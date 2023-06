„Super, dass es so etwas endlich in Oberbayern gibt!“: Musikalische Zeitreise beim Rockabilly-Festival

Für Stimmung sorgte beim Rockabilly-Festival in Peiting unter anderem die Band „Susan Brown and Ballin‘Keen“. © Peter Stöbich

Das Rad der Zeit zurückgedreht hat Jürgen Schallhammer mit seinem zweiten Rockabilly-Festival in der Peitinger Schloßberghalle. Wie vor 70 oder 80 Jahren, konnten die Besucher ein ganzes Wochenende lang nonstop Boogie, Jive und Rock‘n‘Roll tanzen.

Peiting – Der Organisator, der seit vielen Jahren in der Szene unterwegs ist, erfüllte sich mit dem Festival einen lang gehegten Traum, und auch die Tänzer meinten: „Super, dass es so etwas endlich in Oberbayern gibt!“

Als Blickfang waren vor der Schloßberghalle auf Hochglanz polierte Oldtimer aufgefahren, deren chromverzierte Kotflügel in der Sonne blitzten, und auf dem Freigelände konnten es sich die Besucher bei bestem Wetter mit Cocktails und Hot-Dogs gemütlich machen.

Aus dem Ostallgäu war Peter Pansel mit seinem Freund Florian nach Peiting gekommen, wo er im mitgebrachten Zelt übernachtete. „Unsere Frauen müssen daheim auf die Kinder aufpassen“, erzählte Florian, auf dessen Hochzeit eine Rock‘n‘Roll-Band gespielt hatte. An zwei Abenden heizte ein halbes Dutzend Bands den Paaren ein, von der jungen Münchner Gruppe „Blaze and the sharp cats“ bis zu „Susan Brown and Ballin‘Keen“.

Die von drei Musikern begleitete Sängerin aus Mainz erinnerte mit ihrem Stil an Janis Martin, die in den 1950-er Jahren als Pendant zu Elvis Presley vermarktet worden war. Sie hatte aber auch Country-Standards wie „Jambalaya“ und eigene Songs im Repertoire.

Stilecht: Die Musiker von „The Hulawaiians“. © Schallhammer

Zum Hintergrund: Rockabilly ist eine der Spielarten des Rock’n’Roll. Er entwickelte sich bis Mitte der 1950er Jahre, als junge, hauptsächlich weiße Musiker, in den amerikanischen Südstaaten den schwarzen „Rhythm and Blues“ auf ihre Art und mit den ihnen vertrauten Instrumenten neu interpretierten und mit Country-Musik vermischten. Der Begriff Rockabilly setzte sich nur allmählich durch, denn die Assoziation mit Hillbilly („Landei“, „Hinterwäldler“) betonte das Provinzielle, Ländliche dieser Musik.

Festival soll zum festen Termin im Veranstaltungskalender werden

Zum attraktiven Rahmenprogramm in Peiting zählten auch ein Flohmarkt, Workshops und Händlerstände, an denen es unter anderem Kleidung, Schmuck und sonstige Accessoires gab. Für stilechte Frisuren und das passende Make-Up sorgte Vintage-Stylistin Patricia Valente, die aus mancher Tänzerin ein Pinup-Girl wie aus einem Magazin machte.

Mit dieser zweiten Auflage hat sich das Peitinger Festival etabliert und dürfte zu einem festen Termin im Veranstaltungskalender werden, wie Jürgen Schallhammer hofft. „Viele unserer Besucher von auswärts waren zum zweiten Mal da und wollen gern wiederkommen“, so der Organisator. „Großes Glück hatten wir im Freigelände mit dem sommerlichen Wetter.“ Auch sonst habe an den Festivaltagen alles reibungslos geklappt.

Wer vergangenes Wochenende noch nicht genug bekommen hat, kann an diesem Samstag das „Gasoline-Festival“ in Peißenberg besuchen.

