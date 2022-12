Wild wird’s: Landfrau Stefanie Wörnzhofer kocht zu Weihnachten pikanten Rehbraten

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Na, wenn das mal kein Festtagsessen ist: Stefanie Wörnzhofer und ihr Bruder Seppi Gerold haben mit Unterstützung von (v.l.) Kathi (8), Melanie (12) und Leni (14) ordentlich was auf den Teller gebracht. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Für den letzten Teil unserer Adventsserie waren wir bei Stefanie Wörnzhofer in Peiting zu Gast. Die Landfrau kocht zu Weihnachten mit ihrem Bruder Seppi Gerold ein Festtagsmenü aus Wild.

Peiting – Jetzt wird es „Wild“! Aber sowas von! Gemeinsam mit der Peitinger Landfrau Stefanie Wörnzhofer und ihrem Bruder Seppi Gerold, seines Zeichens Jäger, wagen wir uns an ein leckeres, aber von vielen gescheutes Festtagsgericht: Wild. Genaugenommen Reh.

Soviel sei schon mal verraten: Wild muss man nicht von Haus aus können. „Du musst Dich halt mal trau’n“, empfiehlt Jäger Seppi. Das Reh hat er selbst geschossen, ausgenommen und zerlegt. Ein heimisches Produkt erster Klasse von der Hirschauer Viehweide.

Reh als Festtagsessen zu Weihnachten: Bei Stefanie Wörnzhofer und Seppi Gerold sitzt jeder Handgriff

Dass er und seine Schwester sich nicht zum ersten mal rantrauen an Rehkeule und Rehrücken: Das kann man schnell erahnen. Hier sitzt jeder Handgriff. Knochen und Sehnen werden von der Keule entfernt. Das alles kommt in einen Topf, und zwar mit Rotwein. Das ist das Geheimnis, das am Ende des Tages der Soße den letzten Schliff verleihen wird: Genauso lang wie der Braten im Rohr – nämlich zwei Stunden – schmurgeln die Knochen und Reste mit Rotwein vor sich hin, werden immer wieder nachgegossen.

Am Schluss ist es ein winziger Rest, der bleiben soll. Ein halber Liter Rotwein ist dann im Topf verdampft. Was nach dem Abgießen bleibt, ist ein Minimum an Soße. „Das würde jetzt kalt zum Gelee“, erklärt Seppi. Das wiederum macht die Soße am Schluss richtig sämig. Soßenbinder: Fehlanzeige.

Schmor-Zeremonie im Ofen dauert zwei Stunden

Indes schmort das scharf angebratene Reh im Ofen. Die Würze ist schlicht: Pfeffer, Salz, Knoblauch. Gespickt ist der Braten mit Speck. Auch obendrauf kommt nochmal eine Lage Speckmantel mit Butterflöckchen. Ohne Speck würde es eine trockene Angelegenheit. Ganz obenauf ist Wurzelgemüse in Würfel geschnippelt.

Zwei Stunden dauert die Schmor-Zeremonie im Ofen. Im Zehn-Minuten-Takt heißt es im Wechsel: Brühe nachgießen, Rotwein nachgießen, Brühe, Rotwein, und so weiter und so fort. Und auch mit Butter wird immer wieder nachgepinselt. „Damit’s schön saftig bleibt.“ Das Gemüse ist längst in die Ecke des Raindls gerutscht. Lorbeerblätter und Pimentkörner gesellen sich hinzu. Es schmort und schmort und schmort.

Feldsalat mit karamellisierten Nüssen zur Vorspeise, Bratapfel-Muffins zum Dessert

Dabei hätte es das gute Stück heimisches Fleisch gar nicht mal so nötig. Schließlich ist Stefanie Wörnzhofer in ihrer Vorstellung von guten heimischen Erzeugnissen ganz klar, totgeschmort werden muss hier nichts. Sie setzt auf Qualität. „Ich will’s jung und zart.“

Während der Schmorzeit macht sie sich mit ihren drei Töchtern an die Beilagen sowie die Vor- und Nachspeise. Das Weihnachts-Menü, das Familie Wörnzhofer für die Leser der Schongauer Nachrichten zusammengestellt hat, liest sich wie ein Traum: Einem Feldsalat mit karamellisierten Nüssen folgt mit dem Reh im Speckmantel, Spätzle und Blaukraut ein Wahnsinns-Hauptgang, gefolgt von Bratapfel-Muffins an Beerenspiegel mit Vanilleeis. Lecker!

Früher sah das Weihnachtsmenü der Geschwister anders aus

Übrigens: Als Steffi und Seppi – aufgewachsen im Hause Gerold mit drei Geschwistern in der Langau – noch Kinder waren, da sah zumindest das Heiligabend-Essen noch ganz anders aus: Schaschlik am Mittag. Weißwürste am Abend. Am Abend? Ja, klar! Der Papa musste am Abend in der Landwirtschaft in den Stall. „Und wir Kinder wollten ja trotzdem schnell unsere Geschenke haben“, erzählen die Geschwister. Das Schaschlik haben sie übrigens für den Mittag des Heiligabends beibehalten, Stefanie, ihr Bruder bei den Eltern, und die Geschwister auch. Es geht doch nichts über Familien-Tradition!

Doch heute geht es um ein wahres Festessen. Und dafür braucht es viele Hände: Kathi (8) reicht die Gewürze, Melanie (12) macht das Dressing für den Feldsalat, und Leni (14) karamellisiert die Nussmischung – das hat sie gerade eben erst im Hauswirtschafts-Unterricht in der Schule gelernt. Stefanie hobelt unterdessen die Spätzle ein. Tipp am Rande von der gelernten Hauswirtschafterin: Aus dem kochenden Wasser gefischt, landen die erst mal in einem kalten Wasserbad. So kletzt die frische Teigware nicht zusammen.

Geschichten aus Kindertagen: Esel der Familie erweckten Steingadener Krippe zum Leben

Was für ein herrliches kulinarisches Familien-Event! Am Nachmittag des Heiligabends im Zuhause der Familie Gerold in Riesen bei Steingaden ging es mehr arbeitsam zu, als die heutigen Köche noch Kinder waren. Die Esel, die seinerzeit die lebende Krippe in Steingaden zum Leben erweckt hatten, lebten auf dem elterlichen Hof. Da wurde am Nachmittag anlässlich des weihnachtlich-tierischen Einsatzes sauber gestriegelt und ordentlich herausgeputzt.

Und während das Reh im Ofen nachgegossen und -gepinselt wird, reden Seppi und Stefanie übers Christkind. Noch heute erzählt ihr Vater – heute als Opa – den Enkeln die Geschichte, dass er selbst als Kind heimlich durchs Schlüsselloch geschaut hat und dabei vom Christkind entdeckt worden ist. Alle Geschenke hätte das ertappte Christkind daraufhin wieder einkassiert.

Butterweich fällt das Reh auf den Teller - das Menü ist fertig

„Deswegen haben wir uns nie getraut, reinzuschauen in die Stube“, erzählt Stefanie Wörnzhofer. Nicht mal durchs Schlüsselloch. Schließlich hätten sie, Bruder Seppi und die anderen drei Geschwister, ja sonst womöglich die Geschenke einbüßen müssen. Na, da sind wir ja mal froh, dass wir heute beim Kochen nicht durchs Schlüsselloch schauen müssen, sondern in den Topf der göttlichen Kochkunst reinschnuppern dürfen.

Der Ofen öffnet sich ein letztes Mal, ein herrlicher Duft strömt in die ganze Küche. Köstliche Gerüche kriechen die Nase hinauf. Seppi drückt mit dem Daumen auf das fertige Fleisch. „Oh ja, das geht schön vom Knochen ab.“ Das ist untertrieben. Butterweich fällt das Reh quasi direkt auf den Teller. Das Wurzelgemüse bleibt in der Soße, kindgerecht könnte es auch püriert werden. Eine Bindung braucht die Traum-Soße nicht, kann aber nach Belieben noch mit einem Schuss Sahne verfeinert werden. Heimisch und mit Liebe gemacht: Wie viel festlicher kann ein solches Weihnachts-Menü noch sein?

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Das Menü zum Nachkochen Die Zutaten: 1 Rehrücken oder Teile vom Reh

Salz, Pfeffer zum Würzen

1 Knoblauchzehe

1 - 3 EL Öl zum Anbraten

8 bis 12 Scheiben Speck

etwas Butter zum Einstreichen

1 – 2 Zwiebeln

1 – 2 Karotten

2 Lorbeerblätter

etwas Wacholderbeeren

1 kleiner Zweig Rosmarin

500 ml Brühe

1 Flasche kräftiger Rotwein

etwas Sahne zum Abrunden

Preiselbeeren

Das Rezept: Rehfleisch säubern, salzen, pfeffern und etwas mit Knoblauch einreiben. Reh nach Belieben mit Speck spicken und dann auf allen Seiten kurz anbraten. Den Bräter mit Speck auslegen und dann den restlichen Schinken auf den Rehrücken legen. Mit Butter einstreichen. Das Wurzelwerk und die Wildgewürze dazulegen und anschließend ins Rohr schieben und bei 150 Grad je nach Größe etwa 1,5 Stunden braten. Gelegentlich mit Butter bestreichen und immer wieder mit abwechselnd mit Brühe und Rotwein aufgießen. Parallel dazu Sehen und Knochen im Rotwein simmern lassen. Nach 1,5 bis 2 Stunden das Reh tranchieren. Die Soße mit Sahne abrunden. Spätzle, Blaukraut und Preiselbeeren runden das Gericht ab.