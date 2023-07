Nach monatelangem Leerstand: Peitinger Metzgerei Rohrmoser ist verkauft - Das plant der neue Besitzer

Von: Christoph Peters

Noch steht die Rohrmoser-Filiale in Peiting leer, doch das soll sich nach dem Willen des neuen Besitzers bald ändern. © Hans-Helmut Herold

Seit Anfang des Jahres ist der Laden der Metzgerei Rohrmoser in der Peitinger Ortsmitte geschlossen. Nun gibt es Neuigkeiten: Der bisherige Inhaber hat einen Käufer für den Gebäudekomplex gefunden.

Peiting – Im vergangenen Dezember hatte die überraschende Nachricht von der bevorstehenden Schließung der Traditionsmetzgerei Rohrmoser für große Aufregung im Ort gesorgt. Damals hieß es zunächst, dass der Inhaber nur den Filialbetrieb zum Jahresende einstellen, die Produktion aber weiterführen wolle. Doch Ende Februar war klar, dass sich die Pläne geändert hatten. Seitdem stand der gesamte Gebäudekomplex zum Verkauf. Nun ist die Suche nach einem neuen Besitzer beendet.

Zugeschlagen hat Christoph Berger, der mit seiner Hohenpeißenberger Firma Georg Berger zuletzt schon dem M32 neues Leben einhauchte (wir berichteten). „Am 28. Juni war Notartermin“, bestätigt der Unternehmer auf Anfrage der Schongauer Nachrichten. Die ersten Preisvorstellungen seien ein wenig zu hoch gewesen, letztlich habe man sich aber auf eine für beide Seiten passende Summe einigen können. Ursprünglich war nach Informationen der SN ein Kaufpreis von 1,6 Millionen Euro aufgerufen worden.

Berger hatte die Entwicklung um die Metzgerei aufmerksam verfolgt. Als er erfahren habe, dass sie zum Verkauf stehe, sei sein Interesse sofort geweckt gewesen, sagt er. „Ich habe einfach eine Vorliebe für besondere Gebäude.“ Das zeigte sich schon beim M32, das er mit seinem Kauf nicht nur vor einem Abriss bewahrte, sondern es von Grund auf sanierte. Die Arbeiten seien mittlerweile so gut wie abgeschlossen, so Berger.

Filiale für Metzger und Bäcker?

Da scheint es gut zu passen, dass mit der Metzgerei Rohrmoser nun gleich die nächste Herausforderung wartet. Tatsächlich hat der Unternehmer bereits genaue Vorstellungen, wie es mit dem Anwesen auf dem rund 1318 Quadratmeter großen Areal in der Peitinger Ortsmitte weitergehen soll. Der Zustand des Gebäudes sei durchaus in Ordnung, „wir werden es aber in jedem Fall energetisch sanieren“, kündigt der Unternehmer an. Der erste Stock soll komplett als Wohnraum genutzt werden, sechs, vielleicht acht Wohneinheiten könnten insgesamt entstehen, schätzt Berger. Für eine genaue Zahl sei es aber noch zu früh.

Noch brennender interessieren dürfte die Peitinger, wie es mit der leerstehenden Filiale im Erdgeschoss weitergeht. Die soll sich nach dem Willen des neuen Besitzers möglichst schnell wieder mit neuem Leben füllen. „Die Geschäftslage ist ja nicht die schlechteste in Peiting“, zeigt sich der Unternehmer optimistisch. „Wir wollen schauen, dass wir wieder einen Metzger reinbringen, vielleicht in Kombination mit einem Bäcker.“

Erste Kontakte hat Berger bereits geknüpft. Es gebe einen namhaften Interessenten, „der sehr gute Wurst macht“, verrät der Unternehmer. Auch in Sachen Bäcker würden schon Gespräche laufen. „Die zwei müssen jetzt nur noch zusammenfinden.“ Nur für das Schlachthaus gibt es in seiner ursprünglichen Form keine Verwendung mehr. „Das funktioniert nicht, wenn oben Mieter wohnen.“

Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht, Ende Juli findet laut Berger erst einmal die offizielle Übergabe statt. „Wir werden aber schon schauen, dass zügig etwas passiert“, kündigt der neue Besitzer an.

