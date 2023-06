Künftige Entwicklung der Marktgemeinde Peiting: Meinung der Bürger ist gefragt

Von: Christoph Peters

Für die Fortschreibung des Isek hat die Gemeinde Peiting das zu untersuchende Gebiet um einen zusätzlichen Bereich an der Schongauer Straße (blau) erweitert. © Gemeinde Peiting

Die Marktgemeinde Peiting hat die Fortschreibung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts in Auftrag gegeben. Was sperrig klingt, soll wichtige Erkenntnisse für die künftige Entwicklung des Orts liefern. Den Bürgern kommt dabei eine entscheidende Rolle zu.

Peiting – Am Sonntag, 23. Juli, können die Peitinger das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Parallel zum letzten Tag des Bürgerfests am Hauptplatz, ist im Sparkassensaal die Meinung der Bürger gefragt. Von 10 bis 14 Uhr sollen die Peitinger aufzeigen, wo in ihren Augen die Stärken und Schwächen der Marktgemeinde liegen. „Wir wollen gemeinsam herausfinden, wo der Schuh drückt, wo gibt es Optimierungsbedarf“, sagt Vanessa Dörges von der „Städtebaumanufaktur“ aus München.

Ihr Unternehmen hatte im vergangenen Oktober gemeinsam mit der BHSF Architekten GmbH von der Gemeinde den Auftrag für die Fortsetzung und Aktualisierung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Isek) sowie der Sanierungsberatung erhalten. Die Bürgerbeteiligung sei dabei ein wichtiger Bestandteil, betont die Planerin im Gespräch mit den Schongauer Nachrichten.

„Wir wollen eine ernsthafte Bürgerbeteiligung“

Seit Anfang des Jahres sind Dörges und ihr Team mit der Bestandsaufnahme beschäftigt, fertigen Fotos und Zeichnungen an. Das vorhandene Isek aus dem Jahr 2014 stelle dabei sozusagen die Ausgangsbasis da. „Wir schauen uns an, was ist seit damals gemacht worden, wo ist man bereits gut vorangekommen, wo ist vielleicht bislang eher weniger passiert und wo muss in den nächsten Jahren angeknüpft werden“, erklärt Dörges. Der Dialog mit den Peitingern sei dabei sehr wichtig, betont die Planerin. „Wir wollen eine ernsthafte Bürgerbeteiligung.“

Eine solche hatte es auch schon bei der ersten Untersuchung gegeben, als es um die „Aktive Ortsmitte Peiting“ ging. Damals sei der Fokus sehr einzelhandelsbasiert gewesen, blickt Bürgermeister Peter Ostenrieder zurück, der den Prozess zu der Zeit noch als Gemeinderat begleitete. Nun gehe es eher um die städtebauliche Entwicklung. Der Rathauschef hofft, das möglichst viele Bürger von der Möglichkeit der Beteiligung Gebrauch machen.

Gemeinderat gibt grünes Licht für Voruntersuchungen

Im Marktgemeinderat wurden derweil bereits die ersten Weichen gestellt. In der jüngsten Sitzung gab das Gremium einstimmig grünes Licht für die vorbereitenden Untersuchungen. Die erstrecken sich zum einen auf das bereits in der Vergangenheit definierte Sanierungsgebiet, zu dem neben dem Ortskern auch das Areal an der Bahnhofstraße zählt. Auf Vorschlag des Planungsbüros sei dieser Umgriff nun noch einmal erweitert worden und zwar im Bereich Schongauer Straße/Welfenstraße, erläuterte Ostenrieder. Mit der Regierung von Oberbayern sei das Vorhaben bereits abgestimmt, ergänzte Bauamtsmitarbeiterin Bettina Maeße.

Auf entsprechende Nachfragen aus dem Gremium über den Grund für das gewählte Areal verwies der Bürgermeister auf die historischen Gebäude in diesem Bereich. Als Teil des Untersuchungsgebiets könnten deren Eigentümer von Mitteln aus der Städtebauförderung profitieren, wenn es etwa um Maßnahmen zum Erhalt der Häuser gehe. Ein Beispiel dafür sei das bereits erfolgreich durchgeführte kommunale Fassadenprogramm.

Bis zu zwei Jahre dürfte die Fortschreibung des Isek dauern, schätzt Dörges. Ein langer Prozess. Ob er sich am Ende lohnt, hängt auch davon ab, wie die Peitinger den Weg mitgestalten.

