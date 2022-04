Nach 17 Jahren als Peitinger Pfarrer: Dirk Wollenweber sagt Servus

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Weggefährten aus dem kirchlichen und dem weltlichen Leben begehen mit Pfarrer Dirk Wollenweber (M.) nach fast 17 Jahren den Abschied als Pfarrer in Peiting. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Vor fast 17 Jahren war Dirk Wollenweber als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Peiting-Herzogsägmühle hierher gekommen. Jetzt wurde der frisch gebackene Kirchenrat in einem feierlichen Akt vom Dienst als Gemeinde-Pfarrer entbunden.

Peiting – Für Pfarrerin Brigitte Weggel war es ein denkbar merkwürdiger Moment: Bei einem Festgottesdienst am vergangenen Sonntag in der evangelischen Christuskirche Peiting musste sie ihren Mann verabschieden – allerdings nur aus dem Amt. Auch wenn Wollenweber jetzt oberster Notfallseelsorger für Feuerwehr und Rettungsdienst in ganz Bayern und damit in den Kirchenrat aufgestiegen ist: Seiner Familie und der Region bleibt er freilich erhalten.

Ganz oben steht er auf der Kanzel, mit Blick auf die gut gefüllten Kirchenbänke. Ein letztes Mal. Seine Rührung überspielt Wollenweber mit einem Lachen. All’ jenen, die dort sitzen, ist er verbunden. „Von nun an werde ich auf dieser Kanzel stehen und nur noch Pfarrer sein, der immer wieder gerne hier steht – weil diese Gemeinde und dieser Ort zu meiner Heimat geworden und mir ans Herz gewachsen ist“, sagt er.

Abschied fällt Wollenweber nicht leicht

Am Ende seiner letzten Predigt als Gemeinde-Pfarrer in diesem Gotteshaus schüttelt er sich die Finger aus, die sich bis zuletzt verkrampft an die Kanten der Kanzel geklammert hatten. „Puh“, sagt er. Nach fast 17 Jahren, in denen die Pfarrei zur Groß-Familie geworden ist, gar nicht so einfach – trotz Aufstieg auf der Karriere-Leiter. Das Menschliche zählt. Viele Lebenswege, seine, und die anderer, hätten sich durch die Zeit als Pfarrer in Peiting verwoben. „Ich habe mich durch Sie, zu dem, der hier steht, entwickelt, zu dem, der hier steht. Puh“, sagt er am Ende. Geschafft. Noch nicht ganz. Denn bei den Reden der geladenen Gäste wird es noch weitere bewegende Momente an diesem Nachmittag geben.

Viele sind gekommen, um sich zu verabschieden. Ein Pfarrer wie Wollenweber, der predigt eben nicht nur am Altar. Einer wie er, der ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr, steht auf der Drehleiter. Wollenweber tröstet Menschen als Notfallseelsorger. Er unterrichtet, pflegt seine Pfarrei und gute Beziehungen zu Vereinen und Politikern, dem Dekanat. Es geht um das Thema Vernetzung, um Lebenswege, „die sich verwoben haben“. Dirk Wollenweber ist offensichtlich bestens vernetzt, sein Stellenwert hoch.

Dekan Jörg Hammerbacher etwa bescheinigt Wollenweber , „ein Glücksfall für das Dekanat und seine Gemeinde“ gewesen zu sein. Künftig sei er ein „Kirchenrat mit Blaulicht“, der hoffentlich viel vorantreiben könne in der Landeskirche, hofft Hammerbacher. Vom Kirchenvorstand gibt es für den „echten Allrounder“ einen Gutschein für einen Rundflug. Nicht, weil Wollenweber ein Überflieger wäre, aber „damit Du die Gebiete siehst, wo Du später noch mal segensreich wirken kannst“.

Pfarrer war auch an den Schulen beliebt

Als Lehrer an der Schule waren ihm nicht immer nur segensreiche Momente zuteil gewesen, lässt Wollenweber selbst humorvoll durchblicken. Dass der Pfarrer auch an der Schule beliebt war, unterstreichen die Rektoren Jürgen Jahrsdörfer (Mittelschule Steingaden) und Jochen Böhm (Mittelschule Peiting): Der Unterricht, er sei bei Wollenweber immer nach einem Muster abgelaufen, erzählt Böhm. „Die Tür ging auf. ,Guten Morgen, Herr Schulleiter’, sagte er. ,Guten Morgen, Herr Pfarrer’, sagte ich. Dann kam es zum Äußersten: Dirk ging in den Unterricht.“ Auch humorvolle Anekdoten geben bei dieser Veranstaltung tiefe Einblicke.

Hoch die Gläser: In entspannter Stimmung stoßen (von links) Pfarrer Dirk Wollenweber, Dekan Jörg Hammerbacher und Herzogsägmühle-Direktor Wilfried Knorr nach dem offiziellen Teil der Verabschiedung unter freiem Himmel gemeinsam an. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Auch das spannende Thema Pfarrei Peiting-Herzogsägmühle wird angesprochen. Bei seiner Einführung, so Wollenweber, sei von einem Bindestrich die Rede gewesen. Dies hätte sich zu einem „Bindestrick“ entwickelt. Im positiven Sinne, versteht sich. Summa summarum: „Ehrlich gesagt, kann ich mir momentan nicht vorstellen, in irgendeiner anderen Gemeinde zu arbeiten.“ Auch wenn es Zeiten gegeben hatte, die nicht immer einfach waren. Sicher ist: Als Wilfried Knorr ihn an diesem Nachmittag mit einem besonderen Buch verabschiedet, und auch später beim Sektempfang mit allen Gästen, steht nichts mehr zwischen den Männern.

Eine katholische Stoa als Geschenk

Die Ökumene: Sie ist auch an diesem besonderen Nachmittag ein großes Thema. Mit Pater Petrus Adrian Lerchenmüller aus Steingaden haben Dirk Wollenweber und seine Frau Brigitte in der Welfen-Außenstelle der Peitinger Kirchengemeinde eine echte Ökumene auf die Beine gestellt. Über die Jahre hinweg ist aus der Zusammenarbeit eine Freundschaft entstanden.

Bei dem Geschenk, das es dann vom Weggefährten gibt, fehlen Wollenweber vor lauter Rührung die Worte: eine katholische Stola aus dem Welfenmünster, die der evangelische Pfarrer selbst schon bei einem der ökumenischen Gottesdienste getragen hatte. Die Worte sprudeln wieder beim Sektempfang im Anschluss, bei dem es Platz für viele persönliche Worte und Wertschätzungen gibt.