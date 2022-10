Neuer Baumarkt in Peiting eröffnet: Nächtliche Beleuchtung sorgt für Kritik - „Das ist ein Wahnsinn“

Von: Christoph Peters

Hell erleuchtet wie auf diesem Bild war der neue V-Baumarkt in den vergangenen Wochen. Im Gemeinderat sorgte das vor der offiziellen Eröffnung am heutigen Donnerstag für Kritik. © Christoph Peters

Knapp ein Jahr nach dem Spatenstich ist am heutigen Donnerstag der neue V-Baumarkt in Peiting eröffnet worden. Ärger gab es im Vorfeld im Gemeinderat wegen der nächtlichen Beleuchtung des Neubaus.

Peiting – Es war am Ende der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag, als sich Andreas Barnsteiner (BVP) mit einem Thema zu Wort meldete, das ihm mächtig unter den Nägeln brannte. Stein des Anstoßes: der neue V-Baumarkt am Zeißlerweg.

Barnsteiner war von Beginn an kein Freund des Großprojekts gewesen und hatte in der Vergangenheit nicht mit kritischen Worten gespart. Auch diesmal redete sich der Landwirt förmlich in Rage. Man müsse sich das mal anschauen, was da los sei, polterte er. Die ganze Nacht sei der Baumarkt beleuchtet wie das Olympiastadion, „dabei hat der Laden noch gar nicht offen“. Gerade in der aktuellen Zeit, wo jeder über Energiesparen rede und man in Peiting diskutiere, ob der Weihnachtsbaum beleuchtet werden dürfe, sei das ein „Wahnsinn“, ärgerte sich Barnsteiner.

Auch er habe das schon festgestellt, bestätigte Herbert Salzmann (SPD) die Beobachtungen seines Ratskollegen, hatte aber gleich eine Erklärung parat. Dort sei wegen der nahenden Eröffnung durchgearbeitet worden. Er werde das Thema bei der Geschäftsleitung ansprechen, versprach Bürgermeister Peter Ostenrieder.

Geschäftsführer hat Erklärung für nächtliche Beleuchtung

Die Gelegenheit bot sich gleich am gestrigen Mittwoch bei einer internen Feier, zu der der V-Markt einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des Baumarkts geladen hatte. Er könne den Unmut nachvollziehen, sagte Geschäftsführer Michael Stöckle, von der Heimatzeitung angesprochen auf Barnsteiners Kritik. Tatsächlich sei in den vergangenen Wochen teils bis spät in die Nacht auf der Baustelle gearbeitet worden.

Bürgermeister Peter Ostenrieder (re.) überreichte zur Eröffnung ein Hufeisen als Glücksbringer an die V-Markt-Geschäftsführer Horst Hermann und Michael Stöckle (li.). © Hans-Helmut Herold

Gleichzeitig sei die durchgehende Beleuchtung auch der elektronischen Steuerung geschuldet, die noch nicht endgültig habe eingestellt werden können. Das werde sich mit der Eröffnung ändern, versprach Stöckle. Dann soll das Beleuchtungskonzept, das schon für alle anderen Märkte gelte, auch in Peiting greifen. Heißt: 30 Minuten nach Ladenschluss werde das Licht gedimmt, später ganz ausgeschaltet. Gleiches gelte für die Werbeschriftzüge.

Zuvor hatte Stöckle in seiner Dankesrede an die beteiligten Firmen geschwärmt, dass der Peitinger Baumarkt der grünste Markt der Gruppe sei dank geplanter Photovoltaikanlage, Dachbegrünung, Ladestationen für E-Autos, Pelletheizung und Regenwassernutzung. „Da sind wir stolz drauf.“

Ab heute können sich die Peitinger selbst ein Bild vom neuen Baumarkt machen. Ob er als Magnet die Kunden aus der Region in den Ort zieht, wie Ostenrieder prophezeite, wird sich zeigen.

