Kein öffentlicher Fußweg zum Pfarrweg

Mehrgenerationenhaus in Peiting

von Christoph Peters

Seit Ende vergangenen Jahres ist das Mehrgenerationenhaus an der Ammergauer Straße in Peiting fertig. Was noch fehlt, ist die geplante öffentliche Verbindung zum Pfarrweg. Doch die wird nicht mehr kommen. Die Bewohner haben ihr Veto eingelegt.