Marienheim-Neubau: Erste Einblicke in Peitings Großbaustelle am Bühlach

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Was für eine Riesen-Baustelle: Im Hang am Bühlach entsteht das neue Marienheim – das, was auf dem Bild zu sehen ist, ist erst mal das Untergeschoss. © Hans-Helmut Herold

Welche Ausmaße der Neubau des Marienheims am Peitinger Bühlach hat: Das zeigt sich nicht nur aus der Luft. Bei einer Baustellenbegehung haben die Architekten erklärt, wie das Gebäude sich trotz seiner Ausmaße optimal in den Hang einfügen soll.

Peiting – Baustellenbegehung auf einer der größten und aufwändigsten Baustellen, die die Marktgemeinde je gesehen hat: Wir sind im Erdgeschoss des Gebäudes, das nach seiner Inbetriebnahme im kommenden Jahr 66 Menschen ein Übergangs-Zuhause sein wird. Bereits von dieser Ebene bietet sich ein Blick über den Ort, die Pfarrkirche St. Michael, bis hin zum Kalvarienberg. Man kann es kaum glauben, dass das hier das Erdgeschoss sein soll und hier noch mal zwei Stockwerke obendrauf kommen.

Wichtige Leute sind an diesem Tag zum „offenen Baubüro“ gekommen: Cornelia Emili, Vorstandsvorsitzende der AWO Oberbayern, Marienheimleiter Jörg Reiprich und mit Peter Flickinger der Architekt, der die komplexe Planung mit seinem Team über viele Monate hinweg ausgefeilt hat.

Dass das nicht einfach war, schildert Flickinger vor Ort: „Unser Hauptproblem war die Topografie. Neben dem steilen Hang bereiteten auch der schlechte Lehm-Boden und das Wasser Kopfschmerzen.“ Inzwischen gibt es Entwarnung: „Entgegen aller Befürchtungen ist Wasser überhaupt kein Problem, wir haben nichts, kein Schichtenwasser.“ Freilich will die AWO als neuer Träger des Marienheims auf Nummer sicher gehen: Konstruiert und gebaut ist komplett wasserundurchlässig. Schließlich könnte bei Starkregen immer noch etwas sein, so Flickinger. „Jetzt kann so viel Wasser kommen wie will – das Ganze hier ist dicht“, versichert er. Und auch das Problem mit dem Hang ist gelöst: „Das Untergeschoss befindet sich dann zur Hälfte im Berg drin.“

Architekt hebt spektakuläre Aussicht über den Ort hervor

Zu sehen ist die erste Terrassierung im Hang, sodass eine Nutzung überhaupt erst möglich ist. Ganz unten befindet sich später die Großküche, deren große Fenster sind bereits unten von der Straße aus zu sehen. Zur Orientierung für alle, die hier entlanglaufen: Wo jetzt der Kran steht, wird später der Eingang sein. Hier werden Verwaltung, ein Café-Bereich, ein Ausstellungsbereich und Werkräume einquartiert. Einen separaten Eingang wird es für einen WG-Bereich geben, der hier im Untergeschoss neu etabliert wird.

In den oberen beiden Stockwerken werden die Bewohner untergebracht sein, und zwar in je drei Gruppen pro Ebene. Mehrmals hob Flickinger die spektakuläre Aussicht über den Ort hervor, die sich bereits jetzt erahnen lässt.

Besonders kniffelig bei der Planung: Wie kann man den geschlossen untergebrachten Menschen ein Gefühl von Freiheit geben? Wie die Gebäude um zwei Höfe herumgruppiert sind: Das sieht man jetzt schon an einem Rechteck auf der Baustelle, an den Stützwänden. Ein Garten ohne Zaun. Genial.

Führt beim „offenen Baubüro“ über die Marienheim-Baustelle: Architekt Peter Flickinger (rechts). Gekommen war als Besucher auch Adolf Kapfer, dessen Familie das alte Marienheim seit 1982 mitbetreibt. © Hans-Helmut Herold

Auch die Planung im Innenbereich sei für ihn und seine Kollegen „spannend“ gewesen. Während beispielsweise ein Handlauf in einem Pflegeheim das Normalste von der Welt sei, käme ein solcher in einer Einrichtung wie dem Marienheim nicht in Frage – zu groß ist das Risiko, dass sich hier jemand strangulieren könne, so Flickinger. So hat er noch viele weitere Beispiele: Sicherheitsglas, keine Duschstangen, Türgriffe, die 45 Grad nach unten zeigen. „Es war sehr schwierig. Wir mussten überall umdenken.“

Im Herbst kommt der Dachstuhl

Jahre weiter gedacht hat Architektin Mechthild von Puttkaamer. Erdarbeiten außen, eine endgültige Modellierung und eine Bepflanzung mit Obstbäumen, die über die Jahre hinweg größer werden: „Sie werden später von der Straße aus gar nicht mehr viel von dem Gebäude sehen“, ist sie sicher.

Die gute Nachricht zum Schluss: Mit der Marienheim-Baustelle ist man im Terminplan. Bis jetzt habe man die Lieferkettenkrise gut umschifft, so Flickinger. „Aber wir wissen natürlich nicht, was im Herbst und dann im Jahr 2023 noch alles auf uns zukommt.“ Der Architekt rechnet damit, dass bereits in den Monaten September und Oktober der Dachstuhl aufs Gebäude gesetzt werden kann.