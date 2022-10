Lüftungsanlagen in Peiting: Noch nicht alle Einrichtungen sind ausgestattet

Von: Christoph Peters

In der Friedrich-Lentner-Grundschule sind die Lüftungsanlagen in den Klassenzimmern bereits eingebaut. Einige Restarbeiten stehen noch aus. © Hans-Helmut Herold

Statt auf mobile Luftreinigungsgeräte setzt die Gemeinde Peiting bekanntlich auf dezentrale Lüftungsanlagen in Klassenzimmern und Kitaräumen. Doch über ein Jahr nach dem Grundsatzbeschluss des Marktgemeinderats sind noch längst nicht alle Einrichtungen mit der neuen Technik ausgestattet.

Peiting – Ein paar Restarbeiten stehen noch aus, die Verblendungen etwa sind noch nicht montiert. Doch ihren Zweck erfüllen die neuen Geräte in der Peitinger Friedrich-Lentner-Grundschule bereits. Wo bislang in den Klassenzimmern per Hand die Fenster zum Stoßlüften geöffnet werden mussten, sorgen seit kurzem neu installierte Lüftungsanlagen für frische Luft. Sehr zur Freude von Rektor Peter Schmid.

Das System funktioniere gut, kann der Schulleiter nach den ersten Testläufen zufrieden berichten. Freilich gebe es hier und da noch Verbesserungsbedarf, etwa, was das Zusammenspiel mit der Heizung angehe. „Das wird noch dauern, bis das optimal eingestellt ist.“ Doch dem Winter sieht Schmid optimistisch entgegen. Nach zwei Jahren, in denen wegen der Corona-Pandemie auch an der Lentner-Schule selbst bei eisigen Außentemperaturen fleißig gelüftet werden musste, soll die dicke Jacke während des Unterrichts dank der neuen Technik künftig wieder in der Garderobe bleiben können.

Raumtemperatur wegen Energiekrise heruntergeschraubt - trotzdem kaum Beschwerden

Warm anziehen müssen sich die Schüler aber dennoch. Wegen der Energiekrise hat die Gemeinde wie berichtet auch die Schulen in die Pflicht genommen und die Raumtemperaturen auf 20 Grad gesenkt. Was Bürgermeister Peter Ostenrieder jüngst im Gemeinderat zu den mahnenden Worten veranlasste, alle müssten sich wieder mehr mit „Strickjacke und Pullover“ anfreunden.

Beschwerden wegen der kühleren Räume habe es bis auf einen Fall noch keine gegeben, sagt Schmid, der auf Messungen verweist, wonach die 20 Grad ohnehin nur zu Beginn des Schultags erreicht würden. „Sobald die Kinder länger im Klassenzimmer sind, liegen wir weit drüber.“

Lüftungsanlagen: Kitas und Alfons-Peter-Grundschule sind noch nicht ausgestattet

In anderen gemeindlichen Einrichtungen dürfte man durchaus neidvoll auf die Lentner-Schule blicken. Denn während dort und in der Mädchenschule die Installation der neuen Lüftungsgeräte nahezu abgeschlossen ist, lässt die moderne Technik in der Alfons-Peter-Grundschule sowie den gemeindlichen Kitas mehr als ein Jahr nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats noch auf sich warten. Dabei war der Rathauschef im vergangenen Dezember noch selbst davon ausgegangen, dass die Anlagen im Frühjahr eingebaut werden können – eine zu optimistische Schätzung, wie sich herausgestellt hat.

Wie Geschäftsleiter Stefan Kort auf Nachfrage der SN erklärt, seien die Ausschreibungen für die Einrichtungen auf mehrere Tranchen verteilt worden – einerseits, um auch kleineren Unternehmen die Teilnahme zu ermöglichen, andererseits, um das Bauamt, das die Maßnahmen nach Abstimmung mit den Schulen und Kindergärten koordinieren müsse, zu entlasten. „In einem Paket wäre das sehr umfangreich gewesen.“

Kindergarten in Birkland und Kinderhaus an Untereggstraße müssen am längsten warten

Unter diesen Gesichtspunkten laufe das Projekt planmäßig, betont Kort. Als nächstes werde die Ausschreibung für die Alfons-Peter-Grundschule sowie das Therese-Peter-Haus für Kinder erfolgen, um noch heuer den entsprechenden Auftrag vergeben zu können. Der Einbau könne dann voraussichtlich zu Beginn des kommenden Jahres starten.

Noch länger wird es dauern, bis auch der Kindergarten in Birkland und das Kinderhaus an der Unterggstraße mit der neuen Lüftungstechnik ausgestattet sind. Sie sind Teil der letzten Tranche, die 2023 ausgeschrieben werden soll.

Stolze 2,7 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt, insgesamt werden rund 70 Räume mit dezentralen Lüftungsanlagen ausgestattet. 80 Prozent der Kosten übernimmt der Freistaat. Wie viel die Gemeinde am Ende tatsächlich bezahlen muss, hängt von den Ergebnissen der Ausschreibungen ab. Bislang bewege man sich im Kostenrahmen, sagt Kort. Doch Unwägbarkeiten bleiben. Angesichts der aktuellen Krisensituation könnte es sein, dass bei der nächsten Tranche nur wenige Firmen ein Angebot abgeben, befürchtet der Geschäftsleiter. „Und dann hoffen wir, dass die Gerätschaften auch zeitnah lieferbar sind.“

