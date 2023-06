Miete für gemeindliche Sportstätten steigt drastisch: TSV Peiting muss Gürtel enger schnallen

Von: Roland Halmel

Teilen

Die neugewählte Führungsmannschaft des TSV Peiting um ihren Präsidenten Günther Neureuther (4. von links). © Roland Halmel

Den Gürtel enger schnallen: Das heißt es in nächster Zeit beim TSV Peiting. Bei der Delegiertenversammlung stand die Finanzierung des sportlichen Geschehens in der Marktgemeinde im Fokus. Deutlich wurde dabei, dass es für alle Beteiligte teurer wird.

Peiting – „Die Zeitenwende hat auch beim TSV mit Doppelwums zugeschlagen“, sagte Hans Schilcher, der nach über 30 Jahren sein Amt als TSV-Vizepräsident und Kassier abgab, bei seinem letzten Finanzbericht in Anlehnung an die Aussagen von Bundeskanzler Olaf Scholz. Wobei Schilcher aber die Finanzlage des Sportvereins im Blick hatte.

„Bisher zahlten wir 32 000 Euro Miete an die Gemeinde für die Sportstätten. Der Bürgermeister hat uns jetzt eröffnet, dass es ab dem Jahr 2024 dann 64 000 Euro sein werden“, berichtete Schilcher. „Und da sind das Eisstadion und die Fußballplätze an der Untereggstraße noch nicht dabei“, sagte der TSV-Finanzchef und rechnet mit einem sechsstelligen Betrag, den der Sportverein zu stemmen hat. Wobei durch die Einführung der Blauen Tonne zudem auch noch Einnahmen aus der Papiersammlung wegfallen. Im vergangenen Jahr verzeichnete der TSV unterm Strich ein Minus von 13 000 Euro, was aber dem erneut halbierten Mitgliedsbeitrag geschuldet war, wie Schilcher anmerkte.

Bürgermeister hat „keine schönen Nachrichten“ für TSV-Mitglieder

„Wir haben für alle Sportstätten in Peiting jährliche Betriebskosten von 1,2 Millionen Euro, davon müssen wir zehn Prozent einnehmen“, erläuterte Bürgermeister Peter Ostenrieder die Hintergründe für die massive Anhebung. „Der Gemeinderat hat entschieden, auf 15 Prozent zu gehen, um einen Puffer für zukünftige Ausgaben zu haben“, so der Rathauschef.

Ostenrieder sprach auch die geplatzte Eishallensanierung an: „Wir sind dafür einmal mit 6,5 Millionen Euro ins Rennen gegangen, jetzt liegen wir bei vermutlich 12 Millionen“, führte der Rathauschef die massive Kostenexplosion für das Aus an. „Wir machen jetzt nur das Notwendigste, und das kostet auch 2,5 bis 3 Millionen Euro“, sagte der Bürgermeister zur Eishalle. „Das sind keine schönen Nachrichten, aber man muss es ansprechen“, räumte Ostenrieder ein, dass diese Maßnahmen dem TSV, hinter dem die Gemeinde nach wie vor voll stehe, weh tun.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

„Jeder muss seinen Beitrag dazu leisten. Je mehr es auf viele Schultern verteilt wird, desto besser“, zeigte sich TSV-Präsident Günther Neureuther aber überzeugt, diese Mehrbelastung stemmen zu können. Wie genau sie aussehen wird, soll in einem Arbeitskreis ermittelt werden. An einer Beitragserhöhung wird aber wohl kein Weg vorbeiführen. Danach wird es eine außerordentliche Hauptversammlung geben, in der die Maßnahmen beschlossen werden sollen.

Mitgliederzahlen sind 2022 gestiegen

Wesentlich erfreulicher war dagegen der Blick auf die Entwicklung der Mitgliederzahl: Die stieg von 2374 im Vorjahr um 222 auf jetzt 2596 an. „Der Zuwachs kommt vor allem durch die Neuanmeldungen im Nachwuchs, der während der Coronazeit fehlte“, berichtete Neureuther, der aber eine unerfreuliche Tendenz feststellte. „Es wird immer schwerer, die Leute für das Ehrenamt zu begeistern“, meinte der TSV-Präsident, nachdem inzwischen drei Abteilungen keinen Vorsitzenden mehr haben. „Sie funktionieren aber dank der Ressortleiter.“

Anschließend verabschiedete Neureuther die scheidenden Vorstandsmitglieder Hans Schilcher (Finanzen) und Thomas Strobl (Liegenschaften) mit kleinen Geschenken.

Nach der kurzweiligen und interessanten Präsentation von Hans Gast über die Zeit zwischen 1906 und 1933, in der es in Peiting zwei Turnvereine gab, wählten die Delegierten die neue Vorstandschaft. Neureuther (Präsident), Volker Hickisch (Vizepräsident Sport), Pia Pelzl (Schriftführerin), Andreas Heiland (Jugendwart) sowie die beiden Abteilungsreferenten Theda Smith-Eberle und Heinz-Günter Deuster wurden im Amt bestätigt. Neu in die Führungsmannschaft rückten Lisa Beckstein (Vizepräsidentin Finanzen) und Manfred Pögl (Liegenschaftsreferent).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.