „Alles wird nur einmal durchgespielt, es gibt keine Wiederholungen, jeder hat nur einen Versuch“, so der Mann mit der Stoppuhr in der Hand.

An einer Station wartete die Kübelspritze: Schnelligkeit, aber auch Genauigkeit waren an ihr gefragt. Gut vorgeführt wurde die Bedienung unter anderem von Josna Kirchbichler und Ben Schlüter aus Peiting. Während Josna durch Pumpen Druck in der Leitung aufbaute, zielte Ben in ein Bierdeckel-großes Loch, hinter dem der Auffangeimer angebracht war. Der Schiedsrichter kontrollierte anschließend den Wasserstand im Eimer. „Verraten wird nichts, die Ergebnisse sind streng geheim“, so der Schiedsrichter.

Daneben gab Dennis Gard aus Altenstadt das Startsignal für eine Gruppe aus Raisting: Die vier Mann mussten drei Teile eines Saugschlauchs kuppeln. Es klappte wie am Schnürchen. „33 Sekunden sind eine tolle Zeit“, so Gard hinter vorgehaltener Hand. „Aber Du hast in der Aufregung Deine Handschuhe vergessen.“ Schiedsrichter sahen eben alles.

Es ging rund auf den Stationen. Besser gesagt, es rollte rund, denn Schlauchrollen war angesagt. Die Kandidaten mussten einen aufgerollten Schlauch genau zwischen aufgestellten Pylonen durchschleudern.

Nico Rokitte aus Peiting muss besonders trainiert haben. „Erfüllt“, schrie der Schiedsrichter nach seiner Darbietung.

Letzte Station als Überraschung

Eine weitere Station war der Leinenbeutel-Zielwurf. Kondition war dagegen beim Hindernislauf gefordert, einer Kombination aus Kriechen, Springen und Klettern über die Länge eines Fußballfeldes. Dazu mussten Schläuche gekoppelt werden, auch dabei wurden Zeit und Genauigkeit bewertet.

Kreisjugendwart Drobilitsch und Kreisbrandrat Sobotta hatten sich die letzte Station ausgedacht, die bis zum Schluss geheim blieb und somit nicht geübt werden konnte. Ein Dreierteam, das auf einer Plane stand, musste diese auf die andere Seite drehen, ohne die Plane zu verlassen. Kreisbrandmeister Manfred Baum hatte dabei als Schiedsrichter seine Argusaugen im Spiel. „Das Sprechen in der Gruppe ist der Schwerpunkt dieser Übung“, erklärte Baum. Genauso wie später im richtigen Einsatz.

Die Platzierungen:

1. Fischen (1132 Punkte), 2. Pähl (939), 3. Haunshofen (908), 4. Hohenfurch (891), 5. Oderding (884), 6. Iffeldorf (879), 7. Magnetsried (851), 8. Peiting (841), 9. Sindelsdorf (742), 10. Steingaden (734), 11. Antdorf (730), 12. Eberfing (551), 13. Huglfing (523), 14. Weilheim (476), 15. Polling (473), 16. Penzberg (460), 17. Wielenbach (442), 18. Raisting (396), 19. Marnbach-Deutenhausen (381).

