Integration im Atelier: Workshop „Young Artists United“ bringt Geflüchtete und Einheimische zusammen

Von: Theresa Kuchler

Zusammen kreativ sein: Wie bei dem Kurs im Mai sollen Kinder und Jugendliche unterschiedlichster Herkunft beim gemeinsamen Malen zueinanderfinden. © Peter Mayr

Zusammen malen, lachen, Kontakte knüpfen – auch, ohne dieselbe Sprache zu sprechen: Das ist das Ziel des Workshops „Young Artists United“, den der Verein „Herzens-Brücken“ und Künstler Peter Mayr im Rahmen des „KuKu“ auf die Beine stellen.

Peiting – Die Sache mit der eigenen Identität ist nicht so einfach. Besonders im Jugendalter, wenn die Zweifel an sich selbst häufig aufflammen, stellen sich viele die Frage: Wer bin ich – und wer will ich eigentlich sein? Um sich dem zu nähern, kommen im Oktober Kinder und Jugendliche in das Atelier des Peitinger Künstlers Peter Mayr.

Im Rahmen des Kunst- und Kulturfestivals „KuKu“, das heuer unter dem Motto „ID – Identität“ steht, findet dort der Workshop „Young Artists United“ statt. Sowohl junge Geflüchtete, als auch Kinder aus der Region werden zwischen Farbe und Pinsel auf Spurensuche nach sich selbst gehen – und dabei ganz automatisch auch andere Identitäten verstehen lernen.

Integration im Atelier: Verein „Herzens-Brücken“ und Peter Mayr veranstalten Workshop

Sechs Tage lang öffnet Mayr seine Atelierräume für die jungen Kreativen zwischen sechs und 16 Jahren, die ihre Werke dann dort am 8. Oktober ausstellen. „Es wird eine bunte Mischung“, sagt Mayr, der einen ähnlichen Workshop bereits im Mai mit dem Verein „Herzens-Brücken“ aufgezogen hat. Damals waren es überwiegend Kinder aus der Ukraine, die in Peiting bunte Phantasiebilder gemalt haben. Aber auch Geflüchtete aus Syrien, Myanmar, der Türkei oder Afghanistan waren im Frühjahr in Mayrs Atelier aktiv.

Wo die Kinder und Jugendlichen herkommen, die bei dem Kurs im Herbst mitmachen, steht noch nicht zu 100 Prozent fest. „Wir sind noch am casten“, sagt Susann Tabatabai-Schweizer und lacht. Sie hat den Verein „Herzens-Brücken“ ins Leben gerufen und setzt sich dafür ein, dass Menschen verschiedener Kulturen über das gemeinsame Kreativsein zueinanderfinden.

Gemeinsam werkeln, kennenlernen und Freundschaften knüpfen

Auf der Suche nach jungen Menschen, die sich in dem Workshop mit dem Thema Identität auseinandersetzen, wendet sich der Verein an Helferkreise und Schulsozialarbeiter, sagt Tabatabai-Schweizer. Wie es aussieht, werden sowohl „frisch in Deutschland Angekommene“, als auch Kinder, die schon einige Monate hier sind, an dem Workshop teilnehmen. „Bei der Platzvergabe schauen wir: Wo ist Bedarf?“

Etwa die Hälfte der Plätze sollen junge Peitinger belegen – zum Beispiel Kinder, die an Einsamkeit leiden. Idealerweise bilden sich Paare: Kinder aus der Region treffen auf Geflüchtete, um gemeinsam zu werkeln, sich kennenzulernen und Freundschaften zu knüpfen. Insgesamt sollen bis zu 20 Kinder dabei sein.

Kommunizieren trotz Sprachbarriere: „Nonverbal Kontakte knüpfen“

Dass alle dieselbe Sprache sprechen, ist dafür nicht notwendig. „Wenn man gemeinsam kreativ ist, entsteht eine eigene Ebene. Da lassen sich auch nonverbal Kontakte knüpfen“, weiß Tabatabai-Schweizer. Wie gut das funktioniert – notfalls auch mit Hilfsmitteln wie dem Google-Übersetzer – hat der Workshop im Mai bewiesen. Trotz Sprachbarriere konnten sich die Kinder verbinden, lachen und anfreunden. Freilich hat der Kursleiter einen großen Teil dazu beigetragen: „Peter Mayr hat das so nett und humorvoll gemacht.“

Auch Mayr hat den ersten Kurs in guter Erinnerung. „Alle waren euphorisch und mit Spaß bei der Sache“, sagt er. „Und ich habe den Eindruck, dass es für manche wirklich hilfreich war.“ Immerhin haben sich die Kinder intensiv mit sich selbst und der eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt. Dass das auch bei der Neuauflage des Kurses im Herbst so sein wird, hofft Mayr. „Spannend wird es auf jeden Fall.“

