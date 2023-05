Mutiges Kultur-Experiment: So fällt die Bilanz zum Peitinger Theaterstück „Jenseits der Lüge“ aus

Raus aus der eigenen Komfort-Zone musste so mancher Laiendarsteller bei „Jenseits der Lüge“ – hier zum Beispiel die drei Traum-Gestalten in Leggins und Pumphose.

Nach drei Aufführungen

Von Barbara Schlotterer-Fuchs schließen

Das Theaterstück „Jenseits der Lüge“ war ein mutiges Kultur-Experiment, das Autorin Angela Dopfer-Werner und Regisseur Ralph Sesar mit dem Kulturverein „LiccAmbra“ in Peiting auf die Bühne gebracht haben – es ist geglückt.

Peiting – Die Erleichterung steht ihnen ins Gesicht geschrieben: Angela Dopfer-Werner und Ralph Sesar haben ein angespanntes Wochenende hinter sich. An drei Abenden ist Anna Megeler dem Tod bei einer Befragung im Gerichtssaal von der Schippe gesprungen. Dreimal gab es am Ende viel Applaus für die großartige Gruppe Laiendarsteller, die die Autorin und der Regisseur zusammengestellt hatten.

„Die Zeit der Anspannung und der Arbeit ist vorbei“, bricht es aus Dopfer-Werner heraus. Genaugenommen viel, viel Arbeit. „Eigentlich dachte ich ja: Ich hab’ das Stück geschrieben. Das reicht doch.“ Weit gefehlt. Dopfer-Werner war am Ende zuständig für die Kostüme. Tagelang hatte sie die leinenen Gewänder der Darsteller in ihrer Waschmaschine gefärbt und als Regie-Assistenz Termine und sonst alles um die Proben drumherum organisiert. Auch wurden fieberhaft Sponsoren gesucht.

Ohne die Laiendarsteller, die sich unbekannterweise unfassbar gut zusammengerauft haben, sei das gar nicht darzustellen gewesen, so Sesar. Weil die Gruppen einzelne Szenen immer getrennt voneinander an verschiedenen Orten geprobt hatten, haben sich alle Darsteller eigentlich erst bei der Hauptprobe so richtig kennengelernt. Am Ende „war es schon so eine eingeschworene Gruppe, die dort oben auf der Bühne gestanden ist“. Sowohl die Schauspieler, als auch das Publikum hätten sich auf dieses Projekt eingelassen. „Und dann gibt es noch Applaus – was will man mehr?“, freut sich Sesar.

Band hat „hochprofessionell geliefert“

Bis zum Schluss war nicht klar, ob das Experiment aufgehen würde. Würde es klappen, dass die Band „Buffzack“ nach nur zwei Besprechungen zum ersten Mal in der Hauptprobe live dazukommt und das mit der musikalischen Untermalung auch wirklich klappt? „Die haben hochprofessionell geliefert“, so Sesar. Er ist auch voll des Lobes über die Laiendarsteller, die richtig aus sich rausgegangen seien. „Viele von ihnen wären sofort wieder dabei.“

Sogar der Darsteller, den Sesar für das Stück gewinnen konnte, obwohl der noch nie in seinem Leben etwas mit Theaterspielen am Hut gehabt hatte. „Ich hab’ gesagt, ,Das kannst Du’. Und dann haben wir ihn in das Traum-Kostüm und Leggins gesteckt. Er hat gesagt: ,Ich mach’ mich ja lächerlich mit meinen dünnen Beinen’. Ich habe gesagt: ,Du bist nicht Uwe. Du bist ein Darsteller! Geh raus aus Deiner Komfort-Zone!’“ Auf der Bühne hat er dann jedenfalls zur vollsten Zufriedenheit abgeliefert.

Sesar betont: Theater gibt Freiheit. Die Freiheit etwa, eine historische Figur in ein modernes Setting zu manövrieren. Man hätte zeigen wollen: „Wir verlassen mal betretene Pfade und gehen einen anderen Weg.“ Dass der auch mal steinig war, merkt man den beiden an, wenn sie darauf zu sprechen kommen, ob sie im Nachhinein etwas anders machen wollen. „Wir würden die Sprachszene aus dem Dunkeln anders gestalten“, so Dopfer-Werner. Tatsächlich hatten sich über die auch einige Zuschauer gewundert – kurz nach dem Tod eines Bäckersbuben läuft eine Unterhaltung. Im Dunkeln, eingespielt von der Band.

Stück spielte eine „schwarze Null“ ein

Die Idee an sich: Nicht schlecht. Dumm nur, dass der Stick mit dem Tonbandmaterial aus Spar-Gründen erst zur Hauptprobe bei Sesar eingetrudelt war. „Wir wussten da schon, dass wir das so eigentlich nicht haben wollten“, so Dopfer-Werner. „Aber es war keine Zeit mehr, wir mussten es durchziehen“, erklärt Sesar.

Dass bei der Aufführung, die in Augsburg spielt, verschiedene Dialekte zu hören waren, war zwar nicht beabsichtigt, aber unvermeidbar. Schließlich kamen die Darsteller bis aus Österreich oder dem Allgäu. „Geschrieben hatte ich das Stück eigentlich in einem abgeschwächten Peitinger Dialekt.“ Mit kleinen Verlusten ist ja bekanntlich immer zu rechnen. Umso schöner ist es, dass der Kulturverein „LiccAmbra“, der als Partner gewonnen worden war, sich darüber freuen darf, dass mit „Jenseits der Lüge“ unter’m Strich eine schwarze Null eingespielt werden konnte.

„Es ist eine Last, die abfällt“, beschreibt Regisseur Sesar seine Gefühlswelt nach einem Jahr Vorbereitung. „Das ist wie so ein Baby, das Du bekommst. Du schickst es auf die Bühne, um es gleich wieder loszulassen.“ Wie gut, dass das Baby sich dreimal von seiner besten Seite gezeigt und nicht in die Windel gemacht hat – man möchte gar sagen: Es besteht die Hoffnung, dass dieses Baby laufen gelernt hat und nochmal irgendwann einen draufsetzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.