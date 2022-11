Neue Verkehrsregelung in Peiting sorgt für Diskussion - „Schildbürgerstreich“ oder gute Lösung?

Von: Christoph Peters

Wer auf der Füssener Straße ortsauswärts fährt, darf seit kurzem nicht mehr in die Meierstraße abbiegen. © Gemeinde Peiting

Verkehrsteilnehmer müssen sich umgewöhnen: Seit einigen Tagen verbietet in Peiting ein neues Schild das Linksabbiegen von der Füssener Straße in die Meierstraße. Während sich die Gemeinde eine Entlastung für die viel befahrene Verbindung verspricht, ist im Internet eine hitzige Diskussion über den „Schildbürgerstreich“ entbrannt.

Peiting – Wer in Peiting vom Kreisverkehr am Weilheimer Hof kommend wie üblich von der Füssener Straße in die Meierstraße abbiegen will, sollte entweder mit dem Fahrrad unterwegs sein oder am Steuer eines Linienbusses sitzen. Denn nur in diesen Fällen droht kein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Für Auto- und Lkw-Fahrer hat das Schild mit dem weißen Pfeil auf blauem Grund dagegen eine klare Botschaft: Hier geht es nur noch geradeaus.

Bereits im Sommer hatte die Heimatzeitung über die Pläne der Gemeinde für die neue Regelung berichtet, seit kurzem sind die entsprechenden Schilder montiert und sorgen seitdem für eine hitzige Diskussion in der Marktgemeinde. Vor allem im Internet beim sozialen Netzwerk Facebook äußern viele Nutzer ihr Unverständnis. Vom „Schildbürgerstreich“ ist die Rede, der Verkehr werde nur von der Meierstraße zum Hauptplatz verlagert, den man doch eigentlich habe entlasten wollen, zweifeln viele am Sinn der Beschilderung.

„Peiting wird immer mehr zum Abenteuer“, kritisiert eine weitere Nutzerin. Über 80 Kommentare sind mittlerweile unter dem Post der Gemeinde zusammengekommen. Einige davon stammen vom Peitinger Bürgermeister Peter Ostenrieder. Er habe versucht, zu erklären, warum man die Entscheidung für die Beschilderung getroffen habe, sagt der Rathauschef. „Irgendwann habe ich es dann sein gelassen, um jedem zu antworten, fehlt mir einfach die Zeit.“

Dass das Thema nicht nur online hohe Wellen schlägt, bekam Ostenrieder am Freitag am Bauernmarkt zu spüren. So manch Bürger nutzte die Gelegenheit, um den Rathauschef auf die neue Beschilderung anzusprechen. Die einen zeigten laut Ostenrieder Verständnis für die Maßnahme, andere wiederum hielten sie für „völligen Blödsinn“. Für den Bürgermeister ist die neue Regelung, hinter der auch der Gemeinderat stehe, vor allem eines: ein Versuch, der zeigen soll, ob sich auf diese Weise das Verkehrsaufkommen in der viel befahrenen Meierstraße verringern lässt, über das die dortigen Anwohner seit langem klagen.

Schwerverkehr soll Umgehung nutzen

Im Blick hat die Gemeinde dabei vor allem den Schwerverkehr. So hofft man, dass die großen Laster durch das Abbiegeverbot eher auf die Umgehung ausweichen als den kurvigen Weg über den Hauptplatz zu wählen. „Der Vorwurf, dass mit der neuen Regelung alles über den Hauptplatz geleitet wird, ist deshalb nicht richtig“, betont der Rathauschef.

Auch Autofahrer, die zur B23 nach Garmisch wollen oder ins Gewerbegebiet, müssen sich durch die neue Beschilderung eine alternative Strecke suchen. Für sie käme nicht nur der Hauptplatz und die Umgehung in Frage, sondern auch der Weg über die Post- und Freistraße. „Wer zu ept oder Gaplast will, der kann auch über die Bergwerkstraße dorthin fahren“, sagt Ostenrieder, der von einer „Verrieselung des Verkehrs“ als Ziel spricht. „Aktuell läuft alles über die Meierstraße.“

Ob sich das ändert und mit welchen Folgen, wird sich zeigen. Zuerst einmal müssen sich Auto- und Lkw-Fahrer an die neue Regelung auch halten. Vielen ist das Schild bislang nämlich noch gar nicht aufgefallen, hat man auch im Rathaus beobachtet. Insofern sei es gar nicht verkehrt, wenn „die Leute nun drüber reden“, kann der Bürgermeister dem kritischen Echo etwas positives abgewinnen.

