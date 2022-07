Neue Pläne für die Meierstraße: So will die Gemeinde Peiting das Verkehrsaufkommen senken

Von: Christoph Peters

Teilen

Geradeausfahrgebot kommt: Wer auf der Oberen Straße in Richtung Umgehung unterwegs ist, soll künftig nicht mehr in die Meierstraße abbiegen dürfen. © Hans-Helmut Herold

Seit Jahren klagen Anwohner der Meierstraße in Peiting über das hohe Verkehrsaufkommen vor ihrer Haustür. Nun unternimmt die Gemeinde einen neuen Anlauf, um die Situation zu verbessern.

Peiting – Seit über die Vor- und Nachteile einer möglichen weiteren Brücke über die Peitnach leidenschaftlich im Ort diskutiert wird, ist auch die Meierstraße wieder in den Blickpunkt gerückt. Deren Anwohner erhoffen sich durch den Bau der neuen Verbindung im Süden die lang ersehnte Verkehrsentlastung. Denn seit die Gemeinde 2017 die Vorfahrtsregelungen in der Ortsmitte änderte, zählt die Meierstraße zu den meistbefahrenen Straßen im Ort.

Wie groß die Entlastung durch die neue Brücke tatsächlich wäre, ist freilich umstritten. Ebenso, ob sie überhaupt verwirklicht werden soll. Derzeit läuft bekanntlich eine Befragung der Bachfeld-Bewohner, die Daten für eine Entscheidung im Gemeinderat liefern soll. Die Ergebnisse werden im September erwartet.

Schon vorher will die Gemeinde einen anderen Versuch starten, um das Verkehrsaufkommen in der Meierstraße zu reduzieren. Im Fokus hat man dabei all jene Auto- und Lkw-Fahrer, die aus Richtung Schongau kommend lieber den kürzeren Weg über die Meierstraße wählen, um auf die B23 nach Garmisch zu gelangen, anstatt die Umgehung zu nutzen. Um das künftig zu verhindern, werde in den nächsten Wochen an der Oberen Straße ein Geradeausgebot beschildert, von dem nur Busse ausgenommen werden, kündigt Bürgermeister Peter Ostenrieder im Gespräch mit den Schongauer Nachrichten an.

Lieber über den Hauptplatz oder die Umgehung

Verkehrsteilnehmer, die sich vor Ort auskennen, könnten dann für sich entscheiden, ob sie durch den kurvigen und nicht vorfahrtsberechtigten 30er-Bereich über den Hauptplatz und die Ammergauer Straße fahren oder gleich den etwas längeren, aber dafür vorfahrtsberechtigten und komfortableren Weg über die Umgehung nehmen, erklärt der Rathauschef. Mit der Polizei und dem Landratsamt hat Ostenrieder bereits Rücksprache gehalten. Beide hätten grünes Licht für einen einjährigen Testlauf gegeben.

Die Idee für ein Abbiegeverbot an dieser Stelle ist freilich nicht neu. Schon 2019 war im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung ein Linksabbiegegebot von der Meier- in die Füssener Straße sowie ein Geradeausfahrgebot für den Verkehr auf der Oberen Straße im Gespräch gewesen. Weil die Verkehrsexperten damals allerdings bezweifelten, dass sich jeder an die Beschilderung halten würde, blieb alles beim Alten.

Ostenrieder will es nun auf einen Versuch ankommen lassen, ganz nach dem Motto „probieren geht über studieren“. Auch der Gemeinderat stehe dahinter, versichert der Rathauschef. „Im schlimmsten Fall schrauben wir das Schild halt wieder ab.“

Neue Schilder auch am Ortsausgang Richtung Rottenbuch

Auch an anderer Stelle müssen sich Verkehrsteilnehmer bald umgewöhnen. Auf der Ammergauer Straße zwischen Ortsausgang und Umgehung soll künftig wie bereits in der Gegenrichtung Tempo 70 gelten. Die Gemeinde will so die Verkehrssicherheit an der Abzweigung zum Gewerbegebiet verbessern. Dort komme es beim Linksabbiegen in Richtung Rottenbuch immer wieder zu brenzligen Situationen, erklärt Ostenrieder. Die entsprechende Beschilderung soll nach Absprache mit den zuständigen Behörden ebenfalls in den nächsten Wochen erfolgen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.