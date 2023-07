Machbarkeitsstudie liegt vor: Setzt Herzogsägmühle auf Wärmepumpe statt großer Hackschnitzelanlage?

Von: Christoph Peters

Auf diesem Gelände zwischen Birkländer Weg und der Kläranlage (rechts im Bild) soll das „Sondergebiet Wärmeversorgung Herzogsägmühle“ entstehen. © Hans-Helmut Herold

Es ist ein großes Ziel, das sich das Unternehmen Herzogsägmühle gesetzt hat: Bis spätestens 2035 soll das Diakoniedorf CO2-neutral werden. Als wichtiger Baustein dafür galt der Bau einer großen Hackschnitzelanlage. Eine Machbarkeitsstudie rät bei der Wärmeversorgung nun zu einem anderen Weg.

Herzogsägmühle – Wenn es noch ein Beispiel dafür bräuchte, wie sehr die Frage nach der richtigen Heizquelle für die Zukunft gerade nicht nur Bürger, sondern auch Unternehmen umtreibt, dann wäre Herzogsägmühle ohne Zweifel geradezu ein Paradefall. Wie vielerorts fußt die Wärmeversorgung im Diakoniedorf bislang vornehmlich auf fossilem Gas. Dass dies keine Zukunft hat, dem ist man sich vor Ort schon länger bewusst. 2025 laufen die Verträge für die zwei Blockheizkraftwerke aus, bis dahin braucht es eine Alternative. So entstand der Plan für den Bau einer großen Hackschnitzelheizung nahe der Herberge. Die Lösung lag nahe, schließlich verfügt das Diakoniedorf über Wälder, das darüber hinaus benötigte Holz wollte man bei regionalen Anbietern zukaufen.

Im Januar gelangten die Überlegungen an die Öffentlichkeit, seitdem läuft das Bebauungsplanverfahren für das „Sondergebiet Wärmeversorgung Herzogsägmühle“. Es soll die baurechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung des Hackschnitzelheizkraftwerks schaffen, ein langwieriger Prozess. Doch obwohl das Verfahren erst vor wenigen Monaten begonnen wurde, deutet viel darauf hin, dass eine Verbrennungsanlage in der geplanten Größe mit einem über 30 Meter hohen Kamin gar nicht verwirklicht werden wird.

Agri-PV-Anlagen sollen Strom liefern

Bereits im März hatte Andreas Kurz, Geschäftsführer der Diakonie Herzogsägmühle, erklärt, dass man parallel auch andere Formen der Wärmeerzeugung prüfe. Eine Machbarkeitsstudie sollte klären, ob eine Wärmepumpe als Ergänzung in Frage komme. Seit kurzem liegt nun das Ergebnis der Untersuchung vor. Und das spricht eine deutliche Sprache. Demnach könnten bis zu 70 Prozent der benötigten Wärme mithilfe einer Wärmepumpenlösung erzeugt werden. Für den benötigten Strom sollen Agri-PV-Anlagen sorgen, für die man zwei Flächen in Unter- und Oberobland im Auge hat.

Der Vorteil: Anders als herkömmliche Freiflächen-Anlagen wäre auf den Weiden weiter Rinderhaltung möglich, sagt Kurz. „Wir haben uns eine solche Agri-PV-Anlage in Erding angeschaut, das funktioniert gut.“ Weil PV-Strom im Winter eher Mangelware ist, wenn gleichzeitig Wärmepumpen den meisten Bedarf haben, spielt auch die Windkraft in den Überlegungen eine Rolle. Nahe Herzogsägmühle liegt bekanntlich ein Vorranggebiet, aktuell stehe man mit zwei möglichen Investoren in Kontakt, so Kurz.

Noch ist keine endgültige Entscheidung gefallen, wo die Reise am Ende hingeht. „Wir müssen nun erst einmal genau prüfen, was möglich ist“, sagt Kurz. Bei der Wärmepumpe, die drei Megawatt Leistung liefern soll, geht es etwa um die Frage, woraus diese ihre Energie ziehen dürfe, ob aus den starken Grundwasserströmen oder gar aus dem Wasser des nahen Lechs. In beiden Fällen müssen Behörden wie das Wasserwirtschaftsamt mitspielen. Auch deshalb läuft das Bebauungsplanverfahren erst einmal unter den ursprünglichen Gesichtspunkten weiter. Schließlich braucht es für den Fall, dass der Wärmepumpen-Ansatz scheitert, eine Alternative.

Hackschnitzelanlage nur noch als Plan B

Dass man in Herzogsägmühle zwischenzeitlich das Hackschnitzelheizkraftwerk eher als Plan B beziehungsweise als Ergänzung betrachtet, liegt auch daran, dass diese Art der Wärmeerzeugung durchaus Probleme mit sich bringt. So sei unter anderem fraglich, ob man die nötige Mengen an Abfallholz für den Betrieb gewährleisten könne, sagt Kurz. Selbiges hatte jüngst im Gemeinderat auch Andreas Barnsteiner (BVP) zu bedenken gegeben, der als warnendes Beispiel auf die Futtertrocknung verwiesen hatte. Dort habe man 2022 einen Mangel an Hackschnitzeln gehabt, weil wenig Käferholz angefallen sei. Auch Grüne und ÖDP hatten im Januar die Fokussierung auf eine große Hackschnitzelheizung kritisch gesehen (wir berichteten).

„Unser Beispiel zeigt, wie dynamisch die Lage gerade ist“, sagt Kurz. Er könne deshalb verstehen, wenn dies bei den Menschen für Verunsicherung sorge. Auch in Herzogsägmühle gehe es mit einer Investitionssumme von sechs Millionen Euro um keinen kleinen Betrag. Dass es der richtige Weg ist, davon ist man im Diakoniedorf jedoch überzeugt.

