Ein Event, der hunderte Radler in den Pfaffenwinkel lockt

Sie ist längst ein fester Bestandteil des Pfaffenwinkel-Veranstaltungskalenders: Die „Internationale Pfaffenwinkel Radwanderfahrt“. Nach einer Corona-bedingten zweijährigen Zwangspause kann sie am 17. Juli zum 37. Mal mit Dreh- und Angelpunkt in Peiting wieder stattfinden.

Landkreis – Es ist ein Event, der jedes Jahr Hunderte Radler in den Pfaffenwinkel lockt: Die traditionelle Pfaffenwinkel-Radwanderfahrt mit Start und Ziel in Peiting. Zwei Jahre mussten die Fans sich in Geduld üben, übernächsten Sonntag dürfen sie dann wieder in die Pedale treten und sich für eine von insgesamt vier Touren entscheiden, die für fitte Radler, aber auch für Familien tolle Routen bieten.

Da es sich um eine Radwanderfahrt handelt und der Wettkampfgedanke hier fehl am Platz ist, gibt es weder Zeitnahme noch einen Massenstart. Das Rad muss in einem vorschriftsmäßigen Zustand sein, vorhandene Radwege müssen genutzt werden. Auch ein Helm sollte getragen werden. Gruppenbildungen sind nicht erlaubt.

Im Vordergrund steht die Freude am gemeinsamen Erlebnis mit und in der Radlerfamilie. Es stehen wie auch in den zurückliegenden Veranstaltungen wieder vier Strecken mit 160, 130, 80 und 55 Kilometern zur Auswahl.

Die Touren 1, 2 und 3 verlaufen über Forst, Zellsee, Unterhausen, Deutenhausen, Obersöchering (Verpflegung), Spatzenhausen, Uffing und Rottenbuch gemeinsam. Ab Rottenbuch verabschiedet sich die Tour 3 (80 Kilometer) in Richtung Peiting.

Die Touren 1 und 2 führen über Morgenbach, Wildsteig (Verpflegung), Wies, Fronreiten und Prem nach Lechbruck, wo sich die Tour 2 (130 Kilometer) abtrennt und über Dessau, Burggen und Schongau zurück nach Peiting führt.

Tour 1 (160 Kilometer) führt von Lechbruck weiter über Sameister, Loxhub und Bürstenstiel nach Bernbeuren zur letzten Verpflegung und dann über Rettenbach, Frankau, Krottenhill, Ingenried, Sachsenried, Schwabsoien, Schwabniederhofen und Altenstadt zurück nach Peiting.

Tour 4 (55 Kilometer) führt von Peiting nach Schongau, Altenstadt, Schwabbruck, Ingenried und Tannenberg zur Verpflegung in Bernbeuren und dann über Dessau, Burggen und Schongau zurück nach Peiting.

Auch wenn sich aktuell alles verteuert, zahlen die Teilnehmer der Pfaffenwinkelrundfahrt bei gleicher Verpflegung nicht mehr als bereits im Jahr 2014. Tour 1: 20 Euro, Tour 2: 17 Euro, Tour 3: 13 Euro, Tour 4: 10 Euro. Im Ziel in Peiting werden die Teilnehmer wieder mit Kaffee, Kuchen und Gegrilltem versorgt. Corona-bedingt ist die Anmeldung nur Online möglich – und zwar auf der Internetseite www.pfaffenwinkelradrundfahrt.de Weil das Peitinger Eisstadion während des Sommers wegen Reparaturarbeiten geschlossen ist, wird auf die Dreifach-Turnhalle ausgewichen.

