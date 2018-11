Kripo sichert sich den allerletzten pinken Schläger

Das schafft wirklich nur eine Power-Frau: Susi Kühner aus Hohenfurch hat die Chefs der Kriminalpolizei Weilheim, Markus Deindl und seinen Stellvertreter Christian Kulhaneck, aufs Eis gelockt. Mit weiblichem Charme und einem ganz besonderen Eishockeyschläger.

Hohenfurch/Peiting – Die zweifache Mutter Susi Kühner kämpft seit Jahren gegen den Brustkrebs, wie „Wonderwoman“, das Leinwandidol einer Kultserie aus den USA. Mit ihr der Peitinger Eishockeyspieler Ty Morris, der mit drei extra hergestellten pinkfarbenen Schlägern die Punktspiele im Oktober absolviert hat, um auf den Bewusstseinsmonat für Brustkrebs hinweisen. Danach wurden alle drei Schläger versteigert, insgesamt kamen mehr als 2300 Euro zusammen (wir berichteten).

Von der Aktion erfuhr auch die Kripo Weilheim, nicht zuletzt durch Susis Ehemann Nico Kühner, der dort arbeitet. Die Polizisten sammelten, um sich an der Versteigerung zu beteiligen. Ein stattlicher Betrag von 740 Euro kam zusammen. Ausgerechnet ein Beamter, der nicht ganz so firm in Sachen eBay ist, hatte an dem Abend Dienst, als der zweite Schläger für 666 Euro den Besitzer wechselte. Da hätte der Betrag des Kripo-Teams lockergereicht, doch die Finger des Beamten waren zu langsam. Und der dritte und letzte pinke Schläger ging für 1302 Euro weg, die Kollegen von Nico Kühner gingen leer aus.

„Doch im Vordergrund stand ja die Unterstützung des Wunsches von Susi Kühner“, erzählt Markus Deindl. Deshalb wollten sie den Betrag auch ohne Schläger spenden. Das kam auch Ty Morris zu Ohren. Er konnte seinem Chef der Herstellerfirma Warrier das pinkfarbene Firmenmodell entlocken und überbrachte es Susi Kühner vor wenigen Tagen als ganz persönliches Geschenk zu ihrem Geburtstag. Die wollte den Schläger unbedingt an die Kollegen ihres Mannes übergeben. Schließlich erfährt er oft Kollegialität, wenn er für Fahrten zur Chemotherapie von Susi unkompliziert Urlaub nehmen darf. Außerdem muss er auch für seine Buben Felix und Leo präsent sein.

Peter Gast, Geschäftsführer des EC Peiting, fädelte den „Tanz auf dem Eis“ in Peiting ein. Er war schließlich lange Zeit Kollege der Beamten aus Weilheim. So wurde vor dem Heimspiel gegen Rosenheim der Prototyp des „Wonderwoman Pink October Schlägers“ von Ty Morris an die Kripo übergeben. Natürlich im Austausch mit dem Scheck aus Weilheim. Dabei ließ Nico Kühner nicht unerwähnt, dass die beiden Fußball-Abteilungen von Hohenfurch und Schongau beim letzten Heimspiel in Hohenfurch ebenfalls gesammelt haben und einen Betrag von 900 Euro übergeben haben. Doch einen pinkfarbenen Schläger gibt es jetzt definitiv nicht mehr.

