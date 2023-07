Nach Sturz in Silo: Kuh „Schecki“ und Kälbchen „Schlumpf“ sind wohlauf

Glückliches Ende eines Silosturzes: Kuh „Schecki“ kurz nachdem sie Kälbchen „Schlumpf“ auf die Welt gebracht hat. Mutter und Tochter wohlauf und gesund. © Herold

Es war am 4. Juli ein nicht alltäglicher Einsatz, zu dem die Peitinger Feuerwehr alarmiert wurde: Eine von ihrer Weide ausgebüxte Kuh war auf ihrer Wanderschaft in ein Rundsilo eines Bauernhofs in Kreut gestürzt. Durch die beherzte Reaktion von Anneliese Hektor, der Bäuerin des Hofs, mit Unterstützung ihrer beiden Söhne und der Tierärztin sowie durch die umsichtige Arbeit der Feuerwehr, konnte die Kuh gerettet werden (wir berichteten).

Peiting - Wie durch die Tierärztin festgestellt wurde, hatte Kuh „Schecki“ keinen Schaden davon getragen. Aber wie ihr Besitzer Albert Mühlegger wusste, war „Schecki“ trächtig. Sie sollte ihr sechstes Kalb auf die Welt bringen.

So stand die große Frage im Raum, ob das Kalb den Sturz auch unbeschadet überstanden hat. Alle Blicke richteten sich also auf den ausgerechneten Termin der Geburt: „Schecki“ graste gemütlich auf einer Wiese. Immer wieder schaute Albert Mühlegger bei ihr vorbei, aber nichts rührte sich. „Die lässt sich einfach Zeit“, so sein kurzer Kommentar bei einer der täglichen Nachfragen.

Dann, zwei Tage später, die Nachricht in den Morgenstunden von Mühlegger, dass die Kuh anfängt zu kalben. Doch Fehlanzeige. Es ist die falsche Kuh, die Nachwuchs bekommen hat. „Schecki“ graste immer noch seelenruhig daneben.

Es klingt fast schon wie in einem Drehbuch eines Heimatfilms: Anneliese Hektor, die damals beim Silosturz von „Schecki“ die Rettung eingeleitet hat, ist es, die bei einer Heimfahrt zu ihrem Hof, der fast fünf Kilometer entfernt ist, sieht, dass „Schecki“ auf der Wiese gekälbert hat. Ihre Nachricht verbreitet sich in Windeseile und landet bei Albert Mühlegger. Dieser wiederum kann kurz danach feststellen, dass das Kälble gesund und wohlauf ist.

Man kann sich vorstellen, dass er über das glückliche Ende erleichtert und heilfroh ist. Ein Name ist auch schnell gefunden. Die Familie einigt sich auf „Schlumpf“. „Passt einfach zu dieser ganzen Geschichte“, sagt Mühlegger. Wie würde es im Drehbuch heißen: „Ende gut, alles gut.“

HANS-HELMUT HEROLD