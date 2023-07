Nach umstrittenen Podcast-Äußerungen: Merk (CSU) und Salzmann (SPD) fordern Entschuldigung von Lory

Von: Christoph Peters

Teilen

Die Peitinger Gemeinderäte Norbert Merk (CSU) (li.) und Herbert Salzmann (SPD) haben in einer gemeinsamen Stellungnahme Christian Lory wegen seiner Podcast-Äußerungen zu einer Entschuldigung aufgefordert. © chpe

Mit Anspielungen auf die Zeit des Dritten Reichs und wenig schmeichelhafter Wortwahl hatte der Peitinger Gemeinderat Christian Lory (UP) in seinem Podcast CSU und SPD hart attackiert. Nun reagieren die langjährigen Gemeinderäte Norbert Merk (CSU) und Herbert Salzmann (SPD) auf die „unsäglichen Einlassungen“.

Peiting - In einer gemeinsamen Stellungnahme sprechen die beiden Gremiumsmitglieder von einem „nach unserer gemeinsamen Einschätzung der vergangenen Jahrzehnte einmaligen Vorgang einer verbalen und inhaltlichen Entgleisung eines aktiven Gemeinderatsmitglieds“, der über die reine Berichterstattung hinaus nicht unbeantwortet bleiben könne. Stein des Anstoßes sind Äußerungen Lorys, der unter anderem CSU-Fraktionschef Michael Deibler für seinen Vorstoß für eine Kleiderordnung in seinem Podcast scharf anging, von „AFD-Manier“ sprach und sich ans „Dritte Reich“ zurückerinnert fühlte. Lory attackierte auch die SPD. Deren Hals sei noch ganz braun, weil er im Hintern des Bürgermeisters stecke.

Generell könne man von einem Ratsmitglied erwarten, dass es beim persönlichen Auftreten innerhalb und außerhalb eines demokratisch legitimierten Gremiums ein „Mindestmaß an Würde und Respekts vor dem Mandat“ an den Tag lege, schicken Merk und Salzmann vorweg, ehe sie mehr als deutliche Worte für die Wortwahl des UP-Rats finden. „Wer Kollegen oder Gruppierungen durch herabwürdigende Äußerungen, wie dies Herr Lory im Internet getan hat, verunglimpft und beleidigt, überschreitet damit nicht nur die Grenzen des Amtes, sondern verletzt die Achtung vor einem Mindestmaß an demokratischem Miteinander. Er beschädigt damit die Basis, die für den Marktgemeinderat Peiting und darüber hinaus ein unverzichtbares Element der Zusammenarbeit ist.“

In ihrer Stellungnahme kritisieren Merk und Salzmann Lorys Aussagen scharf

Als langjährige Vertreter des Marktgemeinderates und politischer Parteien würden CSU und SPD gemeinsam in der Tradition eines „Nie wieder“ stehen, betonen die beiden Gemeinderäte. „Ein Vergleich von demokratischen Mandatsträgern bzw. Parteien wie der CSU mit den unsäglichen Auswüchsen im Dritten Reich, wegen einer konträren Auffassung zu Fragen des persönlichen Auftretens im Gremium, kann weder akzeptiert noch hingenommen werden.“ Dies sei neben der persönlichen Verunglimpfung vor allem dazu geeignet, Faschismus und Totalitarismus zu relativieren.

Das gleiche gelte für persönliche Beleidigungen jeglicher Art, wie diese insbesondere gegenüber der SPD von Lory erhoben worden seien, heißt es in der Stellungnahme der beiden Räte weiter. „Selbst wenn man die unsäglichen Einlassungen im Internet von Herrn Lory als im weitesten Sinne als Satire – wenn auch völlig unqualifizierte – betrachtet und mit der grundrechtlich geschützten Freiheit der Kunst begründen würde, endet die von unserem Grundgesetz garantierte Freiheit des Einzelnen immer an den Grenzen der Rechte der Mitbürgerinnen und Mitbürger.“

Und weiter: „Äußerungen jeglicher Art und jeglicher Form eines Mitglieds eines demokratisch gewählten Gremiums über Kolleginnen und Kollegen in derart beleidigender Form, die sich zumindest hart an der Grenze des Strafrechts bewegen, gehen selbst bei wohlwollender Betrachtung weit über das zu Ertragende hinaus“, machen die beiden Gemeinderäte klar.

Damit ist für sie die Angelegenheit aber nicht erledigt, vielmehr formulieren Merk und Salzmann in ihrer Stellungnahme noch eine klare Forderung an den UP-Rat: „Wir erwarten von Herrn Lory nicht mehr und nicht weniger als eine persönliche Entschuldigung in der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung.“