Peiting bekommt mindestens eine Schnellladestation für

E-Autos

Von: Christoph Peters

Am Parkplatz vor der ehemaligen Mädchenschule können bald E-Autos schnell geladen werden. © Herold

Noch sind Schnellladestationen für Elektroautos im Landkreis eine Seltenheit. Auch in Peiting fließt der Strom an den vorhandenen öffentlichen Lademöglichkeiten bislang eher gemächlich in den Akku. Doch nun drückt die Gemeinde gemeinsam mit LEW aufs Tempo.

Peiting – Wer als Fahrer eines Elektroautos wissen will, wo sich die nächste öffentliche Lademöglichkeit befindet, der braucht online nur den Ladeatlas Bayern zu öffnen. Auf den ersten Blick sieht die Situation im Landkreis Weilheim-Schongau gar nicht so schlecht aus. Von Schongau über Weilheim bis Penzberg poppen auf der Karte zahlreiche grüne Symbole auf, die jeweils für eine Ladestation stehen.

Ernüchternd wird es allerdings, wenn man wissen will, wo man den Akku seines Autos in möglichst kurzer Zeit volladen kann. Schränkt man die Suche auf Ladestationen ein, die mindestens 100 kW liefern können, wird es ganz schnell sehr leer auf der Karte. Nur in Schongau-West, Penzberg und an der B472 bei Sindelsdorf tauchen entsprechende Stromtankstellen auf. Luft nach oben gibt es also genug.

Schnell gehen erste Anfragen ein

Das dachte sich im vergangenen Jahr auch Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder. Als erste Gemeinde im Landkreis benannte der Markt damals im Rahmen des sogenannten Schnellladegesetzes bei der zuständigen Nationalen Leitstelle Infrastruktur per Online-Tool drei mögliche Standorte für eine Schnellladestation. Für den Bau und Betrieb von 1000 sogenannter „Schnellladehubs“ stellt der Bund bis 2023 zwei Milliarden Euro zur Verfügung.

Schon kurz darauf gingen die ersten Anfragen von interessierten Anbietern bei der Gemeinde ein. Unter ihnen waren auch die Lechwerke, die zuletzt bereits vor dem Peitinger Rathaus zwei Ladestationen errichteten (wir berichteten). Vertreter des Unternehmens hätten sich die Standorte vor Ort angeschaut, berichtet Ostenrieder – mit erfreulichem Ergebnis aus Sicht der Gemeinde. Schon im Herbst wolle die LEW eine Schnellladestation am Parkplatz der ehemaligen Mädchenschule an der Bachstraße errichten, hat der Rathauschef nun erfahren.

Standort erfüllt einige Voraussetzungen

LEW-Pressesprecher Ingo Butters bestätigt die Pläne auf Anfrage der Schongauer Nachrichten und erklärt, warum die Wahl auf den Standort in der Ortsmitte gefallen ist. „Für die Bewertung eines Standorts einer Ladesäule ziehen wir verschiedene Kriterien heran. Etwa die Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur, Größe und Lage einer Kommune sowie die Frequenz am konkreten Standort im Hinblick auf die Nutzung“, so Butters. Ein weiterer Faktor sei das Vorhandensein gastronomischer Betriebe im Umfeld. So können kurze Ladepausen gut überbrückt werden. „Der Standort in der Peitinger Ortsmitte erfüllt viele dieser Faktoren, sodass wir uns entschieden haben, hier eine Schnellladestation zu errichten.“

Diese wird laut dem Pressesprecher über drei Ladepunkte verfügen: zwei Gleichstrom-Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 150 kW sowie ein Wechselstromladepunkt mit 22kW-Anschlussleistung. Der Strom stamme dabei komplett aus erneuerbaren Energien, betont Butters.

Für Gemeinde fallen keine Kosten an

Schon im vierten Quartal soll der Bau der Anlage über die Bühne gehen. „Für Peiting ist das natürlich eine tolle Sache“, freut sich Ostenrieder, zumal die Gemeinde nur die benötigten Flächen zur Verfügung stellt und sonst für sie keine Kosten anfallen.

Gut schätzt der Bürgermeister derweil die Chance ein, dass sich auch am Zeißlerweg in naher Zukunft etwas in Sachen Schnellladestation tut. Diesen Standort hatte die Gemeinde mit Blick auf den im Bau befindlichen Baumarkt ebenfalls gemeldet. „Hier wäre ein weiterer Vorteil, dass man relativ nah an der Abfahrt Peiting-Süd und damit an der B 23 und der B 472 liegen würde“, sagt Ostenrieder. Sollte die Lademöglichkeit dort kommen, „wären wir in Peiting wirklich gut aufgestellt.“

Ob auch hier die LEW als Betreiber in Frage kommt? Noch hält sich der Pressesprecher bedeckt: „Zu weiteren konkreten Planungen in Peiting können wir Stand heute noch nichts sagen. Zunächst werden wir sehen, wie sich die Nutzung der nun geplanten Schnellladesäule in der Ortsmitte entwickeln wird.“

