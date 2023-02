Nach schwerem Unfall in Peiting: Ist die Lidl-Kreuzung eine Gefahrenstelle?

Von: Christoph Peters

Die Kreuzung am Lidl-Markt in Peiting aus der Luft. © Hans-Helmut Herold

Nach dem schweren Unfall am vergangenen Montag an der Lidl-Kreuzung in Peiting gibt es Forderungen, die verzwickte Verkehrssituation zu entschärfen. Die Idee eines Kreisverkehrs an dieser Stelle dürfte jedoch endgültig vom Tisch sein.

Peiting – Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Montagmorgen zur Lidl-Kreuzung geeilt, nachdem einem Autofahrer, der aus der Sandgrubenstraße kommend die Münchener Straße überqueren wollte, ein folgenschwerer Fehler unterlaufen war. Dieser hatte ein anderes Auto, das ortsauswärts fuhr, übersehen. Beim folgenden Zusammenstoß wurde dessen Fahrer schwer verletzt und musste aufwendig aus seinem Auto gerettet werden (wir berichteten).

Aufgrund des Unfalls hat sich nun ein Leser an die Schongauer Nachrichten gewandt. Seinen Namen möchte der Peitinger nicht in der Zeitung lesen. Die besagte Kreuzung sei eine bekannte Gefahrenstelle, schreibt er und verweist auf eigene Erfahrungen. Vor 15 Jahren habe er an gleicher Stelle einen Unfall gehabt. „Seit dieser Zeit bin ich nicht mehr aus der Sandgrubenstraße heraus gefahren, sondern über die Herzogsägmühler Straße. Da hat man eine bessere Einsicht in die Münchener Straße.“

Schlechte Sicht für Autofahrer aus der Sandgrubenstraße

Genau diese schlechte Sicht sei es, die es für Autofahrer aus der Sandgrubenstraße kommend schwer mache, die Verkehrssituation zu erfassen, stellt er fest. Wer an der Haltelinie stehe, könne nur 30 bis 40 Meter nach rechts überblicken. Eine Distanz, die ein Auto, das auf der Münchener Straße ortsauswärts fahre, binnen zwei Sekunden zurücklege. Schon nach seinem eigenen Unfall habe er angeregt, aus der Sandgrubenstraße nur noch das Rechtsabbiegen zu erlauben. Geschehen sei jedoch nichts, bedauert er, obwohl es anschließend zu zwei weiteren Blechschäden gekommen sei. Ein kurz darauf angebrachter Verkehrsspiegel sei nach einiger Zeit wieder abgebaut worden.

Gefahrenstelle oder nicht? Gemeinde und Polizei sehen an der Sandgrubenstraße keinen Handlungsbedarf. © Hans-Helmut Herold

Doch wie schätzt man im Rathaus die Gefahrensituation ein? Bürgermeister Peter Ostenrieder sagt, er fahre selbst oft an besagter Stelle, „man muss sich schon reintasten“. Doch Handlungsbedarf sieht er deshalb nicht. Man könnte nicht bei vereinzelten Unfällen in Hektik verfallen. Auch ein Verkehrsspiegel ist für ihn keine Lösung und würde nur Begehrlichkeiten an anderen Stellen wecken. Ähnlich skeptisch sieht der Rathauschef ein Rechtsabbiege-Gebot. Er werde das Thema aber noch einmal mit der Polizei besprechen, kündigt Ostenrieder an.

Kreisverkehr-Pläne endgültig vom Tisch?

Bei der Polizeiinspektion Schongau kommt man freilich zu einer ähnlichen Einschätzung wie der Bürgermeister. Als Unfallschwerpunkt werde die Kreuzung nicht geführt, sagt der stellvertretende Dienststellenleiter Toni Müller auf Anfrage der SN. Entsprechend sehe man derzeit keinen Grund, an der Verkehrssituation etwas zu ändern.

Die Pläne für einen Kreisverkehr an der Lidl-Kreuzung liegen seit 2007 in der Schublade. © Gemeinde Peiting

Dabei war sich der Gemeinderat schon 2019 einig, dass die Kreuzung durchaus problematisch sei. Auslöser der Diskussion war damals das große Neubauvorhaben an der Ecke Sandgrubenstraße/Münchener Straße gewesen. Unter anderem Ostenrieder, zu dieser Zeit noch CSU-Fraktionschef, verwies auf alte Pläne für einen Kreisverkehr, die man nochmals prüfen sollte. Davon nimmt der Bürgermeister heute Abstand. Finanziell sei ein Kreisel nicht darstellbar. „Da haben wir andere Projekte, die wichtiger sind.“

