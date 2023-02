Falsche Weichenteile geliefert: Streckensperrung Peißenberg-Schongau nochmal verlängert

Von: Theresa Kuchler

Die neue Weiche fehlt noch, deshalb dauern die Bauarbeiten noch an. © Herold

Nach dem Zugunglück am Peitinger Bahnhof verlängert sich die Streckensperrung zwischen Schongau und Peißenberg ein weiteres Mal. Der BRB-Geschäftsführer zeigt sich darüber verärgert.

Peiting – Zu Beginn dieser Woche haben die Reparaturarbeiten vor dem Bahnhof Ost in Peiting begonnen, an dem vor mehr als einem Monat ein Triebwagen der Bayerischen Regiobahn (BRB) entgleist ist. Bis zum Freitag, 17. Februar, wollten die Arbeiter mit der Erneuerung des 50 Meter langen Gleisstücks und der Weiche fertig sein, um die Züge am Montag wieder fahren zu lassen. Nun ist klar, dass sich dieser Zeitplan nicht einhalten lässt.

Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn dauern die Reparaturarbeiten voraussichtlich noch bis nächsten Mittwoch, 22. Februar. Grund dafür ist die neue Weiche, die noch fehlt. Sie sei ein Einzelstück und müsse daher „passgenau und individuell im DB-eigenen Weichenwerk produziert und anschließend angeliefert werden“, erklärte die Sprecherin.

Die BRB teilt derweil mit, dass der Baustelle die falschen Weichenteile geliefert wurden, was nun zu der weiteren Verzögerung führe. BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann ist verärgert: „Es kann doch nicht wahr sein, dass wir gerade dann, als wir dem Busunternehmer das Ende der Baustelle für 19. Februar abends bestätigt und damit die Busse abgemeldet haben, die Information von DB Netz erhalten, dass es doch zu Verzögerungen kommt“, so Schuchmann. „Und wir können jetzt wieder schauen, wo wir die Busse herbekommen. Ich verstehe den Unmut der Fahrgäste, dem kann ich mich nur anschließen.“

Die Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) fahren weiterhin nach dem schon bisher gültigen Sonderfahrplan mit Ausnahme der zusätzlichen Schülerbusse, die aufgrund der Ferien nicht benötigt werden. Der Zugverkehr soll ab Mittwochnacht, 22. Februar, wieder möglich sein. Die beiden Züge mit Abfahrt um 23.19 und um 0.19 Uhr von Weilheim über Peißenberg, Abfahrt um 23.31 und 0.31 Uhr, und Ankunft in Schongau um 23.52 und 0.52 Uhr, fahren dann wieder planmäßig. Für diese beiden Züge gibt es auch keinen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen mehr, wie die BRB angibt.

