Dieb erhält nach zwölf Vorstrafen nochmal Bewährung, um ihm die Chance auf ein normales Leben nicht zu nehmen

Vor dem Amtsgericht wurde der Fall verhandelt. © Ralf Ruder

Ein 32-jähriger Münchner ist vom Amtsgericht Weilheim wegen zweifachen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Sie wurde noch einmal auf Bewährung ausgesetzt.

Peiting – Bevor es zur Beweisaufnahme kam, bat der Verteidiger des Angeklagten um ein Rechtsgespräch. Die Sache wurde vor einem Schöffengericht unter dem Vorsitz von Lars Baumann verhandelt, da für den schon zwölffach vorbestraften Mann eine mehrjährige Haftstrafe ohne Bewährung auf dem Spiel stand.

Das Rechtsgespräch fiel kurz aus: Denn der Angeklagte war einverstanden, ein vollumfängliches Geständnis abzulegen. Die Zeugen konnten also alle entlassen werden. Eine langwierige Beweisaufnahme blieb somit erspart. Das wertete das Gericht zugunsten des Angeklagten. Und auch die Tatsache, dass der 32-Jährige seit einiger Zeit sein Leben in geordnete Bahnen zu lenken versucht.

Er lebte lange Jahre auf der Straße

Bis dahin lief es nicht gut für den Angeklagten, der keine Ausbildung hat und einige Jahre auf der Straße lebte. Mit einem ebenfalls angeklagten Kumpel brach er im Oktober des Jahres 2020 in Peiting in eine Privatwohnung ein. Sie erbeuteten Wertgegenstände wie Laptops und Spielekonsolen im Wert von rund 2000 Euro. Ein paar Tage später drangen die Täter in die Büroräume der Schongauer Papierfabrik ein, fanden aber keine Beute.

Angeklagt wurden sie wegen „besonders schweren Falls von Diebstahl“. Ein Delikt, das eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zehn Jahre vorsieht.

Wohlwollende Prognose der Sozialarbeiterin

Im Fall des Angeklagten drohte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die er eigentlich hätte absitzen müssen. „Die Frage war hier, ob man Bewährung geben kann oder nicht“, sagte der Vorsitzende Richter Lars Baumann bei seiner Urteilsbegründung. Das Schöffengericht hatte den Angeklagten zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Die Bewährung, die auf drei Jahre festgesetzt wurde, kam einerseits aufgrund des Geständnisses zustande. Aber zugunsten des Angeklagten erwog das Gericht auch, dass der Mann sich in einem betreuten Männerwohnheim befindet und dort schon seit einiger Zeit in einer therapeutischen Behandlung ist. „Er ist sehr bemüht und kooperativ“, sagte seine Sozialarbeiterin.

Chance auf ein normale Leben nicht nehmen

Ebenso beurteilte die Bewährungshelferin das Verhalten des Angeklagten, die nun vom Gericht weiter zu seiner Unterstützung gestellt wurde. „Der Kontakt ist gut. Seine Lebenssituation ist stabil“, sagte sie.

Als Bewährungsauflage wurden dem vollkommen mittellosen Mann 120 Stunden Sozialarbeit auferlegt. Außerdem wurde festgesetzt, dass seine Therapie fortgeführt werden muss und beantragt, dass sein Aufenthalt in der Einrichtung verlängert wird. Die Bewährung sei eine harte Sache, so Baumann. Nicht die kleinste Straftat dürfe er nunmehr begehen. „Aber die Chance auf ein normales Leben wollte Ihnen das Gericht nicht nehmen“, sagte er zur Urteilsbegründung.

Regina Wahl-Geiger

