Nach Facebook-“Fahndung“ mit Pixel-Bild: Männer holen „verlorenen“ Müll-Herd wieder ab

Die Aufnahme zeigt, wie zwei Männer einen alten Ofen an der Containersammelstelle am Bahnhof Peiting-Ost abstellen.

Müllablagerung bei Container-Standort in Peiting

Von Barbara Schlotterer-Fuchs schließen

Peiting – Zwei Männer stellen am hellichten Tag einen alten Herd beim Containerstandort am Peitinger Bahnhof ab. Dass sie dabei gefilmt werden und ein Facebook-Post des Peitinger Bürgermeisters viral geht: Damit hatten die beiden wohl nicht gerechnet.

Von vorne: Als Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder die Aufnahmen sieht, auf denen zwei Männer zu sehen sind, die illegal einen ganzen Herd neben einem Container abstellen, fackelt er nicht lange. Er verpixelt auf den Aufnahmen die Bilder der Männer und postet humorvoll auf der Facebook-Seite „Du kommst aus Peiting, wenn...“ raus: „Leider hat heute jemand einen Herd auf öffentlichem Grund am Bahnhof-Peiting-Ost verloren. Zum Glück wurde das Ganze festgehalten, so dass man diejenigen informieren könnte, wo sich ihr Herd befindet. Bestimmt suchen sie ihn schon und wollen ihn schnellstmöglich wieder abholen. Nicht dass noch jemand auf die Idee einer Anzeige wegen illegaler Müllentsorgung käme, das wäre nicht gut.“

Herd bestimmt auf dem Weg zum Wertstoffhof „verloren“

Und es geht weiter: „Bestimmt waren diejenigen auf dem Weg zu einem der Wertstoffhöfe im Landkreis (Peißenberg, Penzberg, Weilheim und Erbenschwang), wo man solche Geräte auch kostenfrei abgeben darf. Auf dem Weg zu einem der Wertstoffhöfe müssen sie den Herd einfach verloren haben.“

Weier verweist der Gemeindechef darauf, dass eine Beschilderung an den Containerstandorten eigentlich recht aufschlussreich ist, wenn man sie denn liest. „An den Containerstandorten ist ja auch extra ein Schild, auf dem steht, was dort entsorgt werden darf. Elektrogeräte in dieser Größe gehören nicht dazu.“

Gesichter gut zu erkennen

Der Rathauschef ruft die Bevölkerung zur Hilfe auf: „Wenn jemand die Besitzer, die den Herd verloren haben, kennt, weist sie doch bitte darauf hin, wo sie ihn finden können. Viel Erfolg! PS: aus rechtlichen Gründen sind die Gesichter verpixelt. Auf den Originalaufnahmen sind sie gut zu erkennen, falls man die Herd-Verlierer offiziell ermitteln müsste, damit sie ihr Gerät wieder kriegen. Bitte kräftig teilen, damit die Betreffenden schnell wieder an ihren Herd kommen.“

Nur wenige Stunden später wird der Herd wieder abgeholt

Der Post wird mehr als hundert mal geteilt, tausendfach geklickt und geht – zumindest im Lokalen – viral. Fast genauso schnell, wie der Bürgermeister online reagiert hatte – nur eine Stunde nach der Abstell-Aktion wusste die Facebook-Gemeinde bescheid – wurde der „verlorene“ Herd wieder abgeholt. „Am Nachmittag hatten ihn die Männer abgestellt und schon am frühen Abend wieder abgeholt“, erzählt Ostenrieder auf Anfrage der Schongauer Nachrichten und frotzelt noch ein bisschen: „Die Küche ist also am Sonntag nicht kalt geblieben.“

Dass er von einer Anzeige abgesehen hat, liegt daran, dass er den Männern eine Chance geben wollte. „Immer der erhobene Zeigefinger muss ja auch nicht sein.“ Eine echte Chance davonzukommen, hätten die Männer wohl nicht gehabt. „Die Aufnahmen sind gestochen scharf“, die Ermittlungen der Polizei hätten also sicherlich ins Schwarze getroffen. Und so ein Müll-Delikt mit Anzeige: Der kann richtig teuer werden, weiß der Gemeindechef.

Immer mehr Müll an den Containerstandorten

Was hier humorvoll verpackt ist, hat einen durchaus ernsten Hintergrund: Immer wieder würden an den Containerstandorten in Peiting auch an der Schloßberghalle und auf dem Parkplatz des Eisstadions ganze Hausstände abgestellt, weiß Ostenrieder. Stühle, Kinderwagen, Teppiche – alles dabei. Bauhof-Mitarbeiter müssen den Müll dann zu den Wertstoffhöfen fahren, wo er eigentlich kostenlos abgegeben werden darf. „Manche Leute sehen den Containerstandort wie einen Wertstoffhof an“, ärgert sich Ostenrieder. Freilich würde Sperrmüll in anderen Landkreisen kostenlos von der Müllabfuhr abgeholt. Allerdings könnten die Müllgebühren im Landkreis Weilheim-Schongau nur auf dem niedrigen Niveau gehalten werden, weil die Bürger ihren Sondermüll selbst zu den Wertstoffhöfen transportieren. „Und dann ist es schon ärgerlich, wenn manche einfach die Container-Plätze vermüllen.“

Zumindest in diesem Fall des abgestellten Herds ist davon auszugehen, dass die Herren Sperrmüll künftig nicht mehr neben einem Container entsorgen.