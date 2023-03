Neubaugebiet Heimgartenstraße: Gemeinde Peiting muss umplanen - „Wird sonst nicht genehmigt“

So soll das Neubaugebiet „Heimgartenstraße II“ zwischen Zugspitz- und Bergwerkstraße in Peiting aussehen. Auf den 20 Parzellen sind teils Einzelhäuser, teils Doppelhäuser zulässig.

Änderung Flächennutzungsplan nötig

Von Christoph Peters schließen

Nächster Schritt zum Baugebiet „Heimgartenstraße II“: In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Peitinger Gemeinderat mit den eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens befasst.

Peiting – Insgesamt zwölf Behörden und Träger öffentlicher Belange hatten sich zur Planung geäußert und teils Anmerkungen, aber auch Einwände vorgebracht. So bemängelte etwa die Bauverwaltung im Landratsamt, dass Dachgauben bereits ab einer Dachneigung von 25 Grad zugelassen seien und verwies auf die „verunstaltende Wirkung“ bei solch flachgeneigten Dächern. Doch der Aufforderung, Gauben erst ab 30 Grad zuzulassen, folgte man im Gremium nicht. „Praxisfern“ sei dieser Vorschlag, kritisierte Norbert Merk (CSU) mit Blick auf die immer gewünschte Nachverdichtung. Ins gleiche Horn stieß Herbert Salzmann (SPD). Überall sei der Schrei nach Wohnraum groß, „es kann nicht sein, dass so etwas vom Landratsamt kommt“.

Für Diskussionen sorgte auch eine weitere Stellungnahme der Behörde, diesmal von Seiten des Städtebaus. Darin wurde angeregt, mindestens drei statt zwei Wohneinheiten in Einzel- und zwei statt einer Wohneinheit in Doppelhäuser zuzulassen, um der steigenden Zahl an Einpersonenhaushalten Rechnung zu tragen. Marion Gillinger (ÖDP) plädierte dafür, die Anregung umzusetzen. Man verschließe sich ansonsten der gesellschaftlichen Verantwortung, die man als Gemeinde trage. Doch damit biss sie im Gremium auf Granit. Bürgermeister Peter Ostenrieder verwies auf die kleinen Grundstücksgrößen, wo sich weitere Stellplätze und Garagen nur schwer nachweisen ließen. Genauso sah es auch Norbert Merk (CSU). Er sei ein Freund der Nachverdichtung, doch die gehe mit den kleinen Parzellen an dieser Stelle „nicht sinnhaft“ zusammen. Das sah auch die Mehrheit der Räte so, die gegen fünf Stimmen eine Änderung ablehnte.

Regierung von Oberbayern stellt Bedingung für Genehmigung

Klärungsbedarf bestand auch, als es um die von der Verwaltung vorgesehene Rücknahme zweier potenzieller Wohnbauflächen von insgesamt rund 18 000 Quadratmetern aus dem Flächennutzungsplan ging. Diese grenzen im Norden und Osten an das Wohngebiet „Östlich der Sandgrubenstraße“ im Osten der Gemeinde an, liegen also an einer ganz anderen Stelle im Ort. Grund für das Vorgehen sei, dass das Baugebiet Heimgartenstraße ursprünglich nicht im Flächennutzungsplan vorgesehen sei. Diese Fläche müsse man nun an anderer Stelle einsparen, erklärte Bürgermeister Peter Ostenrieder. Er sehe das kritisch, merkte Salzmann an. Auch Franz Seidel überzeugte die Argumentation nicht. Der BVP-Rat verwies auf die bereits vorhandene Erschließung der beiden Grundstücke, „wir sollten die im Flächennutzungsplan lassen“.

+ Die beiden rot markierten Flächen muss die Gemeinde aus dem Flächennutzungsplan rausnehmen. © Bayernatlas

Doch der Rathauschef machte klar, dass dies keine Option sei. „Wenn wir das nicht machen, kriegen wir das Baugebiet nicht genehmigt“, warnte er und verwies auf die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern, die darin mit kritischem Blick auf die Entwicklung der Gemeinde eine entsprechende Flächenrücknahme gefordert hatte. Die beiden Areale seien damit nicht unwiederbringlich verloren, versuchte Ostenrieder die Bedenken zu entkräften. „Wenn wir in zehn Jahren dort bauen wollen, können wir den Plan wieder ändern.“ Das überzeugte schließlich auch Salzmann und Seidel.

Gegen eine Stimme segnete der Marktgemeinderat am Ende den Bebauungsplanentwurf ab. Dieser wird nun noch einmal öffentlich ausgelegt.

