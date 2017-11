Elektronische Schießstände für Peitings Schützen

Marktgemeinderat genehmigt Zuschuss

von Christoph Peters schließen

Sportlich liegen die Peitinger Schützen auf Erfolgskurs. Die Luftpistolen-Mannschaft tritt diese Saison in der 1. Bundesliga an, misst sich mit Weltmeistern und Olympiasiegern. Was bislang fehlt, ist eine moderne Schießanlage. Die will der Verein nun in Angriff nehmen und bat dafür die Gemeinde um einen Zuschuss – mit Erfolg.