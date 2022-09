Mit Kirchenzug und Kranzniederlegung: Peitinger Veteranen feiern 160-jähriges Bestehen

Seit 10 Jahren mahnen die Tafeln der Gefallenen und Vermissten am Kriegerdenkmal für den Frieden. Das Bild von der Weihe zeigt von links die Pfarrer Hans Speckbacher und Dirk Wollenweber, sowie den inzwischen verstorbenen Diakon Georg Meier. © Gerhard Heiß

Auf ihr 160-jähriges Bestehen blickt die Peitinger Veteranen- und Soldatenkameradschaft am kommenden Sonntag, 18. September, zurück. Seit der Gründung hat sich der Verein für das Gedenken eingesetzt. In einer Chronik sind die wichtigsten Ereignisse nachzulesen.

Peiting – Als wichtigste Aufgabe sieht die vor 160 Jahren gegründete Veteranen- und Soldatenkameradschaft das Gedenken an die gefallenen und vermissten Peitinger. Immer wieder beteiligte sich der Verein an den Restaurierungen des alten (Obelisk) und neuen Kriegerdenkmals am Hauptplatz sowie der Gedächtnistafeln in der Krypta der Pfarrkirche St. Michael.

Vom Verein errichtet und erhalten wird seit 1922 das Kriegerehrengrab an der westlichen Friedhofsmauer bei Maria Egg. Auf dem dortigen Gottesacker wurde 2005 das Grab des einstigen russischen Kriegsgefangenen Nicolai Nowohadskiy würdevoll neugestaltet und seither gepflegt.

Auf Anregung von Kasimir Jocher holte man 2012 die Gedächtnistafeln der Gefallenen aller Kriege ab 1812/14 von der Krypta herauf zur Ergänzung des imposanten Ehrenmals am Hauptplatz. Die Namenstafeln sind gleichsam eine Mahnung, damit solche schrecklichen Ereignisse nie wieder geschehen und zukünftige Generationen wie in den vergangenen 77 Jahren in Frieden leben können. Mit 5000 Euro beteiligten sich damals die Kameraden. Ehrensache ist für sie ebenfalls die Reinigung des Kriegerdenkmals, zuletzt in den Jahren 2007 und 2020.

Verein engagiert sich auch kulturell

Neben der jährlichen Mitgestaltung des Volkstrauertages engagiert sich der älteste Peitinger Verein auch stark im kulturellen Bereich. So unterstützte man 2007 etwa den Gedenkstein zur Flurbereinigung. Ein Herzensanliegen war den Mitgliedern ebenso die Restaurierung von Maria Egg und der neue Proberaum der Knappschafts- und Trachtenkapelle.

Die Musik spielt seit jeher eine große Rolle im Vereinsleben. So ist es Tradition, dass die Musiker die Jahreshauptversammlung feierlich umrahmen. Die Qualität der Musik ist seit Beginn weithin geschätzt. So erhielt man nicht nur die Einladung zur Fahnenweihe am 11. Mai 1874 in die königliche Residenzstadt München. Wegen dieses Großereignisses fragte Vorstand Dr. Meixner von den Weilheimer Veteranen an, ob die Peitinger mit ihrer gut geschulten Blechmusik sich mit den Bezirksvereinen Weilheim gemeinsam an diesem schönen Festzuge beteiligen.

Ausführlich schildert die Chronik auch die Fahnenweihe in Steingaden am 17. Mai des gleichen Jahres. Die Peitinger marschierten damals „in der Stärke von 30 Mann mit einer gut besetzten Blechmusik und dreier Extragespanne Früh 6 Uhr trotz der schlechten Witterung ab.“

Handgeschriebene Chronik seit 1874

Eine Kostbarkeit ist die handgeschriebene Chronik, die Joseph Barnsteiner 1874 begann und derzeit von Anton Schlögel fortgeführt wird. Nachzulesen ist darin die Enthüllung des ersten Kriegerdenkmals am 16. Oktober 1836. Unter Anwesenheit des Kronprinzen und späteren Königs Max II. Die Gründung des Veteranenvereins erfolgte am 1. Mai 1862 anlässlich der Goldenen Hochzeit des „kriegserfahrenen Freiheitskämpfers von 1812/14 Xaver Schauer“. Nach dem deutsch-französischen Krieg spendierten Peitinger Frauen und Jungfrauen 1871 eine Fahne für 340 Mark. 1879 wurde der Fahnenlöwe, der auch die neue 2002 geweihte Fahne ziert, angeschafft.

Interessant ebenso 1891 die Gründung eines Fonds zur Unterstützung hilfsbedürftiger Kameraden im Krankheitsfalle. Zur 50-Jahrfeier des Vereins mit Fahnenweihe kamen am Pfingstmontag 1912 trotz strömenden Regens 27 Vereine mit 26 Fahnen, zehn Musikcorps und insgesamt ca. 1000 Mann. 1927 zählte der Verein 441 Mitglieder und auch heute gehört man mit 200 Mitgliedern zu den tragenden Säulen des Peitinger Vereinslebens.

Das große Jubiläum der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Peiting wird am Sonntag, 18. September, gefeiert. Um 8.30 Uhr erfolgt die Aufstellung zum Kirchenzug in der Müllerstraße. Nach dem Gottesdienst findet die Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal statt.

