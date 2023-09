Nach jahrelanger Hängepartie: Gemeinderat entscheidet über Zukunft des Peitinger Bahnhof Ost

Von: Christoph Peters

Teilen

Das Areal am Peitinger Bahnhof Ost soll seit Jahren neu gestaltet werden, doch bislang ist bis auf einen neuen Bahnsteig nichts passiert. Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache. Verkaufen oder selbst entwickeln? Gemeinde prüft verschiedene Optionen © Hans-Helmut Herold

Jahrelang ging in Sachen Neugestaltung des Bahnhofsgeländes Peiting-Ost nichts voran, doch das dürfte sich nun endlich ändern: Heute entscheidet der Marktgemeinderat, wie es mit dem Areal weitergehen soll.

Peiting – Schon im Mai hatte Geschäftsleiter Stefan Kort dem Gremium eine gute Nachricht überbringen können. Die Dienstbarkeiten, die der Deutschen Bahn unter anderem ein Durchgangsrecht im Bahnhofsgebäude sowie ein Geh- und Fahrtrecht auf dem angrenzenden Parkplatz eingeräumte, seien bereinigt, teilte Kort damals mit. Was noch fehlte, damit die Gemeinde endlich die Neugestaltung des gesamten Areals in Angriff nehmen kann, war der Segen des Eisenbahn-Bundesamts. Das muss der Freistellung der Flächen von Bahnbetriebszwecken zustimmen. Bis zu einem Jahr könne ein solches Verfahren dauern, dämpfte Kort allerdings Erwartungen an ein schnelles Ergebnis.

Doch nun ging es offenbar doch ganz flott. Heute wird sich der Gemeinderat laut Tagesordnung mit der weiteren Vorgehensweise in Sachen Bahnhofareal befassen. Auf Anfrage bestätigt Bürgermeister Peter Ostenrieder, dass seit Anfang August der Freistellungsbescheid des Eisenbahn-Bundesamts vorliege. Ausgenommen sei einzig ein schmaler Streifen, der den Zugang zum Bahnsteig sichere.

Kein Kino, aber Nahversorger

Die Gemeinde steht nun vor der Frage, was sie mit dem Areal anfangen soll, dass sie bereits vor zehn Jahren erworben hatte. Erste Überlegungen gab es bekanntlich bereits. 2013 war eine Park & Ride-Anlage im Gespräch, 2016 stellte die Schongauer Baufirma Haseitl Pläne für ein Kino, Supermarkt und Parkdeck auf dem Gelände vor. Dort hat man immer noch Interesse an einer Entwicklung des Areals, wie das Unternehmen im vergangenen Jahr auf Nachfrage der SN bestätigte. Doch das Areal weckt offenbar auch bei anderen Investoren Begehrlichkeiten. Es gebe mehrere Interessenten, die bereits bei der Gemeinde vorgesprochen haben, sagt der Rathauschef.

Während die Verwirklichung eines Kinos wohl kaum mehr eine Chance hat, sieht man im Rathaus den Bau eines Nahversorgers als wichtigen Bestandteil einer wie auch immer gearteten künftigen Entwicklung. „Wir haben hier eine Lücke“, sagt Ostenrieder mit Blick auf das Wohnviertel. Ein Supermarkt an dieser Stelle könnte auch dazu beitragen, dass der Verkehr im Ort reduziert werde. Wie der Rathauschef durchblicken lässt, ist auch der in den bisherigen Planungen propagierte Abriss des alten und sanierungsbedürftigen Bahnhofsgebäudes keineswegs in Stein gemeißelt.

Verkaufen oder selbst entwickeln? Gemeinde prüft verschiedene Optionen

Zuerst einmal muss aber am Dienstag der Gemeinderat entscheiden, ob das Gelände vermarktet werden soll. Schließlich gebe es auch die Option, dass die Gemeinde Gebäude und Grundstücke behält und das Areal selbst entwickelt. Dagegen spricht allerdings die aktuelle Haushaltslage, die dem Markt kaum finanzielle Spielräume für teure Bauprojekte lässt. So oder so: Wichtig sei erstmal, dass „endlich Bewegung in die Sache kommt“, betont der Bürgermeister. Lange genug hat man in Peiting schließlich darauf warten müssen.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.