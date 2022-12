Nach langer Hängepartie: Jugendzentrum-Neubau in Peiting rückt in greifbare Nähe

Von: Christoph Peters

Seit 1989 ist das Peitinger Jugendzentrum an der Lorystraße beheimatet. Jetzt nehmen die Planungen für einen Neubau Fahrt auf. © Archiv/Herold

Es ist eine gute Nachricht zum Weihnachtsfest: Die Familie, die bislang im Jugendzentrum-Gebäude wohnte, hat eine neue Bleibe gefunden. Damit können die Planungen der Gemeinde Peiting für den Neubau der Einrichtung endlich Fahrt aufnehmen.

Peiting – Seit fast zwei Jahren war die Gemeinde Peiting auf der Suche nach einer alternativen Unterkunft für die sechsköpfige Familie gewesen, die bis dato im Wohnhaus neben dem Jugendzentrum lebte. Das komplette Areal samt des Gebäudes hatte der Markt bekanntlich 2020 erworben, um dort eine langfristige Lösung für das in die Jahre gekommene Juze zu schaffen. Noch vor wenigen Wochen schien guter Rat teuer für die Gemeinde, nachdem sich das Projekt wegen des nach wie vor bewohnten Hauses wieder einmal zu verzögern drohte. Geschäftsleiter Stefan Kort kündigte gegenüber der Heimatzeitung an, dass man sich im Rahmen der Haushaltsdebatte Gedanken machen werde, „wie wir damit umgehen sollen“.

Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass die Gemeinde ihre Pläne für das Jugendzentrum hätte überdenken müssen. Schon 2015 war man sich bei der Gemeinde des schlechten baulichen Zustands der Juze-Räumlichkeiten an der Lorystraße bewusst gewesen. Damals fasste man einen Umzug der Einrichtung in das ehemalige Lehrerhaus an der Bahnhofstraße ins Auge, doch der Plan scheiterte 2017 an den hohen Kosten für den Umbau.

2020 hat die Gemeinde das Areal gekauft

Ein Jahr später schien alles auf einen Neubau auf einem Grundstück am Forsthaus neben der Schloßberghalle hinauszulaufen, aber auch diese Überlegungen wurden wieder verworfen, als 2019 das gemeindliche Grundstück an der Ecke Kampfgartenweg/ Jägerstraße in den Blickpunkt rückte – trotz Protesten der dortigen Anlieger. Mit dem Tod der Besitzerin des alten Juze-Gebäudes im Jahr 2020 wurden die Karten erneut neu gemischt. Die Gemeinde erwarb das Areal mit der Absicht, dem Jugendzentrum am bisherigen Standort eine neue Heimat zu schaffen.

Diesem Ziel ist man nun ein gutes Stück näher gekommen. „Die Familie ist ausgezogen“, kann Kort erleichtert bestätigen. Die gute Nachricht hatte die Gemeinde durchaus überraschend kurz vor Weihnachten erreicht. „Wir sind natürlich sehr froh, dass die Familie selbstständig in einem benachbarten Ort eine Unterkunft gefunden hat“, so der Geschäftsleiter.

Im kommenden Jahr soll die Planung vergeben werden

Damit scheint der Weg endlich frei für ein neues Jugendzentrum, auf das die Peitinger Jugendlichen und die Beschäftigten der Einrichtung schon so lange warten. „Das Ziel ist, dass wir im kommenden Jahr die Planungsleistungen an ein geeignetes Büro vergeben“, sagt Marktbaumeister Christian Hack auf Nachfrage der SN. Im Jahr darauf könnten dann die Bagger auf dem Gelände rollen. Laut Hack läuft alles auf einen Neubau hinaus. Denn für den Anbau, in dem das Juze untergebracht ist, komme aufgrund des Zustands wohl nur ein Abriss in Frage, auch das bisherige Wohnhaus müsste kernsaniert werden. Es für die Nutzung als Jugendzentrum umzubauen und alle Auflagen wie den Brandschutz zu erfüllen, „das ist gerade im Altbau sehr schwierig“.

