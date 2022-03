Schwester Maria Bonaventura Fink – Peitinger gedenken heute einer Lichtgestalt

Heute 100. Todestag

Heute vor 100 Jahren, als die Glocken den Angelus zu läuten begannen, ging Schwester Maria Bonaventura Fink, „der Fink unserer Lieben Frau“, heim zu Gott. Die innige Verehrerin der Gottesmutter und Christusliebe, ein Vorbild auch für unsere Zeit, ruht im Schatten von Maria Egg in Peiting.

Peiting – „Eine Heilige ist von uns gegangen“: So beginnt der Nekrolog, der Finks Tod verkündete. Eigentümlich ist, dass man sie nie „eine fromme Seele“, sondern immer wieder eine „Heilige“ nannte. Schon die Novizinnen und der Leiter des Noviziates, Pater Archangelus OFM, nannten sie eine „Heilige“.

„Eine Heilige durften wir aufnehmen“: Das war der Eindruck im Peitinger Kloster. „Ihr Anblick voll Ruhe und Seligkeit ist eine der schönsten Erinnerungen in meinem Leben. Ich hatte die feste Überzeugung, wir stehen am Lager einer Heiligen“, äußerte Kaplan Martin Faustner, der ihr jeden Tag die heilige Kommunion ans Krankenbett brachte.

„Den Rosenkranz beten wir zu ihr“

Als man ihren Tod Pfarrer Georg Braun meldete und um den üblichen Sterberosenkranz ersuchte, meinte dieser: „Den beten wir nicht für sie, sondern zu ihr.“ „Eine kleine Heilige habt ihr als Fürbitterin im Himmel“, versuchte man die weinende Klasse in München zu trösten. „Aber das gab Sturm“, schreibt Albert Taillefer im Büchlein „Rascher Höhenflug durch Maria“: „Eine große Heilige, eine große Heilige ist sie“, riefen die Kinder.

In der Tat, in ihrem kurzen Leben von nur 28 Jahren stieg die Arme Schulschwester zur Vollendung in Gott empor. Das Geheimnis ihres gnadenerfüllten Lebens war die vollkommene Verehrung Mariens – oder ein beständiges Wirken in ihrem Geiste nach der Lehre des heiligen Ludwig Maria von Montfort.

Buch erschien 1932 und ging um die Welt - ein Exemplar im Peitinger Museum

Durch Jesus aber wurde die begnadete Seele emporgehoben in den Schoß der Allerheiligsten Dreifaltigkeit zum Schauen und Erleben und Genuss des beglückenden göttlichen Lebens. „Diese große Gnade, um die schon so viel gebetet wurde, schenkte Gott Deutschland“, schreibt Leo Gommenginger im Geleitwort des 1932 in Paderborn erschienenen Buches „Ein Leben des Lichtes, Maria Bonaventura Fink v. U. L. Frau.“

Aufgrund eines umfangreichen Fundus von Tagebuchaufzeichnungen, Anleitungen, Briefen und Berichten von Schwester Maria Bonaventura sowie Zeugen ihres Lebens, hat eine Arme Schulschwester dieses im In- und Ausland viel beachtete mystische Lebensbild erstellt.

Das Buch nahm seinen Weg um die Welt, doch leider fiel in der dritten Auflage die deutsche und amerikanische Ausgabe samt dem Verlag dem Bombenkrieg zum Opfer. Gott sei Dank sind die Peitinger Heimatfreunde im Besitz eines Exemplars der Erstausgabe.

Schwester Maria Bonaventura Fink, „Arme Schulschwester von Unserer Lieben Frau", ist heute vor 100 Jahren in Peiting gestorben.

In Honsolgen bei Buchloe erblickte Anna Fink am 14. März 1894 als zweitjüngstes von sieben Kindern das Licht der Welt. Das frohsinnige, lebhafte und schwarzhaarige Mädchen begeisterte ihre Mitschüler und Lehrer immer mit Liedern und Späßen. Dabei bereitete sie sich ernst und innig auf die erste heilige Kommunion vor.

Schon früh wurde das glückliche Familienleben zerrissen. Annas älteste Schwester starb 1903 an Lungentuberkulose, zwei Jahre später die Mutter an derselben Krankheit, und kein Jahr darauf auch der Vater. Von Herzkrämpfen befallen, blickte er am Sterbelager die Kinder nochmals liebevoll an und sprach zur Jüngsten gewendet: „Das Annerl wird einmal eine Schwester“.

Ihr Engagement galt vor allem armen und schwachen Kindern

Im Institut der Armen Schulschwestern in Lenzfried im Allgäu fasste Fink den Entschluss, nach Weichs zu gehen, wo sie im September 1908 ihr Studium für den klösterlichen Lehrberuf begann. Das setzte sie in den höheren Kursen der Lehrerinnenbildungsanstalt in München am Anger fort.

Mit unermüdlichem Eifer und ausgezeichnetem Lehrgeschick, voll Hingabe an die Kinder, besonders den ärmeren und schwächeren, war ihr Wirken an ihrer Praktikumsstelle in Oberdolling begleitet. Von dort an spürte sie einen besonderen Zug zum Tabernakel und zum ausgesetzten Allerheiligsten.

In ihr hatte sie ein Vorbild gefunden

Auch in Weichs half Anna armen Kindern, deren Väter im Krieg gefallen waren. Als die Mütter ihre Kleinen am ersten Schultag zur Schule brachten, sah Schwester Anna im Geiste Jesus, den göttlichen Kinderfreund, wie er die Kleinen in Liebe aufnahm – ihm wollte sie nachahmen.

Das „lustige Finklein“ hatte große Sehnsucht nach dem Ordensstand, dem schon ihre Tante und Schwester Maria angehörten. Besonders deutlich wurde ihr dies im Jahr 1919 nach der Beerdigung der Armen Schulschwester Maria Bonaventura in Dorfen. In ihr hatte sie ein Vorbild gefunden.

Marienweihe am 1. Januar 1920

Auf der Rückfahrt genoss Anna Fink in der Altöttinger Gnadenkapelle tiefes inneres Glück. Das Kind hatte die Mutter gefunden, die sich ihm dann so huldreich erwies und es zum Vater führte. Am 8. August 1919 war der hohe Tag der Einkleidung, am 1. Januar 1920 legte Fink die Marienweihe nach Grignion von Montfort ab, und am 9. August 1920 war ihre erste Profess.

In der Weihe an Maria liegt eine Schenkung, eine Hingabe. Die „Rücknahme des Ich“ war die Geburtsstunde ihres rein übernatürlichen Lebens. Der Herr hat Besitz ergriffen in ihrer Seele. Das Geheimnis des Opfers war ihr in seltener Klarheit am zweiten Maitage 1920 in großer Gnade kund als „das Geheimnis Mariä: In einer Natur vereinigt: Bonaventura in Maria, Maria in Jesus, Jesus im Vater“.

Sie kam schwer krank ins Peitinger Kloster

Schwer erkrankt kam sie am 30. Mai 1921 zur Erholung ins Peitinger Kloster. Am Festtag Mariä Verkündigung, einen Tag vor ihrem Tod, durfte sie noch die ewigen Gelübde ablegen. Vor dem Sterben hatte sie gebeten, man möchte sie im Sarge so legen, dass ihr Haupt zur Himmelsmutter hinschaue.

Als Schwester Maria Bonaventura Fink gestorben war, hörte das Interesse für die Heimgegangene nicht auf. „Beten wir um ihre Seligsprechung ein Ave Maria!“ stand auf Erinnerungsbildchen. Anleitungen von ihr zu einem marianischen Leben, zum Kirchenjahr, insbesondere Vorbereitungen zum Feste Mariä Verkündigung, Kreuzweg- und Kommunionandachten, führen auch heute noch zum Zentralgeheimnis des christlichen Glaubens, zum Dreifaltigen Gott.

Exhumierung und Wiederbeisetzung 1957

Im Jahr 1957 wurden die Schwesterngräber auf dem Friedhof näher an die Kirchhofmauer von Maria Egg herangerückt. Manche Gräber verschwanden dabei ganz und wurden in einem einzigen Grab zusammengefasst. Die Gebeine einiger Toten kamen so auf dem Weg zu liegen, darunter auch Maria Bonaventura Fink.

„In Rücksicht auf die Pietät gegenüber der im Ausland sehr verehrten Schwester und der heute noch möglichen Grabfeststellung, war es nötig, die Überreste zu bergen und im neuen Grab beizusetzen“, vermerkten Pfarrer Josef Anleitner und Bürgermeister Karl Fliegauf damals.

„Treue Fürbitterin an Gottes Thron“

Etwas seltsam mutet die „oberhirtliche Genehmigung“ des Ordinariats vom 28. Mai 1957 an. Generalvikar Johann Fuchs erteilte sie nur unter der Bedingung, dass dies nicht der erste Schritt zur Einleitung eines Seligsprechungsprozesses sei. Auch sei sie keine Präjudiz für eine etwaige öffentliche Verehrung. Am Reliquienfest am 5. November 1957 schließlich wurde die im Jahre 1922 im Rufe der Heiligkeit verstorbene Schwester Bonaventura exhumiert und wieder beigesetzt.

Neben den Totengräbern, Pfarrer Josef Anleitner und Bürgermeister Karl Fliegauf, nahmen dabei auch die drei Schwestern Bathona, Lina und Pades teil, die mit ihr noch beisammen gewesen waren. Im Bericht wurde festgestellt: „Der Kopf lag seitlich zur Kirche hin geneigt. Damit bestätigte sich, dass Fink wunschgemäß so gelegt wurde, dass sie gleichsam zum Gnadenbild von Maria Egg sehen konnte.“

In großer Dankesschuld sagte die Provinzialoberin der Armen Schulschwestern Pfarrer Anleitner für sein Bemühen um die „Exhumierung unserer seligen Schwester ein herzliches Vergelt´s Gott“ und fügte an: „Die selige Schwester Bonaventura aber, mit der ich an unserer Angerschule tätig war, wird Ihnen eine treue Fürbitterin sein an Gottes Thron“.

Erfreulich ist, dass bis zum heutigen Tage Gläubige an ihrem Grab in Maria Egg beten. Und so Gott will wird vielleicht eines Tages doch noch der Seligsprechungsprozess eingeleitet. Heute wird im Gottesdienst um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael in Peiting Schwester Maria Bonaventura Fink besonders gedacht.