Weihnachtsspende und ein Denkmal für den Bürgermeister

Lobende Worte, ein kurzer Rückblick und die traditionelle Spende: Auf der Weihnachtssitzung des Peitinger Gemeinderats ging es gewohnt besinnlich zu. Für Schmunzeln sorgte ein nicht ganz ernst gemeinter Antrag von SPD-Rat Klaus Hardt.

Peiting – Gute Gewohnheiten soll man beibehalten – erst recht wenn es um den guten Zweck geht. Seit Jahren bedenkt der Peitinger Marktgemeinderat in seiner Weihnachtssitzung soziale Einrichtungen mit einer kleinen Spende – eine Tradition, die auch heuer ihre Fortsetzung fand. Entscheiden, wem der Betrag von 500 Euro zugute kommt, durfte am Dienstag diesmal die Bürgervereinigung Peiting. Sie war als Organisator des anschließenden Weihnachtsessens turnusgemäß an der Reihe.

Deren Fraktionschef Hermann Mödl erinnerte an ein Ereignis, das am 19. September die ganze Region in Atem gehalten hatte. „Wir saßen hier in der Sitzung, als draußen die Sirenen losgingen“, sagte Mödl. Die Feuerwehren rückten damals aus, um den Brand im Kloster Rottenbuch zu bekämpfen. Die Bürgervereinigung habe daher entschieden, die Weihnachtsspende der Regens-Wagner-Stiftung zukommen zu lassen. Weil der Millionen-Schaden, der durch das Feuer entstanden ist, wohl von der Versicherung übernommen werde, wolle man mit dem Geld das Angebot der „Offenen Hilfen für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige unterstützen, erklärte der Fraktionsvorsitzende.

Anschließend nutzte Bürgermeister Michael Asam die letzte Sitzung des Jahres, um kurz auf das abgelaufene Jahr zurückzublicken und sich bei den Verwaltungsmitarbeitern wie auch den Gemeinderäten für ihre Arbeit zu bedanken.

Das letzte Wort hatte an diesem Abend jedoch ein anderer. Er wolle bereits heute im Namen der SPD-Fraktion einen Antrag für die Weihnachtsspende 2019 stellen, sagte Klaus Hardt. Da sich Asams Ära im Chefsessel dann dem Ende entgegen neige, was liege da näher, als „alle Kröten zusammenzukratzen“ und dem Bürgermeister ein Denkmal vor dem Rathaus zu setzen, fragte der SPD-Gemeinderat mit todernster Miene die Runde.

Natürlich hatte Hardt auch gleich einige Varianten vorbereitet, wie eine solche Statue aussehen könnte. Klassisch wie das große Vorbild in New York („Das hat Klasse und Masse“) oder eher bergmännisch mit Grubenlampe und passender Kopfbedeckung („Damit auch der Adolf Kapfer zufrieden ist“): Auch als Lösung für das Problem der vielen Wahlplakate im kommenden Bürgermeister-Wahlkampf biete sich die Asam-Statue an, hob Hardt hervor, „da könnten wir alle potenziellen Nachfolger dran aufhängen.“ Weihnachtlich ließe sich das Denkmal ebenfalls gut schmücken – Asam mit Nikolausmütze hatte er schon einmal in Szene gesetzt.

Und wem der Platz vor dem Rathaus zu zentral sei, da gebe es noch eine Alternative: „Wenn irgendwann die Trauerzeit vorbei und das neue Kino fertig ist, ich betone: fertig, wäre ein Umzug dorthin sicher im Sinne des zu Ehrenden“ – wenn man bedenke, wie viel Herzblut und Energie er in dieses Projekt gesteckt habe. „Liebe Kollegen, lasst es euch durch den Kopf gehen und legt schonmal ein bisschen was vom Weihnachtsgeld auf die Seite“, schloss der SPD-Rat augenzwinkernd: „In diesem Sinne: Frohe Weihnachten.“