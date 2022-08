4,3 Millionen Euro Fördermittel: Klaus Holetschek überreicht Scheck für Pflegezentrum-Neubau in Herzogsägmühle

Von: Theresa Kuchler

Das integrative Pflegeheim, das in Herzogsägmühle entstehen soll, existiert bislang nur als Modell. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (Mitte) hat sich die Pläne genau erklären lassen. © Hans-Helmut Herold

Für das integrative Pflegezentrum, das in Herzogsägmühle entstehen soll, erhält das Diakoniedorf 4,3 Millionen Euro vom Freistaat. Gesundheitsminister Klaus Holetschek reiste am Montag persönlich an, um den Scheck zu überreichen.

Herzogsägmühle – Wer heute auf die grüne Wiese in Herzogsägmühles Mitte schaut, kann sich nur schwer vorstellen, dass hier bald ein wuchtiger Gebäudekomplex dominiert. Wo jetzt noch der Klee wächst, wird in wenigen Jahren ein integratives Pflegezentrum stehen. Der Neubau soll die bestehende Einrichtung im Schöneckerhaus ablösen und rund 80 Bewohnern ein Zuhause mit fachgerechter Betreuung bieten. Mit einer Fördersumme in Höhe von 4,3 Millionen Euro beteiligt sich der Freistaat an dem Großprojekt. Gestern hat Staatsminister Klaus Holetschek der Diakonie Herzogsägmühle den entsprechenden Förderbescheid überreicht.

„Man merkt, dass hier ein besonderer Geist herrscht“, sagte der Chef des bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege, als er mit seinem Referatsleiter Christian Müller in den Rainer-Endisch-Saal kam. Hier wurden die Gäste, zu denen auch die Landtagsabgeordneten Harald Kühn (CSU) und Susann Enders (FW) sowie Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder und der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer zählten, umfassend über den geplanten Neubau ins Bild gesetzt.

Bayern hat sich Leitsatz „Gute Pflege daheim“ verschrieben - Förderanträge sollen einfacher werden

Dass die Politik das wichtige Thema Pflege anpacken müsse, habe nicht erst die Corona-Pandemie gezeigt, sagte Holetschek. Pflege betreffe jeden von uns. Allerdings stehe die Bürokratie guten Modellen noch häufig im Weg. So wolle man in Sachen Fördermittelanträge flexibler werden und sie einfacher gestalten. Immerhin habe man sich in Bayern dem Leitsatz „Gute Pflege daheim“ verschrieben.

Bei der Scheckübergabe: (v.l.) Diakonie-Vorstand Hans Rock, MdL Susann Enders, MdL Harald Kühn, Diakonie-Pflegerin Michaela Pätzold, Staatsminister Klaus Holetschek und Fachbereichsleiter Andreas Kurz. © Hans-Helmut Herold

Dazu hat der Freistaat das Investitionskosten-Förderprogramm „PflegesoNah“ ins Leben gerufen, mit dem heuer insgesamt 29 Projekte gefördert werden. Auch das Diakoniedorf kann sich über eine Finanzspritze freuen – ohne ihr wäre das neue Pflegeheim wohl nicht realisierbar. Schließlich belaufen sich die Gesamtkosten auf knapp 16 Millionen Euro. Dank des „staatlichen und stattlichen Zuschusses“, wie Diakonie-Vorstand Hans Rock die Fördergelder nannte, lässt sich nun ein Teil der Kosten decken.

Neues Pflegezentrum soll weiter ins Zentrum rücken und das Dorf sozial vernetzen

Schon der Bau der bestehenden Pflegeeinrichtung war finanzieller Hilfestellung zu verdanken: Wie Fachbereichsleiter Andreas Kurz erläuterte, konnte das Haus vor 50 Jahren nur wegen der Spende des Schongauer Amtsgerichtsrats Paul Schönecker gebaut werden. Wie berichtet, hat die Einrichtung im Schöneckerhaus nach jahrzehntelangem Betrieb allerdings keine Zukunft mehr: Das Haus kann die Anforderungen des neuen Pflege-Wohnqualitäts-Gesetzes nicht erfüllen. „2014 standen wir also da“, erinnert sich Kurz zurück. Weil es keine Option war, die Bewohner aus Herzogsägmühle in andere Heime auszusiedeln und die Nachfrage nach Pflege ohnehin steige, sei die Entscheidung für den Neubau gefallen.

Der soll im Gegensatz zur bestehenden Einrichtung auch weiter in das Zentrum des Diakoniedorfes rutschen. „Das evangelische Pflegezentrum wird damit auch örtlich ein neuer Platz“, sagten Florian Walter und Dirk Spohd von „Hilfe im Alter“, die das Projekt leiten. Der Neubau solle ein Ort für die soziale Vernetzung des Dorfes werden.

