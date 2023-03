Neuer Herzogsägmühle-Chef Andreas Kurz im Interview: „Das ist für uns eine massive Veränderung“

Von: Christoph Peters

„In unserer DNA ist das Mut-Gen drin“: Vor der Zukunft ist dem neuen Herzogsägmühle-Geschäftsführer Andreas Kurz trotz aller Krisen nicht bange. © Hans-Helmut Herold

Im Januar ist Wilfried Knorr nach 18 Jahren als Direktor von Herzogsägmühle in den Ruhestand verabschiedet worden. Seit Anfang des Jahres steht Andreas Kurz als Nachfolger an der Spitze des Diakonie-Unternehmens. Im Interview spricht der 58-Jährige über seine neue Rolle als Geschäftsführer.

Herr Kurz, die ersten Wochen als Nachfolger von Direktor Wilfried Knorr liegen hinter Ihnen, haben Sie sich schon an Ihr neue Rolle gewöhnt?

Andreas Kurz: Durch die lange Zeit, die ich schon in Herzogsägmühle bin, ist mir vieles sehr vertraut gewesen. Das hat mir persönlich den Start natürlich erleichtert. Gleichzeitig ist einiges anders. Mit den Diakonie-Vorständen Hans Rock und Andrea Betz gibt es mit mir nun drei Geschäftsführer. In die neuen Zuständigkeiten müssen wir uns erst noch einüben, da ist einiges strukturell zu gestalten und wird dementsprechend eine Weile dauern. Insgesamt klappt es mit uns drei aber schon recht gut.

Wie groß war die Umstellung vom Leiter des Fachbereichs Menschen in besonderen Lebenslagen zum Geschäftsführer? Ihr Büro haben Sie ja behalten.

Andreas Kurz: Das stimmt und es ist ein Zeichen nach außen, dass die Geschäftsführung sich künftig stärker um die Belange des Dorfs kümmert und die Verwaltungsbereiche dagegen Stück für Stück innerhalb der Diakonie München und Oberbayern zusammengeführt werden.

Hat Ihnen Wilfried Knorr in den vergangenen Monaten noch ein paar Tipps geben können für Ihre neue Aufgabe?

Andreas Kurz: Auf jeden Fall. Es ist eine komplexe Rolle mit der ganzen Vielfalt, die dazu gehört, sei es die verschiedenen Gremien, die Zusammenarbeit mit Kostenträgern, die inhaltliche Weiterentwicklung. Uns ist da zum Glück ein fließender Übergang geglückt. Es war toll, wie er diesen gestaltet und mich dabei unterstützt hat.

Dass Ihr Vorgänger große Fußstapfen hinterlässt, darin waren sich bei seiner Verabschiedung alle einig. Auch, dass Sie manche Dinge sicher anders machen werden als Knorr. Der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Gleue formulierte es so: „Wer immer auf dem gleichen Weg geht, bleibt auf der Strecke. Umwege dagegen erhöhen die Ortskenntnisse.“ Wo werden Sie einen anderen Weg gehen?

Andreas Kurz: Eine große Aufgabe ist, dass wir Herzogsägmühle als Teil der Diakonie Oberbayern weiterentwickeln und gleichzeitig die besondere Identität von Herzogsägmühle aufrechterhalten. Einen Ort, an dem wie hier unterschiedlichste Hilfen angeboten werden, gibt es in dieser Kombination schließlich nur ganz selten. Das andere wird sein, dass wir künftig mehr in Sozialräumen denken.

Was meinen Sie damit?

Andreas Kurz: Wir gehen raus aus dem Grundgedanken, Herzogsägmühle ist überall. In den unterschiedlichen Sozialräumen werden sich künftig verschiedene Anbieter um die Bedarfe der Menschen kümmern. In Weilheim ist beispielsweise die Migrationsarbeit jüngst an die Diakonie Oberbayern übergegangen. Als nächstes wird heuer die Pflege in Herzogsägmühle an die Gesellschaft „Hilfe im Alter“ übergeben. Die klassische Struktur, dass von Herzogsägmühle aus alles gesteuert wird, wird sich also auflösen. Das ist für uns eine massive Veränderung, die natürlich Fragen aufwirft, etwa, wie gehen wir mit Identität um. Wie schaffen wir es, dass die Mitarbeitendenbindung nicht darunter leidet. Das wird nicht einfach werden.

Sie übernehmen das Unternehmen in einer krisengeplagten Zeit. Ein einfacher Start sieht anders aus.

Andreas Kurz: Tatsächlich empfinde ich das gar nicht so. Mit den Mitarbeitenden und dem Geist, der hier herrscht, ist mir überhaupt nicht bange. Herzogsägmühle hat über die letzten 30 Jahre, die ich selber überblicke, so viel geschafft. Ich sag’ immer, in unserer DNA ist das Mut-Gen drin. Wir trauen uns hier etwas, so ist damals auch die Arbeiterkolonie entstanden. Natürlich sind die Zeiten herausfordernd, aber ich bin überzeugt, dass wir das schaffen – immer mit dem klaren Blick auf die Hilfeberechtigten und als Diakonie mit einer gehörigen Portion Gottvertrauen.

Wie sehr setzt der Fachkräftemangel Ihrem Unternehmen zu und wie wollen Sie ihm begegnen?

Andreas Kurz: Natürlich ist das Thema bei uns angekommen. Gerade im Pflegebereich haben wir nach Corona schwere Zeiten gehabt. Mitarbeitende sind gegangen, die Stellen konnte nur schwer nachbesetzt werden. Wir haben noch den Vorteil, dass oft Generationen einer Familie uns als Arbeitgeber treu sind. Nur dadurch ist es überhaupt im ländlichen Raum mit einem so geringen Einzugsgebiet möglich gewesen, solch einen großen Träger aufzubauen. Eine Firma wie Roche mit einem sehr hohen Anteil an hochspezialisierten Mitarbeitenden hätte hier ein Problem. Die Schwierigkeiten sieht man gerade auch am Beispiel des Schongauer Krankenhaus, das geschlossen werden soll, weil man keine Ärzte mehr findet, die hierher fahren wollen.

Was heißt das für die Zukunft?

Andreas Kurz: Wir müssen die Bereiche im Blick haben, wo es kritisch wird, Mitarbeitende zu finden. Umso mehr geht es darum, um Fachkräfte zu werben. Jeder dritte Post auf unseren Profilen in sozialen Netzwerken dreht sich mittlerweile um Jobs, wir haben viel in diesem Bereich investiert, der gesamte Bewerbungsprozess ist digital. Das alles ist wichtig, wird aber die auf uns zu kommende Mangelsituation nicht beheben. Bis 2030 werden uns in Deutschland 3,5 Millionen Beschäftigte fehlen, da hilft auch kein noch so geniales Recruiting. Umso entscheidender wird sein, Mitarbeitende querzuqualifizieren, um sie im Unternehmen zu halten.

Was sind Ihre Forderungen an die Politik, damit diese Herausforderungen bewältigt werden können?

Andreas Kurz: Wir brauchen eine Imagekampagne für soziale Berufe, damit diese für junge Menschen sichtbarer werden. Die Handwerkskammern machen das seit zwölf Jahren durchaus mit Erfolg. Die Politik ist auch gefordert, wenn es um die Gehälter geht. Eine adäquate Bezahlung ist wichtig, denn am Ende des Tages entscheiden sich die Leute für die Bereiche, in denen sie mehr verdienen. Und da gibt es aktuell einen großen Unterschied zwischen sozialen Berufen und etwa jenen in der Automobilindustrie.

Stichwort Finanzen: Unter Ihrem Vorgänger ist im Ort Herzogsägmühle viel investiert worden, um Einrichtungen zu modernisieren. Das nächste millionenschwere Projekt steht mit dem Neubau des Schöneckerhauses bereits an. Wie schon in anderen Fällen zwingt auch hier das Pflege-Wohnqualitäts-Gesetz zum Handeln, weil die bestehende Einrichtung die Vorgaben nicht mehr erfüllt. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Andreas Kurz: Das sehe ich sehr kritisch und ist politisch deutlich zu hinterfragen, weil es abstruse Auswirkungen hat. Es gibt Fälle, wo Wohnbereiche wegen eines halben Quadratmeters umgebaut oder sogar geschlossen werden müssen. Das ist nicht mehr nachvollziehbar, denn damit ist ja keine Qualitätsverbesserung verbunden. Da müssen vernünftige Wege gefunden werden. Als Gesellschaft ist es gar nicht leistbar, in diesen Größenordnungen neu zu bauen. Nur zum Vergleich: Seit wir das neue Pflegeheim planen, sind die Kosten durch Preissteigerungen im Bausektor binnen drei Jahren um 19 Prozent von 16 auf knapp 20 Millionen Euro gestiegen.

Finanziell war Ihr Unternehmen auch wegen Corona 2020 und 2021 in die roten Zahlen gerutscht. Wie wollen Sie dem begegnen?

Andreas Kurz: Was den allgemeinen Geschäftsbetrieb betrifft, so konnten wir inzwischen einiges abfangen und sind wieder in einem stabilen Bereich unterwegs. Da haben viele mitgeholfen, auch hier zeigt sich, wie handlungsfähig wir gerade auch in Krisen sind. Wir werden aber bei Investitionen noch vorsichtiger agieren müssen. Einen großen Ausbau am Standort werden wir nicht mehr sehen. Wenn, geht es vor allem um Qualitätsverbesserungen etwa, wie schon erwähnt, im Bereich der Pflege. Dazu kommt das Thema Wohnungsbau am Roten Berg und Investitionen in die Nachhaltigkeit. Da gibt es noch einiges zu tun, allerdings ist das für uns als hauptsächlich steuerfinanziertes Unternehmen ein schwieriges Feld.

Inwiefern?

Andreas Kurz: Wir müssen alle Maßnahmen eng mit den Kostenträgern abstimmen, was auch richtig so ist. Ein großes Problem ist allerdings, dass in den Entgelten das Thema energetische Sanierung bislang überhaupt nicht berücksichtigt ist. Da passiert erst ganz langsam ein Umdenken bei den Kostenträgern. Auch hier ist der Gesetzgeber gefragt.

Wie schwer ist es in einem sozialen Unternehmen, das sich um hilfebedürftige Menschen kümmert, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu handeln?

Andreas Kurz: Tatsächlich hat die soziale Arbeit gesellschaftspolitisch unter anderem die Aufgabe, Fehlentwicklungen in Gesellschaften so zu beeinflussen, dass diese nicht spalten und zu großen Benachteiligungen führen – sie ist also in diesem Blickwinkel eine Art Reparaturbetrieb. Ich sage unseren Mitarbeitenden immer, soziale Arbeit ist eben auch Mangelwirtschaft und das ist richtig so, denn der Staat muss sorgsam mit seinen Mitteln umgehen. Es ist wichtig, zu verinnerlichen, dass man nicht aus dem Vollen schöpfen kann, um gute Lösungen zu finden.

Ist das nicht frustrierend?

Andreas Kurz: Frustrierend ist es, wenn man das Bild von der heilen Welt suggeriert, aber nicht, wenn man es als Aufgabe begreift, sich innerhalb der geltenden Rahmenbedingungen zu bewegen. Das heißt nicht, mit der Mangelsituation zufrieden zu sein, sondern kreative Wege zu suchen und etwa zusätzliche Angebote über Spenden zu finanzieren. Ein schönes Beispiel ist das Führerschein-Projekt. Junge Erwachsene, die bei uns eine Ausbildung machen, haben oft kein Geld, den Führerschein zu finanzieren. Im ländlichen Raum brauchen sie ihn aber, um zur Arbeit zu kommen. Dank Spenden ist es uns möglich, die Hälfte der Kosten zu bezuschussen.

Ihre neue Rolle als Geschäftsführer bringt große Verantwortung mit sich. Wie schafft man es, dass diese Last nicht zur Belastung wird? Können Sie daheim abschalten?

Andreas Kurz: Ich würde lügen, wenn ich sage, dass das Abschalten leicht fällt. Es ist weniger die Verantwortung, die war ich schon zuvor in meinen Leitungspositionen gewohnt. Da habe ich auch gelernt, dass ich mich auf unsere Mitarbeitenden verlassen kann, das lässt mich ruhig schlafen. Eher ist es die Vielfalt an Themen und die Menge, die mich daheim beschäftigt. Meine Frau ist auch im sozialen Bereich tätig, wir tauschen uns dann oft aus. Ansonsten reise ich gerne, da kommt man raus und schafft sich von Zeit zu Zeit den nötigen Abstand.

