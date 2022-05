Nächstes Bauprojekt: Peiting investiert 250.000 Euro in neue Bauhofhalle

Von: Christoph Peters

Wo derzeit Holz gelagert wird, soll die neue Leichtbauhalle auf dem Bauhof-Gelände entstehen. © Markt Peiting

Der Peitinger Bauhof platzt aus allen Nähten. Weil die Hallenkapazitäten nicht mehr ausreichen, um den Fuhrpark unterzubringen, soll der Standort nun entsprechend ausgebaut werden. Dafür nimmt die Gemeinde eine Viertelmillion Euro in die Hand. Weitere Investitionen zeichnen sich bereits ab.

Peiting – In der Gemeinderatssitzung präsentierte Bauamtsmitarbeiter Franz Kees die möglichen Optionen für die Erweiterung. Die erste Überlegung sei gewesen, vier Fertig-Großraumgaragen zu errichten und mit einem Satteldach zu versehen, dessen Bau Mitarbeiter des Bauhofs übernehmen sollten. Das Problem: Die Lösung sollte möglichst flexibel sein, um die Garagen bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt an einen neuen Standort bringen zu können. Bei den neun auf 3,5 Meter großen Fertiggaragen sei eine Verlegung allerdings nur mit einem hohen Aufwand möglich, sagte Kees. Dafür brauche es nicht nur großes Gerät, sondern auch einen genehmigungspflichtigen Spezialtransport, was die Sache zu einer teuren Angelegenheit mache.

Neubau dient zur Unterbringung des Fuhrparks

Im Bauamt machte man sich deshalb auf die Suche nach Alternativen und landete schließlich bei einer Leichtbauhalle. Für sie sprachen laut Kees gleich mehrere Vorteile. So ließe sich die Halle individuell auch im Nachgang einfach für die Bedürfnisse ausstatten, sie sei schnell errichtet, ohne Bauhofpersonal zu binden und ein Standortwechsel einfach durchführbar. Zudem ließen sich umweltfreundliche und wiederverwertbare Materialien beim Bau verwenden, die Halle sei aufgrund ihrer Bauweise sehr beständig gegen Umwelteinflüsse und habe noch dazu Vorteile beim Brandschutz, erklärte der Bauamtsmitarbeiter. Und auch bei den Kosten unterschieden sich beide Varianten kaum. Für die Fertiggaragen käme man ohne Lohnkosten der Bauhofmitarbeiter für das Satteldach einzurechnen auf rund 225 000 Euro, die Leichtbauhalle schlage laut Angebot mit rund 250 000 Euro zu Buche.

Genutzt werden soll der Neubau zum einen für die Unterbringung von Bauhof-Fahrzeugen. Deren Zahl ist zwar unter dem Strich kaum gestiegen. Das Problem sei vielmehr, dass neue Fahrzeuge deutlich länger seien als ihre Vorgänger, erklärt Bauhof-Chef Tim Osterhaus auf Nachfrage der Heimatzeitung. Wo früher zwei Fahrzeuge hintereinander in eine Halle passten, findet nun nur noch eines Platz.

Ladestationen für Elektroautos sind in der Halle vorgesehen

Zum anderen sollen auch die drei Elektroautos, die die Gemeinde bekanntlich für das Peitingmobil-Angebot geordert hat, in der Halle einen Stellplatz bekommen, an dem sie auch gleich geladen werden können. Hierfür seien entsprechende Ladeterminals eingeplant, sagte Kees.

Doch nicht nur dem Bauhof fehlt es an Platz. An die Grenzen stößt man auch im benachbarten Feuerwehrhaus. Von dort sollen deshalb zwei Notstromaggregate in die neue Halle ausgelagert werden, kündigte Bürgermeister Peter Ostenrieder an.

Konzept für den Bauhof-Standort gefordert

Auch wenn der Neubau kurzfristig Abhilfe schafft, mittelfristig müsse man sich ein Konzept für den Standort überlegen, mahnte Herbert Salzmann (SPD). Denn auch im Verwaltungsgebäude gehe es sehr beengt zu, sagte der SPD-Fraktionschef, der gar von einer „Zumutung“ sprach. Dass Handlungsbedarf besteht, bestätigt auch Osterhaus. Das Gebäude sei einst für 15 Mitarbeiter ausgelegt worden, „heute sind wir 25“. Einen Besprechungsraum gebe es gar nicht, auch einen Rückzugsort für die drei Azubis, an dem diese beispielsweise ungestört lernen können, habe man im Moment nicht zu bieten, bedauert der Bauhof-Chef. Verbesserungsbedarf gebe es auch bei den Duschen und Umkleiden, um den gestiegenen Arbeitschutzanforderungen Rechnung zu tragen. „Die Zeiten haben sich da geändert.“

Dass am Standort in naher Zukunft etwas geschehen muss, das wollte auch der Bürgermeister in der Sitzung nicht bestreiten. Allerdings: Von der großen Hoffnung, den Bauhof auf der grünen Wiese neu zu bauen, werde man sich wohl verabschieden müssen, schickte er vorweg.

