Kommt ein Kreisverkehr für die Lidl-Kreuzung?

Auf einem gut 2000 Quadratmeter großen Areal an der Sandgrubenstraße in Peiting soll ein Mehrfamilienhaus entstehen. Die nötige Bebauungsplanänderung hat der Bauausschuss jetzt genehmigt. Dabei ging es auch um die verzwickte Verkehrssituation und einen Kreisverkehr an der Münchener Straße. Neu ist die Idee nicht.

Peiting – Im September hatte der Bauausschuss die Bebauungsplanänderung auf den Weg gebracht. Beantragt hatte sie der neue Grundstückseigentümer, der auf dem Areal an der Ecke Sandgrubenstraße/Münchener Straße ein Mehrfamilienhaus errichten möchte. Das bestehende alte Haus werde dafür abgerissen, erklärte Marktbaumeister Fabian Kreitl in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses, als es um die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen ging. Bei den Änderungen handelt es sich um kleinere Anpassungen. So sollen etwa auf dem Flurstück Garagen und Stellplätze ausnahmsweise auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden. Auch eine außermittige Firstausrichtung ist nach dem neuen Plan möglich.

Während die Regierung von Oberbayern das Vorhaben im Sinne der Innenentwicklung begrüßte – durch die geplante Nachverdichtung werde vorhandenes Flächenpotenzial in einem Siedlungsgebiet effizienter genutzt – hatten Anwohner Bedenken angemeldet. Diese drehten sich um die Verkehrssituation vor Ort. Ein Anlieger regte an, die Ein- und Ausfahrt an die östliche Grundstücksgrenze an der Münchener Straße zu verlegen statt die Erschließung wie geplant über die Sandgrubenstraße abzuwickeln. Die dortige Kreuzung sei bereits „völlig überlastet“ und unfallträchtig. Gehe man bei zwölf Wohneinheiten von 25 Autos aus, würde dies 100 Fahrten mehr pro Tag bedeuten, so seine Rechnung. Auch für die Fußgänger und die Schulkinder würde eine Verlegung der Einfahrt mehr Sicherheit bedeuten.

Die Verkehrsbelastung in der Sandgrubenstraße machte auch einem anderen Anlieger Sorgen. Das Teilstück zwischen Münchener Straße und Tannenstraße sei durch Anlieger des Sandgrubengebiets, des Neubaugebiets Lexe und der Herzogsägmühle bereits jetzt stark frequentiert. Erschwerend hinzu komme, dass wegen der schmalen Straße bei Gegenverkehr Autofahrer zum Teil auf den Gehsteig ausweichen würden. Weil die Verbindung von vielen Kindern als offizieller Schulweg genutzt werde, solle die Gemeinde die Gelegenheit nutzen, um die unbefriedigende Verkehrssituation zu beseitigen.

Tatsächlich habe man die Einwände zum Anlass genommen, noch einmal das Gespräch mit dem Grundstückseigentümer zu suchen, sagte Bürgermeister Michael Asam. Das Ergebnis: Dieser überlässt dem Markt kostenlos einen 50 Quadratmeter großen Streifen entlang der Sandgrubenstraße, wodurch die Fahrbahn verbreitet werden kann, ohne auf den Gehweg verzichten zu müssen. Der Kreuzungsbereich werde dadurch ebenfalls einsehbarer, sagte der Bürgermeister. Dem Wunsch nach einer Verlegung der Zufahrt musste der Rathauschef allerdings eine Absage erteilen. Dies sei verkehrsrechtlich nicht möglich, weil man dann mit der Linksabbiegespur zum Lidl in Konflikt gerate.

Auch wenn die Kreuzung laut Bürgermeister kein Unfallschwerpunkt ist, problematisch sei sie dennoch, war sich das Gremium einig. Zumal sich die Lage in naher Zukunft nicht entspannen werde, wie Herbert Salzmann (SPD) mit Verweis auf zu erwartenden Verkehrszuwachs etwa durch das geplante Baugebiet am Hochweg sagte. „Wir müssen darüber diskutieren, ob man das nicht anders regeln kann“, forderte der SPD-Fraktionschef und brachte einen Kreisverkehr ins Spiel. Das habe man im Bauamt bereits geprüft, allerdings seien die Anschlusspunkte für einen Kreisel zu weit voneinander entfernt, antwortete Asam, der jedoch einräumte, dass eine Verkehrsberuhigung „dringend notwendig“ sei.

+ So sieht der alte Plan für einen Kreisverkehr an der Münchener Straße in Peiting beim Lidl-Markt aus. © Archiv Doch da hakte Peter Ostenrieder ein. Ein Kreisverkehr sei sehr wohl möglich. Es gebe sogar eine fertige Planung, sagte der CSU-Fraktionschef und widersprach damit dem Bürgermeister. „Die liegt im Bauamt seit zehn Jahren in der Schublade.“ Diese sei damals wegen Bedenken der Polizei im Zusammenhang mit dem Schulweg verworfen worden, erinnerte sich Ostenrieder. „Wir sollten die nochmal rausziehen und uns anschauen.“

Blick ins Zeitungs-Archiv bestätigt Kreisverkehr-Planung

Der Einwurf von Ostenrieder sorgte im Bauamt in den Tagen nach der Sitzung für Betriebsamkeit. Fündig wurden der neue Marktbaumeister Fabian Kreitl und seine Mitarbeiter aber auf die Schnelle nicht. Erst ein Blick in das Archiv der Schongauer Nachrichten bestätigte, dass Ostenrieders Erinnerung nicht trog. Im August 2007 hatte der damalige Marktbaumeister Christian Kusch die fertige Planung für einen Kreisel dem Gemeinderat präsentiert.

Anlass war der geplante Bau des Lidl-Marktes und die damit verbundene Verkehrserschließung des Geländes. Vor allem die CSU sprach sich damals für die Kreisverkehr-Lösung aus, der nicht nur Platz habe, sondern auch „wie eine große Bremse“ wirke. Bei der SPD dagegen überwog die Sorge über die fehlende Schulwegsicherung.

Abgelehnt wurde der Kreisverkehr schlussendlich aber auch aufgrund der Kosten. Während die Gemeinde die geschätzt 300 000 Euro für den Kreisel großteils selbst hätte zahlen müssen, war die Firma Lidl bei der deutlich günstigeren Alternative Linksabbiegespur mit im Boot. Fast einstimmig fiel deshalb die Abstimmung zugunsten der billigeren Variante aus.