Nach Kostenexplosion: So geht es mit der Generalsanierung der Peitinger Eishalle weiter

Von: Christoph Peters

Teilen

Bei der Sanierung der Peitinger Eishalle muss die Gemeinde den Rotstift ansetzen. Nicht umgesetzt wird unter anderem der Anbau mit Toiletten und Multifunktionsraum, wie ihn diese Visualisierung zeigt. © Markt Peiting/Ingenieurbüro Riedle

Seit die Kosten für die geplante Generalsanierung der Peitinger Eishalle in astronomische Höhen schossen, war unklar, wie es mit dem Projekt weitergeht. Nun steht fest: Trotz klammer Gemeindekasse soll das Stadion ertüchtigt werden, allerdings in einer abgespeckten Variante. Das beschloss der Gemeinderat am Dienstag.

Peiting – Die lang geplante Sanierung des Peitinger Eisstadions stand zuletzt unter keinem guten Stern. Erst explodierten die prognostizierten Kosten von gut sechs auf knapp neun Millionen Euro netto. Dann scheiterte auch die für heuer avisierte Dacherneuerung, weil sich keine Firma für die Zimmererarbeiten fand. Und schließlich sorgte die klamme Haushaltslage der Gemeinde dafür, dass das Millionenprojekt grundsätzlich in Frage gestellt werden musste.

Doch einfach nichts machen, das sei keine Option, wolle man die Eishalle erhalten, machte Bürgermeister Peter Ostenrieder am Dienstag in der Gemeinderatssitzung deutlich, als es um das weitere Vorgehen ging. Denn die Dachsanierung sei aus Brandschutzgründen zwingend für einen weiteren Betrieb erforderlich. Für die nächste Saison habe man noch eine Sondererlaubnis erwirkt. „Dann müssen wir es machen.“

Gleiches gilt laut Marktbaumeister Christian Hack auch für die Kälteanlage, die bislang mit Wasser aus der Peitnach versorgt wird. „Dafür gibt’s keine Genehmigung mehr.“ Allein diese notwendigen Maßnahmen, zu denen auch die Erneuerung der Bande und der Einbau einer Sprachalarmierungsanlage gehört, summieren sich auf rund 3,1 Millionen Euro.

Abgespeckte Generalsanierung

Stemmen müsste diese Summe der Markt wohl alleine, denn die zugesagte Bundesförderung über zwei Millionen Euro ist an eine Generalsanierung der Eishalle geknüpft. Aus diesem Grund hatte die Bauverwaltung eine abgespeckte Variante erarbeitet, die weitere Sanierungsmaßnahmen berücksichtigte.

Nicht mehr umgesetzt würde demnach der im ersten Plan viel gelobte Anbau mit neuen Toiletten und Mehrzweckraum. Nach der Dachsanierung im nächsten und der Erneuerung der Kälteanlage sowie der Bande im darauffolgenden Jahr sieht die Planung für 2026 die Instandsetzung der Umkleiden auf der Westseite vor (470 000 Euro).

2027 wäre laut Zeitplan die Umkleide-Nord samt der WC-Anlage an der Reihe. Kostenpunkt: 270 000 Euro. 2028 käme noch einmal rund eine Million Euro für die Sanierung der Fassade hinzu, erläuterte Hack. Für die Schaffung von Lagerräumen sei 2029 der Bau von fünf Fertiggaragen angedacht (85 000 Euro).

Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Förderstelle

Erst für 2030 ist die Errichtung der PV-Anlage auf dem Dach eingeplant (270 000 Euro), was Petra Friebel (Grüne) zu spät war. „Wenn wir es früher hinkriegen, machen wir das auch“, sicherte Ostenrieder zu. Doch damit war bei den Kosten noch nicht Schluss. Weil auch der Zamboni in die Jahre gekommen sei, dürfe man auch dessen Ersatz nicht vergessen, sagte der Marktbaumeister. Dieser schlage 2025 mit rund 243 000 Euro zu Buche.

Unter dem Strich summierte sich das Sanierungspaket auf 4,2 Millionen Euro netto bzw. knapp fünf Millionen Euro brutto. Eine Baupreissteigerung von sieben Prozent sei dabei nur 2024 berücksichtigt, wies Hack hin. Eine Kalkulation für die Folgejahre sei kaum seriös möglich.

Noch sei nicht sicher, ob man die Förderung auch für diese Variante in vollem Umfang erhalte, sagte Ostenrieder. Ende August sei ein Vor-Ort-Termin anberaumt. Zwingende Voraussetzung, dass der Antrag Aussicht auf Erfolg habe, sei ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderats. „Wir müssen zeigen, dass wir noch hinter dem Projekt stehen.“

Eine Entscheidung, die sich die Räte nicht leicht machten: Nicht nur Marion Gillinger (ÖDP) fragte sich, wie die Summe angesichts der Haushaltslage und der umfangreichen Aufgaben, die die Gemeinde vor der Brust habe, gestemmt werden könne. „Es ist eine bittere Erkenntnis, dass wir keinen Spielraum mehr haben.“

„A bissel was geht immer“

Kritisch äußerte sich auch Alfred Jocher (Unabhängige). Schon jetzt sei der jährliche Aufwand fürs Eisstadion von 280 000 auf 470 000 Euro gestiegen. Was, wenn sich der EC Peiting als Hauptnutzer seinen Anteil von 15 Prozent an den Betriebskosten nicht mehr leisten könne? Peter Gast (SPD) versuchte, die Bedenken zu zerstreuen. Man sei in der Lage, die geforderte Summe zu stemmen, sagte der ECP-Geschäftsführer. „Wir wollen nur, dass die notwendigen Sachen gemacht werden an der Halle.“

Rückendeckung dafür erhielt er nicht nur von seiner Fraktion, sondern auch von der überwiegenden Zahl der Gemeinderäte. Entsprechend deutlich fiel die Abstimmung aus: Gegen zwei Stimmen gab der Gemeinderat grünes Licht für die abgespeckte Generalsanierung. Wie sie umgesetzt wird, hängt nun davon ab, wie sich die finanzielle Situation der Gemeinde entwickelt. Christian Lory (Unabhängige) zeigte sich da optimistisch: „Ich halt’s da mit dem Monaco Franze: Ein bissel was geht immer.“