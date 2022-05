„Fenster in die Vergangenheit“: Neue Attraktion für Peitings Villa Rustica

Der Regen konnte der Freude über die gelungenen Fenster in die Vergangenheit nicht trüben. Unser Bild zeigt von links den Künstler Christoph Haußner, „Legionär“ Wolfgang Maurus, Sabine Mayer vom Landesamt für Denkmalpflege und Vorstand Jürgen Schreiber. © Gerhard Heiß

1956 wurden die Überreste der Villa Rustica in Peiting entdeckt. Mit den „Fenstern in die Vergangenheit“ wurde dort jetzt eine neue Attraktion eröffnet.

Peiting – „Sie schaffen hier nicht allein eine Attraktion für die Region, sondern Sie tragen hier ein weiteres Puzzleteil dazu bei, dass die Archäologie in Bayern einen besseren Stellenwert und eine Akzeptanz bekommen kann“: Sabine Mayer vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege Abteilung Ehrenamt in Regensburg zeigte sich einmal mehr begeistert von der lebendigen Präsentation des römischen Lebens in der zu den großen Villen in Raetien zählenden Anlage in Peiting. „Uns im Komitee haben nicht nur Ihre Idee und das Konzept der Fenster in die Vergangenheit überzeugt“, bekräftigte Mayer. „Die meisten von uns kennen und schätzen Ihr langjähriges und qualitätvolles Engagement an dieser Stelle, und wir haben uns dementsprechend darauf gefreut, dass nun ein neues Highlight dazukommen wird.“ Mit den fünf Durchscheinbildern – die größte Konstruktion dieser Art in Bayern – wird das Leben in der Römerzeit vor den Augen des Betrachters lebendig.

Vor drei Jahren hatte die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten dem Markt Peiting das Grundstück der Villa Rustica kostenlos überlassen – mit der Auflage, innerhalb von drei Jahren „eine kulturelle, frei zugängliche Infrastruktur zu schaffen und diese zehn Jahre zu nutzen“. Der Verein entschied sich für die Errichtung der Fenster in die Vergangenheit. „Diese erfüllen einerseits das Vereinsziel der Sichtbarmachung der römischen Gebäude, belassen aber andererseits die Ruinen geschützt im Boden“, erläuterte Vorstand Jürgen Schreiber. Wichtig war allen Beteiligten, die geplanten Fenster im Stil der bestehenden Edelstahlrahmen zu halten. Um einen größeren Überblick zu haben, wurden die beiden Standorte durch Podeste erhöht. Hans Peter Volpert, ein Provinzialrömischer Archäologe und Museumsdidaktiker aus München, fertigte die Rekonstruktionsskizzen an.

Bilder digitalisiert und auf Acryl gedruckt

Mit der künstlerischen Ausführung der einzelnen Fenster wurde der Grafiker und freischaffende Künstler Christoph Haußner beauftragt. Haußner hatte sich bereits mit Rekonstruktionen für Troja und andere archäologische Projekte einen Namen gemacht. Die Bilder von Christoph Haußner wurden digitalisiert und auf Acryl gedruckt. Firmen aus der Region schufen die Glaseinfassung und druckten die Tafeltexte. Mit unermüdlichen Einsatz errichteten Jakob Leicher und Georg Weihmayer die Podeste und Fenster.

Mit seiner römischen Villa hat Peiting ein großes Glück. Dank der unter dem Schutzhaus erhaltenen vorzeigbaren Mauerreste und Reste der Heizungsanlage können Themen wie die römische Technik, Lebenskultur und Lebensstandard erklärt werden. Dazu kommt der mit viel Liebe gepflegte Kräuterlehrgarten, seit 2017 ergänzt mit der Samenstandvitrine. Für authentischen Flair sorgt immer wieder „Legionär“ Wolfgang Maurus mit seiner Frau Claudia, und Joe Sellmaier hat sich mit seinen römischen Schmankerl längst einen Namen gemacht in den Fachkreisen. So haben sie auch dem jüngsten Schritt der Reise des Auflebens der Villa Rustica eine besondere Note verliehen.

Förderverein erhielt Zuschuss über 20.800 Euro

Bürgermeister Peter Ostenrieder hat nicht nur viel Freude an dem Kleinod aus der Römerzeit. Er verwies in seinem Grußwort darauf, dass es in Peiting relativ viele Bodendenkmäler gibt. Schon die Kelten hatten sich das heutige Peiting als Siedlungsort auserkoren. Insgesamt sind in der Denkmaltopografie 22 Bodendenkmäler als Zeitzeugen der menschlichen Geschichte ausgewiesen. Den besten Schutz genießen die Bodendenkmäler, wenn sie unangetastet im Erdreich verbringen können. Im Fall der Villa Rustica ist der nicht durch den Bau der Umgehungsstraße zerstörte Teil inzwischen dauerhaft geschützt. Das Gelände um das Schutzhaus, das nur einen kleinen Teil zeigt, ist mit zerstörungsfreien Methoden untersucht worden. Diese haben ein beachtliches Ausmaß der Gesamtanlage ans Licht gefördert.

Die nun entstandenen fünf Panoramabilder, zwei vom Westen und drei vom Süden, zeigen die Ansichten der zweiten Bauphase. Pulsierendes Leben schon damals und die Menschen, die in römischer Zeit hier gelebt haben, „haben das gleiche Panorama gesehen wie wir heute“, geriet Mayer geradezu ins Schwärmen.

Für das Projekt erhielt der Förderverein einen Zuschuss von 20 800 Euro. Da in dem Zuschuss auch die 1110 Arbeitsstunden der ehrenamtlichen Helfer mitberücksichtigt wurden, musste der Verein nur 3000 Euro der Sachkosten von 24 000 Euro aufbringen. Zukünftig erleben die Besucher der historischen Anlage durch das unermüdliche Engagement des Fördervereins eine attraktive Kombination aus originalen Überresten mit Erläuterungen, großflächigen Visualisierungen und dem lebendigen Lehrgarten.

