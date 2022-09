Nach zwei Jahren Zwangspause: Peitings großer Kinderkleiderbasar startet mit neuem Konzept

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Immer viel los ist beim Kinderkleiderbasar in der Peitinger Schloßberghalle. archiv: ursula fröhlich Helfer werden dringend gesucht © Archiv

Nach zwei Jahren Zwangspause geht am 15. Oktober zum ersten Mal wieder der Kinderkleiderbasar in der Peitinger Schloßberghalle über die Bühne. Die Zeit hat das Basar-Team genutzt, um die Organisation zu modernisieren.

Peiting – An den März im Jahr 2020 kann sich Ulrike Vogel noch genau erinnern. „Im März haben wir noch gesagt, wir ziehen den Basar durch.“ Als es dann so weit war, ist ganz Deutschland in den Lockdown gestartet. Zweieinhalb Jahre sind seitdem ins Land gegangen. Viel Zeit, die das Basar-Team für Veränderungen genutzt hat. Basar funktioniert jetzt online.

Wir erinnern uns: Eine Listennummer konnte bislang telefonisch angefordert werden. Die ausgedruckte Liste selbst gab’s dann beim Bäcker oder beim Metzger. Die Etiketten für jeden einzelnen Body, jede Hose, jedes Blüschen mussten handbeschriftet werden. Diese Zeiten sind jetzt vorbei.

Wer beim Kinderkleiderbasar verkaufen möchte, der lädt sich ganz einfach die „Basarlino“-App aufs Handy oder findet den Peitinger Kinderkleiderbasar im Internet unter www.basarlino.de/2229. Hier hat das Basarteam schon den Kinderkleiderbasar vom 15. Oktober angelegt. Einmal angelegt und eingeloggt gestaltet sich die Teilnahme am Basar ganz einfach. Man bewirbt sich als Verkäufer – und wird vom Basarteam freigeschaltet. 200 Verkäufer können dieses Mal dabei sein. „Noch sind genug Nummern da“, so Ulrike Vogel.

Verkäufer können Artikel online einpflegen

Einmal freigeschaltet kann der Verkäufer alle Artikel, die er verkaufen möchte, direkt bei „Basarlino“ online einpflegen. Beschreibung, Größe, Preis: Das kommt alles auf „Basarlino“ und eben nicht mehr per Kugelschreiber auf einen Zettel. Über die Internetseite oder App können dann auch direkt die Artikelliste sowie alle Etiketten ausgedruckt werden. Was die Sache auch für das Basarteam unheimlich erleichtert. Abgerechnet wird am Ende des Tages mit den Verkäufern dann nämlich auch per „Basarlino“. Und auch das Kassieren per Handy und QR-Code, der automatisch auf die Etiketten gedruckt wird, dürfte deutlich schneller gehen als bisher. „Alles ist jetzt so einfach, für die Verkäufer aber auch für uns“, freut sich Ulrike Vogel auf die anstehenden Erleichterungen.

Und noch eine Sache ändert sich in Sachen Kinderkleiderbasar. Die Gebühr pro abgegebener Liste erhöht sich um zwei auf insgesamt vier Euro. Geschuldet ist das zum einen den „Basarlino“-Neuerungen, die freilich auch bezahlt werden müssen. Hier fällt ein Euro Gebühr pro Liste an, hinzu kommt ein weiterer Euro für die Haftpflichtversicherungen, die das Basar-Team als Veranstalter in der Schloßberghalle jetzt abschließen muss. Des Weiteren bleibt es bei einer Provision von zehn Euro, die das Basar-Team ebenso wie die anderen Einnahmen für den guten Zweck einbehält: Die Gewinne werden unter den Peitinger Kindergärten und Schulen aufgeteilt, die damit etwas anschaffen können.

Noch werden Helfer händeringend gesucht

Alles toll? Fast alles. Denn: „Wir suchen händeringend Helfer“, so Ulrike Vogel. Die profitieren freilich vom Mitanpacken bei der Warenannahme, am Basartag oder beim Zurücksortieren der verbliebenen Basarartikel: Wer hilft, darf mehr Artikel verkaufen und zahlt weniger. Vom Kinderkleiderbasar profitieren vor allem wegen der Spenden an die Peitinger Einrichtungen alle Eltern und Kinder. „Da wäre es doch schade, wenn das Ganze einschläft, nur weil wir zu wenig Leute sind.“ Wer beim Basarteam mithelfen will, kann sich einfach per Mail ans basarteam.peiting@gmail.com melden.

Verkauft werden können beim Kinderkleiderbasar am Samstag, 15. Oktober, in Peiting gut erhaltene Kinderkleidung, Fahrzeuge sowie alles rund ums Baby.

