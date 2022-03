Planentwurf vorgestellt: Südliches Neubaugebiet am Peitinger Bachfeld sorgt für Diskussionen

Von: Christoph Peters

Teilen

So sieht die Planung für das zweite Neubaugebiet an der Peitinger Bachfeldstraße aus. Geändert wird noch der Verlauf der Erschließungsstraße, die um ein Grundstück weiter nach Osten versetzt wird. © Grafik: Gemeinde Peiting

Im Peitinger Bachfeld geht es Schlag auf Schlag: Nachdem der Marktgemeinderat vor kurzem die Erschließung für das nördliche Neubaugebiet abgesegnet hatte, wurde in der jüngsten Sitzung nun der Planentwurf für das südliche Areal vorgestellt. Für Diskussionen sorgte nicht nur die zulässige Bebauung.

Peiting – „Östlich der Bachfeldstraße Teil 2“ heißt der Bebauungsplan, den der Peitinger Gemeinderat vor knapp einem Jahr auf den Weg gebracht hat. Mit ihm soll auch jene rund ein Hektar große Fläche an der Bachfeldstraße zum Baugebiet werden, die sich südlich der ehemaligen Fußballplätze erstreckt. Deren Areal ist bekanntlich bereits überplant, 20 Baugrundstücke werden hier noch in diesem Jahr erschlossen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Marktbaumeister Fabian Kreitl den aktuellen Stand der Planung vor. Diese sah im Gegensatz zum ersten Entwurf aus dem vergangenen Mai nun 16 statt 14 Bauplätze vor mit einer Durchschnittsgröße von 450 Quadratmetern. Damit fallen die Parzellen deutlich kleiner aus als im Nachbargebiet, wo die Grundstücke im Schnitt zwischen 600 und 800 Quadratmeter groß sind. Zulässig seien Einzel- als auch Doppelhäuser, erklärte Kreitl.

Gemeinde setzt für die Nachverdichtung auf kleinere Grundstücke

Dabei spiele in letzterem Fall auch keine Rolle, ob das Doppelhaus auf einem Grundstück oder zwei angrenzenden Parzellen verwirklicht werde, wie Kreitl auf Nachfrage von Franz Seidel (BVP) erläuterte. „Beides ist möglich. Wir haben das offen gelassen.“ Thomas Elste (Grüne) zeigte sich allerdings skeptisch. Besser wäre es, explizit Grundstücke für die Doppelhausbebauung auszuweisen. „Sonst haben wir am Ende das Problem, dass nur Einzelhäuser gebaut werden.“ Dass letztere die unkompliziertere Lösung für die Vermarktung der gemeindlichen Grundstücke wäre, daraus machten allerdings weder Geschäftsleiter Stefan Kort noch Bürgermeister Peter Ostenrieder einen Hehl.

Durch die Bank gut an kam im Gremium dagegen, dass die Gemeinde diesmal mit Blick auf die Nachverdichtung auf deutlich kleinere Grundstücke setzt. Nur Elste ging das noch nicht weit genug. Er schlug vor, auch kleine Mehrfamilienhäuser zu ermöglichen und forderte eine Pflicht für Solar und CO2-bindende Baustoffe. Doch da bremste ihn der Rathauschef. Das diskutiere man erst, wenn es um die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans gehe. Gleiches galt für die von einigen Räten für wünschenswert erachtete Möglichkeit, eine Einliegerwohnung zuzulassen.

Große Mehrheit ist für einen gepflasterten Gehweg

Diskutiert dagegen wurde über die Frage, ob man entlang der Erschließungsstraße einen Gehweg vorsehen sollte und falls ja, in welcher Form. Der Vorschlag der Verwaltung lautete, eineinhalb Meter der sechs Meter breiten Straße zu pflastern. So bleibe mit 4,5 Metern noch genug Fahrbahn übrig, was für den Begegnungsverkehr im Normalfall ausreiche, sagte Kreitl. Die Pflasterung hätte zudem den Vorteil, dass sie einen leichten Zugriff auf darunter verlaufende Leitungen ermöglichen würde.

Auch wenn es Einwände gab von Räten, die sich um die Befahrbarkeit des Pflasters mit Kinderrollern sorgten (Tobias Eding/SPD) oder befürchteten, dass Autofahrer dort ihre Wagen abstellen würden (Stefanie Wörnzhofer/CSU): Die große Mehrheit sprach sich am Ende für den gepflasterten Gehweg aus. Ebenfalls deutlich hatte davor das Gremium dem Vorschlag Elstes eine Absage erteilt, statt des Gehwegs lieber kleine Grünstreifen auf beiden Seiten der Straße vorzusehen.

Erschließungsstraße soll weiter nach Osten verschoben werden

Mit einer anderen Idee hatte der Grünen-Rat dagegen die Mehrheit der Räte auf seiner Seite. Elste regte an, die Straße um ein Grundstück weiter nach Osten zu verschieben. So ließen sich alle Parzellen ohne private Zufahrt erschließen. „Das ist auch für Feuerwehr und Müllabfuhr einfacher.“

Lesen Sie auch Das könnte auf dem „Rössle“-Areal in Schwabsoien entstehen . . . Drei Architektenbüros, Städteplaner und Ingenieurbüros haben sich überlegt, wie das rund 10 000 Quadratmeter große Areal um das ehemalige Gasthaus „Rössle“ in Schwabsoien neu gestaltet werden könnte. Das könnte auf dem „Rössle“-Areal in Schwabsoien entstehen . . . Anwohner haben Bedenken Kempten – Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Bunk sollen acht Mehrfamilienhäuser mit 58 Wohneinheiten als drei- bis viergeschossige Gebäude mit zwei Tiefgarage gebaut werden. Anwohner haben Bedenken

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie hier.