Nach vier Jahren Pause: Besuchergruppe aus Calvi zu Gast in Peiting - „Das war schon ein Erlebnis"

Von: Christoph Peters

Groß war die Wiedersehensfreude beim ersten Besuch einer größeren Gruppe aus der Partnerstadt Calvi in Peiting seit vier Jahren. Beim gemeinsamen Abend in der Zechenschenke gab es deshalb einiges zu erzählen. © Tourist Info Peiting

Zum ersten Mal seit 2019 konnte man in Peiting jüngst eine größere Besuchergruppe aus dem italienischen Partnerort Calvi begrüßen.

Peiting – Seit 1989 verbindet die Marktgemeinde Peiting und den italienischen Ort Calvi in Umbrien eine enge Freundschaft. Zuletzt unterhielt man wegen der Corona-Pandemie gezwungenermaßen nur eine Fernbeziehung. Doch in Vergessenheit geraten ist die langjährige Partnerschaft nicht, wie sich jetzt beim ersten Besuch einer größeren Delegation aus Calvi seit 2019 zeigte. Wir sprachen mit Andrea Deibler von der Tourist Info über ein Wiedersehen der besonderen Art.

Frau Deibler, nach vier Jahren Pause wegen Corona konnte endlich wieder eine Besuchergruppe aus der Peitinger Partnerstadt empfangen werden. Ein besonderer Moment, oder?

Andrea Deibler: Ja, auf jeden Fall. Es hat in den vergangenen Jahren schon gegenseitige Besuche gegeben, aber nur privat und nicht in der großen Gruppe. Wir haben die 30 Gäste gemeinsam am Eisstadionparkplatz empfangen, das war für alle Beteiligten nach so langer Zeit schon ein Erlebnis.

Wann hatten die Planungen für den Besuch begonnen?

Andrea Deibler: Das war tatsächlich relativ kurzfristig. Wir hatten erst Mitte Mai erfahren, dass eine Gruppe aus Calvi im Juli kommen möchte. In der Vergangenheit fand der Besuch meist eher im Winter statt. Schnee und Weihnachtsmärkte lieben unsere Gäste aus Calvi nämlich besonders (lacht).

War es schwer, nach so langer Pause genügend Gastfamilien für die Unterbringung der italienischen Besucher zu finden?

Andrea Deibler: Das hat eigentlich ganz gut geklappt, was auch an der Anzahl der Gäste lag. Beim letzten Besuch vor vier Jahren war die Gruppe mit über 50 Teilnehmern deutlich größer gewesen, die Unterbringung von so vielen Gästen wäre sicher schwerer gefallen. Heuer waren es 13 Peitinger Familien, die sich bereit erklärt hatten, die Besucher aus Calvi aufzunehmen. Wir sind über jeden froh, der die Partnerschaft auf diesem Weg unterstützt. Wenn Interesse besteht, kann man sich jederzeit an die Tourist Info oder den Freundeskreis Peiting-Calvi wenden.

Was stand für die Besucher aus Calvi während Ihres Aufenthalts auf dem Programm?

Andrea Deibler: Am Ankunftstag ging es erst einmal um das gegenseitige Kennenlernen in den Gastfamilien. Tags darauf ist die Gruppe nach München gefahren, abends haben wir uns dann zum gemeinsamen Abend in der Zechenschenke getroffen. Am Samstag stand dann ein gemeinsamer Ausflug nach Füssen an mit Besuch im Walderlebniszentrum. Das war vor allem für die Kinder, die dabei waren, sehr schön. Am Abend wurde ein Gottesdienst in Maria Egg gefeiert, der für die Gäste ins Italienische übersetzt wurde. Im Anschluss wurde das Grab von Altbürgermeister Klement Sesar besucht.

Ihr Vater hatte die Partnerschaft zu Calvi einst mit ins Leben gerufen.

Andrea Deibler: Genau. Für die Gäste und meine Familie war dies ein besonderer Moment, denn seit seinem Tod am 12. Mai 2020 hatte man sich wegen Corona noch nicht persönlich verabschieden können. Wir haben am Grab eine kleine Andacht gehalten. Am Abend ging es dann auf das Bürgerfest, ehe die Gäste am Sonntag in der Früh wieder die lange Heimreise angetreten haben.

Welche Rückmeldungen haben Sie von den Besuchern und ihren Gastfamilien bekommen?

Andrea Deibler: Die waren alle sehr positiv. Am Anfang war schon eine Unsicherheit zu spüren gewesen, da keiner so recht wusste, was da nach vier Jahren Pause auf einen zukommt. Auch das Italienisch war bei dem ein oder anderen ein bisschen eingerostet, aber dank dem Übersetzer im Handy ist das heutzutage ja kein Problem mehr. Am Ende waren alle überrascht, wie schnell man doch an die alten Freundschaften wieder anknüpfen konnte.

Das nächste Treffen steht ja schon bevor. Ende August geht’s von Peiting aus nach Calvi zum Gegenbesuch.

Andrea Deibler: Ja, das stimmt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Trachten- und Knappschaftskapelle wird uns heuer nach Calvi begleiten, ebenso der Bürgermeister wie auch zahlreiche Helfer. Die Vorfreude darauf, in unserer Partnerstadt das traditionelle Oktoberfest zu feiern, ist auf jeden Fall schon groß.