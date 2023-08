Platz für 66 Bewohner: Marienheim-Neubau in Peiting feierlich eingeweiht

Von: Theresa Kuchler

Der Neubau der sozialtherapeutischen Einrichtung Marienheim am Peitinger Ortsrand fügt sich trotz seiner Größe gut in die Umgebung ein. © Hans-Helmut Herold

Ein Peitinger Großprojekt hat offiziell Eröffnung gefeiert: der Neubau des Marienheims am Bühlach. 66 Menschen mit psychischen Erkrankungen sollen in der sozialtherapeutischen Einrichtung der AWO bald behandelt werden.

Peiting – Zu 100 Prozent fertig sind die Arbeiten an dem neuen Marienheim-Bau in Peiting noch nicht. Vor allem im Außenbereich der sozialtherapeutischen Einrichtung, in der 65 Mitarbeiter bald bis zu 66 psychisch erkrankte Bewohner nach einem offenen Konzept behandeln und auf ein eigenständiges Leben vorbereiten, zeugt noch von der Großbaustelle der vergangenen Monate. Dennoch: Der Innenausbau ist fertig, Mitte September sollen die ersten Bewohner einziehen.

Bereits am Freitag haben sich zahlreiche Gäste in dem brandneuen Erdgeschoss eingefunden und die Zimmer erkundet. Gemeinsam feierten sie die Einweihung des großen, hellen Gebäudes, dessen Realisierung vor vier Jahren angestoßen worden war. Neben Jörg Reiprich, der im Mai 2021 die Einrichtungsleitung des Marienheims übernommen hat, trat Cornelia Emili, Vorstandsvorsitzende des AWO-Bezirksverbands Oberbayern und damit des Trägers ans Rednerpult, um Grußworte zu sprechen.

Marienheim in Peiting: Altes Gebäude entsprach nicht mehr den Anforderungen

Auch der stellvertretende Bezirkstagspräsident und Peitinger Altbürgermeister Michael Asam, Landrätin Andrea Jochner-Weiß sowie Bürgermeister Peter Ostenrieder und Gunnar Prielmeier vom AWO-Ortsverband hatten Reden vorbereitet. Während sie in ihren Ansprachen kurz den Werdegang des Projekts Revue passieren ließen, wurde immer wieder das gleiche Bild gezeichnet: der Vergleich mit einem Weg, der erst begangen werden müsse, um ihn entstehen zu lassen. Mit seinen Hürden.

Und von denen hat der Marienheim-Neubau einige genommen. So warf Asam einen Blick zurück bis ins Jahr 2019, als feststand, dass der alte Marienheim-Bau in der Ortsmitte keine Zukunft haben würde. Das Gebäude war in die Jahre gekommen, konnte die Vorgaben des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes nicht mehr einhalten. Zwischenzeitlich sei sogar der Entzug der Betriebserlaubnis durch das Landratsamt im Raum gestanden, erzählte Asam, der zum damaligen Zeitpunkt im Peitinger Rathaussessel saß. Durch die Kooperation, den Zusammenhalt, konnte das allerdings verhindert werden. Dennoch: Die Zeit drängte.

Bürgerentscheid zum Marienheim: Mehrheit der Peitinger war für den Neubau

Umso schlimmer sei es gewesen, als sich allmählich Widerstand bei einem Teil der Bürger formierte, wie Einrichtungsleiter Jörg Reiprich bei seinem Schlusswort schilderte. Bekanntlich hatten einige Peitinger Vorbehalte gegen das neue Gebäude am Bühlach; sie befürchteten, dass es zu groß und dominant werden könnte. Es kam zum Bürgerentscheid, der im August 2020 über die Zukunft des Marienheim-Neubaus entschied. Mit über 70,5 Prozent und einer Wahlbeteiligung von 55,4 Prozent sprach sich die Mehrheit der Peitinger eindeutig für das Großprojekt am Ortsrand aus. „Das war so erleichternd“, erinnerte sich Reiprich.

Die Angst, der Neubau könne den Ort „verschandeln“, ist laut Bürgermeister Ostenrieder inzwischen nahezu nichtig. „Ich wurde in letzter Zeit oft von Bürgern angesprochen, die meinten: Das passt da ja ganz gut hin.“ Der Meinung ist der Rathauschef freilich auch, der wie sein Amtsvorgänger immer hinter dem Neubauprojekt stand.

Trotz Krisen: Großbaustelle in Rekordzeit fertiggestellt

Krisen wie die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg waren für den weiteren Verlauf des Projekts freilich nicht förderlich. Sie sorgten neben dem Bürgerentscheid für einen weiteren Verzug im Zeitplan – und höhere Kosten. Laut Cornelia Emili flossen inklusive Grundstückserwerb rund 18 Millionen Euro in den Neubau. Dennoch konnte das Gebäude in Rekordzeit fertiggestellt werden, was nicht zuletzt dem unermüdlichen Einsatz der Arbeiter zu verdanken ist. „Manche arbeiteten bis in die Nacht“, sagte Reiprich.

Architekt Peter Flickinger übergab schließlich den obligatorischen Schlüssel für das neue Gebäude. „Er ist etwas größer als das Original“, sagte er scherzend, als er den übergroßen Metall-Schlüssel holte, der extra von einer Schlosserei angefertigt worden war. Eben ein besonderer Schlüssel für einen besonderen Bau.