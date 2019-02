Nach Aus für Peitinger Baugebiet Basili-Wiese: Wohin mit dem Kindergarten?

Das Ende für das Baugebiet Basili-Wiese hat nicht nur für private Bauinteressenten Folgen. Erledigt haben sich damit auch die Pläne der Marktgemeinde, auf dem Grundstück einen neuen Kindergarten als Ersatz für die in die Jahre gekommene Einrichtung am Rathaus zu errichten. Jetzt wird händeringend nach einer Alternative gesucht.

Peiting – Bürgermeister Michael Asam war am gestrigen Freitag die Enttäuschung deutlich anzumerken über das Scheitern des großen Baugebiets auf der Basili-Wiese. Die Nachricht, dass die Gemeinde die Pläne nach jahrelangen erfolglosen Verhandlungen mit dem Grundstücksbesitzer nicht mehr weiterverfolgen wolle, hatte am Donnerstag für Aufsehen gesorgt (wir berichteten). Bis zuletzt hatte der Rathauschef auf eine Einigung gehofft. „Ich hätte nie geglaubt, dass es nicht funktioniert“, gibt Asam zu. In gewisser Weise habe er Verständnis für den Eigentümer, der seine Interessen vertrete. „Aber als Gemeinde stehen wir jetzt natürlich blöd da“, ärgert sich der Rathauschef.

Zumal das Ende für das Baugebiet nicht nur Folgen für private Bauwillige hat, die vergeblich auf ein Grundstück gewartet haben. Auch die Gemeinde ist betroffen. Sie kann den 2007 beschlossenen Bau eines neuen dreigruppigen Kindergartens auf dem für den Gemeinbedarf vorgesehenen Teil der Basili-Wiese nicht mehr verwirklichen. Im Haushalt waren für das Projekt in diesem Jahr bereits 80 000 Euro für die Planung vorgesehen, in den beiden Jahren danach hätte der Bau umgesetzt werden sollen: Kostenpunkt: 1,6 Millionen Euro. „Es ist sehr schade, dass das jetzt nicht geklappt hat. Er hätte dort super gepasst“, sagt Asam.

Der Rückschlag kommt für die Gemeinde zur Unzeit. Denn Plätze in den örtlichen Kindergärten und -krippen werden knapper, weshalb nun eine schnelle Lösung gefunden werden muss. Schon in der kommenden Woche sollen erste Gespräche stattfinden, kündigt der Rathauschef an. Doch wie könnte eine Alternative aussehen? Ein Neubau, da ist Asam mangels passender Grundstücke realistisch, sei wohl vom Tisch. Eine rasche Möglichkeit, Betreuungsplätze zu schaffen, wäre, bestehende Kindergärten zu erweitern. Der Bürgermeister denkt dabei an das Therese-Peter-Haus und die Einrichtung in der Untereggstraße. Bei beiden könne ein Anbau in Modulbauweise erfolgen, erklärt der Bürgermeister.

Spannend ist auch die Frage, wie es jetzt mit dem Kindergarten am Rathaus weitergeht. Aufgrund der baulichen Situation befindet sich die Einrichtung, die seit den 1930er Jahren in ihrer jetzigen Form besteht, nicht mehr auf dem Stand anderer Kindergärten. Der Garten ist zu klein, der Eingangsbereich nicht kinderwagentauglich, es fehlt an Parkplätzen. Zudem sind die Sanitäranlagen sanierungsbedürftig. „Er ist ein Teil der Peitinger Geschichte, aber einfach nicht mehr zeitgemäß“, hatte der Bürgermeister schon 2017 festgestellt, als man den Grundsatzbeschluss für einen Neubau fasste. Dass die Gemeinde ihn nun weiterbetreibt, will Asam nicht ausschließen. „Wir werden in Ruhe rangehen an das Thema.“

Guter Rat ist in diesem Fall tatsächlich teuer, denn bliebe der Rathaus-Kindergarten erhalten, müsste die Gemeinde auch ihre Pläne für ihr neues Raumkonzept beerdigen. Die sahen bislang vor, bei einem Auszug des Kindergartens das alte Gebäude für eine Erweiterung des Rathauses zu verwenden und so der Raumnot in der Verwaltung zu begegnen. Im Gespräch war unter anderem, die frei werdenden Räume zu einem Trauungs- und Sitzungssaal umzubauen.