Nach Schießen mit Softairpistole: 21-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten

Teilen

Eine Softairpistole hatte der 21-Jährige vergangenes Jahr in Peiting dabei. © Unfried

Das Schießen mit einer etwa 1,3 Joule starken Softairpistole sorgte im August des vergangenen Jahres für öffentliches Aufsehen und einen respektablen Polizeieinsatz. Der 21-Jährige Schütze stand nun vor Gericht.

Peiting – Südlich des Peitinger Gewerbegebiets, in Sichtweite der B472, hatte sich der 21-Jährige an einem August-abend des vergangenen Jahres mit zwei Freunden eingefunden, um an einer Wiese seine kürzlich zuvor erworbene Softairpistole zu testen.

„Ich wusste, dass ich sie besitzen darf“, sagte der Angeklagte. Dass es sich bei der Kunststoffkugeln verschießenden Pistole um eine sogenannte „Scheinwaffe“ gehandelt hatte, war ihm ebenfalls bewusst, wie er sagte. Mit der genauen Rechtslage habe er sich aber nicht ausgekannt, erklärte er. Eine „Stimme im Hinterkopf“ habe ihn letztlich dazu getrieben, die Soft-airwaffe an dem öffentlich zugänglichen Ort auszutesten, so der junge Mann.

Angeklagter gab an, „professionell“ in Schießsport einsteigen zu wollen

Dass er sich trotz der ihm diagnostizierten „schweren Depressionen“ überhaupt ein solches Gerät zugelegt hatte, sorgte gerade bei Jugendrichterin Claudia von Hirschfeld für Stirnrunzeln. Wie er angab, sei es sein Plan gewesen, „professionell“ in den Sport einzusteigen.

Das Führen der Pistole gestand der 21-Jährige gleich zu Beginn, wehrte sich aber gegen die Vorwürfe, auf Passanten oder seine Freunde, wenn auch nur spielerisch, gezielt zu haben. Lediglich auf Dosen und das freie Feld seien Schüsse abgegeben worden, behauptete er. „Ich würde nie mit einer Scheinwaffe auf jemanden zielen“, stritt er die Anschuldigungen ab.

Eine Zeugin will bei der Vorbeifahrt auf der Bundesstraße aber genau das beobachtet haben. Laut ihrer Aussage, soll die Waffe auf eine am Boden liegende Person gerichtet worden sein, weshalb sie die Polizei verständigt hatte. „Man weiß ja nie, ob es ein Überfall ist“, sagte sie. Die Situation habe „ernst“ gewirkt.

Zeugen versicherten, dass Angeklagter nicht auf Personen gezielt hatte

Wie ein Polizist berichtete, hatte ihnen eine weitere Frau mitgeteilt, dass auf ihre etwa 100 Meter vor ihr radelnde Tochter mit der Scheinwaffe gezielt worden sei. Die Tochter habe ein Klacken, das sie wohl für die Betätigung des Abzugs gehalten hatte, vernommen, erklärte der Beamte. Aus seinen Schilderungen ging nicht genau hervor, ob sich die beiden tatsächlich bedroht gefühlt oder die Scheinwaffe als solche erkannt hatten. Die Frau selbst erschien nicht zum Gerichtstermin und „wollte nicht viel damit zu tun haben“, hieß es von polizeilicher Seite.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Die Zeugenaussagen der beiden Freunde des Angeklagten wiesen ihrerseits einige Widersprüchlichkeiten auf. „Sie riskieren hier ein Verfahren“, stellte die Richterin schließlich gegenüber einem der beiden klar und betonte mehrfach, dass es eines jeden Zeugen Pflicht sei, bei der Wahrheit zu bleiben, selbst wenn es sich bei dem Angeklagten um einen Freund handelt. Alle drei jungen Männer blieben jedoch dabei, dass der Angeklagte zu keinem Zeitpunkt auf eine Person gezielt hatte.

Angeklagter zu Sozialstunden und Reha verurteilt- „Wird nie wieder vorkommen“

Einer der Freunde gab aber zu, die Situation nicht dauerhaft beobachtet zu haben, da ihm das Schießen in der Öffentlichkeit von Anfang an „suspekt“ und „wahnsinnig unangenehm“ erschienen sei, weshalb er sich einige Meter entfernt hatte.

Nach einem kurzen Rechtsgespräch einigten sich die Prozessbeteiligten darauf, das Verfahren hinsichtlich des Vorwurfs der Bedrohung einzustellen. Es würde ein eindeutiger Nachweis fehlen, hieß es. Letzten Endes stand, auch aufgrund des Geständnisses, lediglich das Führen der Softairwaffe fest. Es kam Jugendstrafrecht zur Anwendung. Dem 21-Jährigen wurden 32 Sozialstunden und ein Reha-Aufenthalt, den der junge Mann aufgrund seiner psychischen Verfassung ohnehin angestrebt hatte, auferlegt. „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, begründete die Richterin die Entscheidung.

Dass jemand mit einer Schusswaffe in der Öffentlichkeit hantiert, „wollen wir hier in Deutschland nicht“, sagte sie. Die Zeugin habe die Polizei zurecht alarmiert. Der Angeklagte gab abschließend an, aus seinem Fehler gelernt zu haben. „Es wird nie wieder vorkommen“, sagte er.

Von Florian Zerhoch