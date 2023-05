Mehr als 700 Besucher bei der Museumsnacht im Peitinger Klösterle

Starker Andrang herrschte den ganzen Abend beim Basteln der Bücherei in der Werkstatt im Klösterle-Keller. © Heiß

Mit einem Rekordbesuch von über 700 begeisterten Besuchern erlebte die Museumsnacht nach dreijähriger Corona-bedingter Pause ihre 10. Auflage. Über vier Etagen leuchtete das kulturelle Leben im Klösterle-Museum auf.

Peiting – „Wir sind froh, dass wir in und um Peiting eine vielfältige Künstler- und Handwerkerszene besitzen.“ Hausherr Klaus Hilgner zeigte sich zusammen mit Büchereileiterin Margit Kees erfreut, dass man den Gästen der Museumsnacht wieder ein vielfältiges Programm bieten konnte, bei dem sich nichts wiederholt. Außer dem geselligen Hoagart im historischen Kellergewölbe, bei dem es bis nach Mitternacht jedes Mal zünftig zugeht.

Fassade und Eingang erstrahlten im festlichen Licht, das lockte regelrecht die Passanten von der Bahnhofstraße an. Drinnen konnten sich Museumsverein und Bücherei auf das tatkräftige Engagement ihrer ehrenamtlichen Kräfte verlassen.

Starke Nachfrage beim Quiz zu Jagd, Fischerei und Imkerei

Musikalisch eingestimmt von den Klösterle-Singkindern von Marianne Baab und dem Flötenensemble Monika Kirchbichler sowie gestärkt durch die kulinarischen Genüsse der Peitinger Bäuerinnen, lebten die Buben und Mädchen ihre Talente aus. So durften sie unter Anleitung des Büchereiteams aus alten Büchern Igel basteln und stolz mit nach Hause nehmen. Starke Nachfrage auch beim Quiz in der Abteilung Jagd, Fischerei und Imkerei im Dachgeschoß.

Die Klösterle-Singkinder von Marianne Baab begeisterten mit ihren fröhlichen Liedern das Publikum. Im Hintergrund die Flötenschülerinnen von Monika Kirchbichler. © Heiß

Doch nicht nur die Jugend kam voll auf ihre Kosten. Der 88-jährige Ludwig Kirchbichler – ein wandelndes Lexikon der Peitinger Heimatgeschichte – war zum Hoagarten vorbeigekommen und freute sich über den Jahn-Puppenfilm „Das himmlische Loch“. „Dank der Fleißarbeit von Klaus Hardt haben wir das gesamte Vermächtnis des preisgekrönten Hobbyfilmers heute digital im Archiv“, zeigt sich Hans Wörnzhofer hoch erfreut. Da wird heuer zum 100. Geburtstag des Filmers noch so mancher Streifen laufen.

Geschichte sind inzwischen die Filme von den Kanapee-Rennen 2010 und 2015 sowie der Ski-Film Oberammergau aus dem Jahr 1935. Indes nahm Johann Bloos die Zuschauer mit auf die Reise der Peitnach vom Deutensee bis zur Mündung in den Lech. Alexandra Stiglmeier las spannende Szenen aus ihrem Krimi „Männer, Mord und Remmidemmi“, während in der Bücherei ein Stockwerk tiefer Margit Kees den Kleinsten quasi in Endlosschleife immer wieder Geschichten erzählen durfte.

Besonderer Anziehungsmagnet

Dichtes Gedränge bei den Handwerkern, denen man über die Schulter schauen durfte. Barbara Igl kreierte Haarnadeln in filigraner Klosterarbeit und Franziska Mayr verzierte individuelle Kerzen. Sanftes Licht wie die Kerzen strahlen auch die Zirben-Romantiklampen von Schreinermeister Andreas Richter aus. Entspannung pur der Duft der Zirbenkissen von Friederike Elsenhans, welche der Geschichtsstube an diesem Tag eine besondere Atmosphäre verleiht. Unikate die Holzarbeiten aus gestockter Buche von Hans Niedermayer und die genähte Kinderkleidung von Claudia und Karin Weihmayer.

„Da rührt sich was“, zeigt sich Simon Prielmeier begeistert. Froh, dass die beliebte Veranstaltung wieder stattfinden kann, ist Hans Schlögel: „Die Museumsnacht hat schon ein besonderes Flair, da schauen wir immer wieder gerne her. Das gesellige Miteinander ist uns sehr abgegangen in den vergangenen Jahren.“ Viele wollten die Standarte des Radfahrvereins Concordia sehen, auch die Bergbaugeschichte, lebendig geschildert von Rudi Hochenauer, ist ein Anziehungsmagnet des Museums.

GERHARD HEISS

