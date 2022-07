Nach 30 Jahren: Peitinger Franz Köpf schließt Tradtionsgeschäft und zieht Bilanz

Von: Christoph Peters

Hier ist Franz Köpf noch in seinem Laden in der Meierstraße in Peiting mit dem Ausräumen beschäftigt. Ende Juli ist endgültig Schluss. Es gibt viele Kunden, die wollen nicht den letzten Euro sparen, sondern brauchen die Betreuung vor Ort. Franz Köpf (65) über die Zukunft der Fachgeschäfte vor Ort © Hans-Helmut Herold

30 Jahre ist es her, dass der Peitinger Franz Köpf sein Audio- und TV-Fachgeschäft in der Schongauer Altstadt eröffnete. Ende Juni hat sich der 65-Jährige in den Ruhestand verabschiedet. Ein Gespräch über goldene Einzelhandelszeiten, Fußgängerzonen-Proteste und warum das Fachgeschäft vor Ort auch im Internetzeitalter eine Zukunft hat.

Herr Köpf, wie schwer ist es Ihnen nach 30 Jahren Selbstständigkeit gefallen, die Türen Ihres Geschäfts für immer zuzusperren?

Eigentlich gar nicht. Ich habe knapp 50 Jahre hinter mir, in denen ich durchgehend gearbeitet habe. Im August werde ich 66, von dem her war es für mich jetzt der richtige Zeitpunkt.

Wenn Sie heute vor der Wahl stünden, einen Laden aufzumachen, würden Sie es noch einmal machen?

Auf alle Fälle. Es waren nicht immer rosige Zeiten, aber ich bin jemand, der gerne beim Kunden ist, dem diese Arbeit Spaß macht. Das war auch immer unser großes Anliegen, den Kunden zufriedenzustellen.

30 Jahre sind eine lange Zeit. Als Sie angefangen haben, war vom Internet noch nicht die Rede, der Mobilfunk steckte in den Kinderschuhen. Für Einzelhändler müssen das goldene Zeiten gewesen sein.

In gewisser Weise auf jeden Fall. Als wir 1992 in der Christophstraße in Schongau unseren Laden aufgemacht haben, ist es die ersten fünf Jahre richtig gut gelaufen. 1997 ging es dann langsam los mit dem Internet, wir haben dadurch einen enormen Preisdruck bekommen. Das hat uns viele Kunden gekostet und das Leben schon schwer gemacht.

Zurück noch mal zu den Anfängen: Wieso haben Sie sich damals als Peitinger für die Schongauer Altstadt entschieden?

Das war dem geschuldet, dass ich bei LKG gelernt und lange gearbeitet hatte. Viele Schongauer haben deshalb gemeint, ich bin selber Schongauer (lacht). Für mich war dann die Überlegung, wenn ich hier ein Geschäft aufmache, kommen die Schongauer weiter zu mir und die Peitinger schauen auch vorbei, weil sie mich aus meiner Heimatgemeinde kennen.

Sie waren in der Lechstadt nicht nur stiller Mitläufer, sondern haben sich viele Jahre als Vorsitzender der Werbegemeinschaft für die Belange der Einzelhändler in der Altstadt eingesetzt.

Das war eine Aufgabe, die mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat. Ich bin einer, der gern organisiert und etwas anschiebt. Das ging natürlich auch nur, weil die Geschäftskollegen in der Altstadt mich da immer sehr unterstützt haben.

Ein großes Thema in all den Jahren waren die Diskussionen um die Einführung einer Fußgängerzone am Marienplatz. Sie haben dagegen gekämpft, heute ist sie Realität. War Ihr Protest rückblickend richtig?

Als Werbegemeinschaft waren wir für die City-Zone, also eine einseitige Sperrung des Marienplatzes. Das haben damals viele gut gefunden. Die Folge war, dass die Fußgängerzone beim folgenden Bürgerentscheid 2008 erst einmal abgelehnt wurde. Wenn man jetzt sieht, dass über eine Winteröffnung, Polleröffnung oder andere Dinge gesprochen wird, ist das für mich eine halbscharige Geschichte. Aber ich bin da mittlerweile raus, das müssen die Schongauer selbst entscheiden.

Nicht nur in der Frage gingen die Ansichten auseinander. Ihr Vorwurf an die Stadt war oft, dass es an der Unterstützung fehlte.

Im Vergleich zu anderen Städten wie Weilheim haben wir uns tatsächlich oft gefragt, warum in Schongau weniger in dieser Hinsicht getan wurde. Es hat zwar immer geheißen, dass die Altstadt auf Vordermann gebracht und die Geschäfte belebt werden müssten. Am Ende waren Veranstaltungen wie die Hexennacht nur der Eigeninitiative der Werbegemeinschaft zu verdanken.

Im Gedächtnis geblieben ist natürlich auch der Streit um die Weihnachtsbeleuchtung, der 2014 überregional hohe Wellen schlug.

Auch das ist so eine Geschichte, wo wir uns mehr Rückhalt erhofft hätten. Uns wurde immer vorgehalten, dass wir zu viel fürs Auf- und Abhängen der Beleuchtung zahlen. Ich will jetzt hier keine Summen nennen, aber jetzt ist es so, dass die Stadt mehr bezahlt, als sie damals als Zuschuss an die Werbegemeinschaft ausgegeben hat.

Kommen wir zurück zum Einzelhandel. Viele Geschäfte sind in den vergangenen Jahrzehnten verschwunden, mussten aufgeben. Ist gegen die Online-Konkurrenz kein Kraut gewachsen?

Beim Preis vielleicht nicht. Aber es gibt andere Wege, etwa, in dem man sich spezialisiert und Nischenprodukte anbietet. Am wichtigsten aber ist ein guter Service. Denn den kann das Internet nicht bieten. Das bedeutet, als Ansprechpartner immer für die Kunden da sein, da darf man sich keinen Fehler erlauben. Das ist anstrengend, aber notwendig, um zu überleben. Wer gemeint hat, es geht weiter wie bisher, ich sperre meine Ladentür auf und dann mache ich meinen Umsatz: Das funktioniert nicht mehr. Allerdings ist auch die Politik gefordert.

Inwiefern?

Für den Fachhandel wäre es zum Beispiel eine riesige Stärkung, wenn Rücksendungen im Online-Handel nicht mehr kostenlos für den Kunden wären. Das wird ja aktuell diskutiert, hier sollte die Politik die großen Konzerne wie Amazon in die Schranken weisen.

Ihre Branche ist von diesen Problemen nicht ausgenommen. Gab es Zeiten, wo Sie überlegt haben, alles hinzuschmeißen?

Natürlich war das Geschäft nicht immer ein Zuckerschlecken, bei den Umsätzen gab es Höhen und Tiefen. Aber aufzuhören und sich wieder anstellen lassen, war für mich nie eine Überlegung. Wenn man 20 Jahre sein eigener Chef ist, stelle ich mir die Umstellung auch schwierig vor.

Sie haben mit Ihrem Geschäft vor vier Jahren noch einmal den Umzug von Schongau nach Peiting gewagt. Hat sich dieser Schritt gelohnt?

Ja, es hat sich auf jeden Fall rentiert. Zum einen, weil wir in Schongau wegen der Fußgängerzone erhebliche Probleme hatten, weil Kunden nicht mehr zu uns fahren konnten. Zum anderen wollten wir es zum Ausklang ein wenig kleiner und ruhiger angehen lassen. Das mit dem kleiner hat funktioniert, mit dem ruhiger nicht (lacht).

Das Geschäft lief also bis zuletzt gut. Einen Nachfolger haben Sie dennoch nicht gefunden.

Das stimmt. Ich hatte zwei Kandidaten an der Hand, doch beide haben mir abgesagt. Wenn man so ein Geschäft führt, ist natürlich immer ein gewisses Risiko dabei. Das ist bei einem Job in der Industrie anders. Da verdienen die jungen Leute gutes Geld, haben sechs Wochen Urlaub und Freitagmittag Feierabend.

Wenn man das hört: Hat der Fachhandel vor Ort überhaupt noch eine Zukunft?

Auf alle Fälle. Ich merk’s dadurch, dass die Kunden mich fragen: Wo geh’ ich jetzt hin, wenn Sie zumachen? Da ist vor 25 Jahren, als das Internet groß wurde, der Fehler gemacht worden, dass viele Fachhändler einfach aufgegeben haben. In Schongau hatten wir damals sechs Radio- und Fernsehfachgeschäfte, jetzt gibt es noch eins. Es gibt viele Kunden, die wollen nicht den letzten Euro sparen, sondern brauchen die Betreuung vor Ort.

Apropos Kunden: Wie haben die auf Ihre Ankündigung, sich in die Rente zu verabschieden, reagiert?

Viele Kunden haben Geschenke vorbeigebracht und bedauert, dass ich aufhöre. Das hat natürlich gutgetan. Für mich war die Kundenzufriedenheit immer der Anspruch und das Maß aller Dinge.

Diesem Anspruch gerecht zu werden, dürfte in den letzten Monaten nicht gerade leicht gefallen sein, oder?

Die Situation mit Corona und den Lieferschwierigkeiten der Hersteller war tatsächlich nicht immer einfach. Teils haben wir auf eine Waschmaschine ein Dreivierteljahr warten müssen. Den Einkauf zu organisieren, war da schon eine Herausforderung. Ersatzteile für Fernseher waren wochenlang nicht verfügbar. Wir haben dann mit Leihgeräten ausgeholfen, um die Wartezeiten zu überbrücken.

In der Marktgemeinde haben Sie noch mitgeholfen, den Einzelhandelsverein Marktplatz Peiting ins Leben zu rufen, sind noch zweiter Vorsitzender. Werden Sie den Posten weiter ausfüllen?

Das Problem ist, dass unsere Vorsitzende Johanna Beier schon keinen Laden hat. Wenn das auch für mich als Stellvertreter künftig gilt, ist das meiner Meinung nach nicht ideal. Wenn Aktionen laufen, will man ja wissen, wie es beim Kunden ankommt. Da können wir dann schlecht Auskunft geben. Wie es weitergeht, will ich daher momentan noch offenlassen.

Zum Schluss: Wissen Sie schon, was Sie mit der vielen Freizeit anfangen, die jetzt vor Ihnen liegt?

Ich habe ja nach dem Tod meiner Frau wieder eine neue Partnerin gefunden, da werden wir sicher viel gemeinsam Urlaub machen. Mein Hobby Musik will ich wieder mehr pflegen. Früher war ich auch im Filmklub Pfaffenwinkel sehr aktiv. Ich habe mir jetzt eine neue Kamera gekauft und möchte künftig wieder das ein oder andere Video drehen. Und schließlich werde ich bald zweifacher Opa, da wird’s bestimmt auch viel zu tun geben.

