„Digitale Schule der Zukunft“: Mittelschule Peiting nimmt an Pilotprojekt teil

Lernen mit Tablets wird für alle Peitinger Mittelschüler künftig fester Bestandteil des Unterrichts sein. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

„Digitale Schule der Zukunft“: Im Rahmen dieses Projekts werden alle Schüler der Peitinger Mittelschule mit Tablets ausgestattet. Auch „Digitalkompetenz“ steht künftig auf dem Stundenplan.

Peiting – Smartphone, Laptop, Tablet: Ohne digitale Geräte geht heutzutage fast nichts mehr, sowohl in der Arbeitswelt als auch im Privatleben. Da mag der richtige Umgang damit natürlich gelernt sein. Das hat auch das bayerische Kultusministerium erkannt und deshalb für das kommende Schuljahr 2022/23 das Pilotprojekt „Digitale Schule der Zukunft“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Schüler optimal auf die Herausforderungen in einer komplexen digitalen Welt vorzubereiten und ihnen die dafür notwendigen Kompetenzen beizubringen.

Hierfür werden im Unterricht künftig verstärkt Tablets zum Einsatz kommen. Die Anschaffung jener fördert der Freistaat mit 300 Euro pro Gerät, sodass jeder Schüler digital arbeiten kann.

Schon in der Vergangenheit positive Erfahrungen mit Tablets im Unterricht gemacht

250 Schulen bayernweit sind Teil des Projekts, darunter auch die Mittelschule Peiting. „Die Vermittlung von digitaler Bildung ist ein Schwerpunkt an unserer Schule“, erklärt Schulleiter Jochen Böhm, weshalb sichdie Mittelschule für das von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) initiierte Projekt bewarb. Zudem habe man in Peiting schon in der Vergangenheit positive Erfahrungen mit Tablets im Unterricht gemacht.

Für die Teilnahme am Projekt seien laut Böhm allerdings gewisse Kriterien zu erfüllen gewesen: Unter anderem mussten ein Breitbandanschluss, flächendeckendes WLAN sowie ausreichende Auflademöglichkeiten für die mobilen Geräte vorhanden sein. All das ist in Peiting der Fall, sodass die Mittelschule Ende Mai die Zusage zur Teilnahme am Projekt erhielt.

„Den Schülern wird durch die Technik einiges erleichtert“

„Die Reaktion der Schüler darauf war sehr positiv, sie freuen sich auf das Projekt“, so Böhm. Die Arbeit mit Tablets sei für sie sehr motivierend. Beispielsweise würden die Schüler in vielen Fächern selbstständig Lernvideos für ihre Mitschüler erstellen. Auch Arbeitsblätter könnten durch neue technische Möglichkeiten digitalisiert werden. „Erkrankte Schüler können diese dann auch einfach und unkompliziert nacharbeiten“, fügt Böhm hinzu. Im Matheunterricht ermögliche es ein spezielles Programm, dass Zeichnungen digital erstellt werden könnten. Und nicht zuletzt sei die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern durch bestimmte Apps wie den „Schulmanager“ deutlich leichter, auch außerhalb der Unterrichtszeit könnten auftretende Fragen beantwortet werden.

„Den Schülern wird durch die Technik einiges erleichtert“, so Böhm. Wobei ihnen aber gleichwohl auch bewusst sei, dass es beim digitalen Arbeiten genauso wie im „normalen“ Unterricht letzten Endes auf produktive Ergebnisse ankäme.

Schüler sollen Digitalkompetenzen erlangen

Im Zuge des Projekts soll den Schülern auch erklärt werden, wie sie richtig mit digitalen Geräten und Medien umgehen, sie sollen also sogenannte Digitalkompetenzen erlangen. „Junge Menschen auf eine digitale Welt vorzubereiten ist auch eine Aufgabe der Schule“, erläutert Böhm.

Gehören also Hefte und Stifte in Schulen bald der Vergangenheit an? „Nein“, sagt Jochen Böhm: „Bei aller Notwendigkeit der digitalen Bildung sind die Grundfertigkeiten wie Lesen, Rechnen und das Schreiben mit Stift auf Papier unerlässliche Bestandteile des schulischen Lernens.“ Die Schüler der Peitinger Mittelschule würden deshalb auch in Zukunft noch Hefte führen. Allerdings ist sich Jochen Böhm mit Blick auf die Zukunft sicher: „Im Bereich der Nutzung digitaler Geräte liegen meines Erachtens sehr große Chancen.“

