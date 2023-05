Moderne Wohnmodule für Geflüchtete: Grünes Licht für Bauvorhaben in Herzogsägmühle

Von: Christoph Peters

So sehen die doppelstöckigen Wohnmodule aus, die am Mitterfeld in Herzogsägmühle für Geflüchtete errichtet werden sollen. © Gemeinde Peiting

In Herzogsägmühle plant das Landratsamt, weitere Unterkünfte für Geflüchtete zu errichten. Die neuen doppelstöckigen Wohnmodule sollen Platz für bis zu 32 Menschen bieten. Sie ersetzen die alte Container-Anlage, die seit 2016 an der Von-Kahl-Straße steht. Der Investor ist kein Unbekannter.

Herzogsägmühle – Während gerade die große Flüchtlingsunterkunft an der Seestraße in Peiting entsteht, hat sich der Bauausschuss der Gemeinde in seiner jüngsten Sitzung bereits mit dem nächsten Asyl-Projekt beschäftigt. Diesmal ging es um ein Bauvorhaben im Ortsteil Herzogsägmühle.

Wie Bauamtsmitarbeiterin Bettina Maeße erläuterte, sollen auf einem Grundstück am Mitterfeld zwei doppelstöckige Wohnmodule sowie ein Aufenthaltsmodul samt Technikraum errichtet werden. Bauherr sei das Landratsamt. Damit das Vorhaben umgesetzt werden könne, seien Befreiungen vom Bebauungsplan nötig, erklärte Maeße.

Die betrafen zum einen die Außenwände, die aufgrund der Bauweise der Module aus sogenannten Sandwichpanelen bestehen und deshalb nicht wie eigentlich vorgeschrieben verputzt oder in Holz ausgeführt werden. Zum anderen verfügen die Wohnmodule über ein Flach- und kein Pultdach.

Im Gremium sah man die Änderung unkritisch. Thomas Elste (Grüne) erkundigte sich nach der Zahl der vorgesehenen Parkplätze. Pro Modul sei ein Stellplatz angedacht, antwortete Maeße. Elste wollte zudem wissen, ob auf den Dächern Photovoltaik-Anlagen geplant seien. „Das soll gemacht werden“, wusste Norbert Merk (CSU).

Investor ist der gleiche wie bei Asyl-Projekt an der Seestraße in Peiting

Dass die gezeigten Ansichten der Wohnmodule große Ähnlichkeiten mit jenen Unterkünften aufwiesen, die gerade an der Seestraße aufgestellt werden, fiel Claudia Steindorf (SPD) auf. Tatsächlich kommt das nicht von ungefähr. Wie Andreas Kurz, Geschäftsführer von Herzogsägmühle, auf Anfrage der SN bestätigt, handelt es sich in beiden Fällen um den gleichen Investor, nämlich den Schongauer Unternehmer Nico Osenstätter.

Die alte Container-Anlage, die seit 2016 an der Von-Kahl-Straße steht, wird in naher Zukunft zurückgebaut. © Hans-Helmut Herold

Bereits im Herbst 2021 sei das Landratsamt auf Herzogsägmühle zugekommen mit der Frage, ob eine weitere Aufnahme von geflüchteten Menschen im Diakoniedorf möglich wäre, sagt Kurz. Hintergrund sei gewesen, dass 2024 die Garantiezeit für die vorhandenen Asyl-Container an der Von-Kahl-Straße ablaufe. „Wir haben das bejaht, jedoch verbunden mit der Forderung, die Unterbringung in besserer Wohnqualität und ähnlicher Größe zu gewährleisten.“ Genau dies würde durch die nun geplanten Wohnmodule erfüllt, sagt Kurz. „Es ist das gleiche System wie an der Seestraße.“

Insgesamt drei mögliche Standorte in Herzogsägmühle waren laut dem Geschäftsführer in den vergangenen 18 Monaten baurechtlich geprüft worden. Am Ende fiel die Wahl auf das freie Grundstück am Mitterfeld. Insgesamt bis zu 32 Geflüchtete sollen ein Dach über dem Kopf in den neuen Wohnmodulen finden – vier mehr als in der bestehenden Container-Anlage. Die soll in naher Zukunft abgebaut werden. Für die Belegung der neuen Unterkünfte, die voraussichtlich im August aufgestellt werden, ist das Landratsamt zuständig. „Wir werden uns wie bisher auch um die Begleitung der Geflüchteten vor Ort kümmern“, so Kurz.

Kapazitäten für Geflüchtete sind in Herzogsägmühle erschöpft

Auch wenn der Bedarf an weiterem Wohnraum für Geflüchtete groß ist, in Herzogsägmühle sieht man in dieser Hinsicht keinen Handlungsspielraum mehr. „Wir werden im Moment keine weitere Asylunterkunft zur Verfügung stellen können, alle Gebäude in Herzogsägmühle sind voll belegt“, sagt Kurz. Man engagiere sich aber weiterhin sehr stark in der Asyl- und Flüchtlingsberatung.

Bevor der Bauausschuss einstimmig grünes Licht für das Vorhaben erteilte, hakte Andreas Barnsteiner noch einmal ein. Ob die neue Unterkunft zeitlich befristet sei, wollte der BVP-Rat wissen. Die Antwort von Gemeinderatskollege und Kreiskämmerer Merk war deutlich: „Darüber können wir uns unterhalten, wenn der Flüchtlingsstrom abebbt.“

